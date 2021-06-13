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Руй Витория прилетел в Москву

сегодня, 21:13

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что новый главный тренер клуба Руй Витория прилетел в Москву.

Ожидается, что завтра, 14 июня, португальский специалист проведёт первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «красно-белых».

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Все комментарии
trimetil
trimetil
сегодня в 23:24
Хоть Руй, хоть не Руй, всё равно получат *уй.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
сегодня в 22:54
    Сп62
    Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    Обязательно будет серьёзный семейный разговор.
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 22:11
    А кто встречал? Зарема?
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 22:09
      Сигизмунд Кац
      Сигизмунд Кац
      сегодня в 22:02
      Спутница, насыпав ещё немного в бокал и расплывшись в улыбке, затянула в унисон - "Я твой транзитный пассажир. Меня, увы, никто не ждал. Ты был транзитный мой вокзал..."
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 21:55
      Это он двойник
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 21:55
      Удачи! Побед!
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 21:52
      Встреча как встреча, всё как обычно !!!)))
      particular
      particular
      сегодня в 21:46
      Максим Виторган с интересом вглядывается в своего двойника...
      Пока много не понимает, но расценками на шарф заинтересовался...
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 21:39
      Все были рады дорогому Руи !!!
      Ну и конечно Зарема встречала во все оружия , как и положено с хлебом 🍞 солью!!!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 21:35
      Вот и у Спартака появился Главный конструктор. Удачи , побед и яркой игры.
      112910415
      112910415
      сегодня в 21:33
      Ну, в добрый час!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 21:31
      Есть подозрение, тяжко ему будет. Каждая неудача его - это бальзам на душу Заремы будет, а на язык девонька уж больно остра, не каждый может выдержать такое давление. Любому тренеру нужна поддержка клуба , а тут будет работа под постоянным прессингом. Может хоть тут Федун подаст свой голос и утихомирит свою модельку.
      Всем здоровья.
      Футболтус
      Футболтус
      сегодня в 21:31
      Слабо в него верится, хотя и в Тедеско не верилось сначала. Посмотрим. Может что то и получится
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 21:25
      Руй Витория прилетел в Москву
      -----------------------
      Надолго ли?
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 21:23
      Спартак почти чемпион???!!!
      Rheinfall
      Rheinfall
      сегодня в 21:21
      Посмотрим на его работу в Спартаке. Хотя из португальских тренеров мне симпатичны Жардим и Эшпириту Санту.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 21:20
      Бог в помощь ! И ,поехали !
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 21:19
      И сразу на банкет
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 21:17, ред.
      Удачи и без пробок, и трофеев
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