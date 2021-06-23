Агент Фонсеки: «Сборная России могла бы быть неплохим вариантом для Паулу»

Марко Абреу, агент португальского тренера , отметил, что его клиент рассмотрел бы возможность возглавить сборную России.

— Фонсека — профессиональный тренер, и он готов трудиться там, где в него будут верить, и где он сочтёт подходящими условия для работы.

— Если на вас вышли бы из РФС , вы были бы готовы сразу вступить в переговоры?