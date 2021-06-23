ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Лысцов сменил «Локомотив» на «Ахмат»

вчера, 15:24

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов на правах аренды перешёл в грозненский «Ахмат».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

Лысцов присоединился к «Локо» в прошлом сезоне.

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 21:26, ред.
Через пару недель 26 лет - самое время "набираться опыта" в Ахмате...
Ближе к 30 можно попробовать перспективного парня
Cat01
Cat01
вчера в 15:51
Там будет лучше
shlomo
shlomo
вчера в 15:25
Пусть набирается опыта...
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