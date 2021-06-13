Пресс-служба «Спартака» сообщает, что новый главный тренер клуба Руй Витория прилетел в Москву.
Ожидается, что завтра, 14 июня, португальский специалист проведёт первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «красно-белых».
Руй Витория прилетел в Москву! 🇷🇺— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 13, 2021
Добро пожаловать! 🔴⚪️ pic.twitter.com/CffsIIjnqL
Пока много не понимает, но расценками на шарф заинтересовался...
Пока много не понимает, но расценками на шарф заинтересовался...
Ну и конечно Зарема встречала во все оружия , как и положено с хлебом 🍞 солью!!!
Ну и конечно Зарема встречала во все оружия , как и положено с хлебом 🍞 солью!!!
Всем здоровья.
Всем здоровья.
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Надолго ли?
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Надолго ли?