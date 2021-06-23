Лысцов сменил «Локомотив» на «Ахмат»

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов на правах аренды перешёл в грозненский «Ахмат».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
Защитник ФК «Локомотив» Виталий Лысцов на правах аренды перешёл в грозненский «Ахмат». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 23, 2021
Желаем Виталию пройти наступающий сезон без травм и получить необходимую игровую практику. pic.twitter.com/QEXTvTqH4c
Лысцов присоединился к «Локо» в прошлом сезоне.
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