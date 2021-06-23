Агент Фонсеки: «Сборная России могла бы быть неплохим вариантом для Паулу»

Марко Абреу, агент португальского тренера Паулу Фонсеки, отметил, что его клиент рассмотрел бы возможность возглавить сборную России.
— Фонсека — профессиональный тренер, и он готов трудиться там, где в него будут верить, и где он сочтёт подходящими условия для работы.
— Если на вас вышли бы из РФС, вы были бы готовы сразу вступить в переговоры?
— Нам бы никак не удалось этого избежать. Если бы они позвонили мне и предоставили что-то, я бы однозначно передал это моему клиенту. Паулу был бы готов обсудить этот вопрос, мы могли бы поговорить, и не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался.
48-летний специалист ранее тренировал такие клубы, как «Рома», «Шахтёр», «Порту», «Брага» и ряд других португальских команд.
Фонсека также являлся одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов объяснил отказ «красно-белых» от варианта с Фонсекой большими запросами португальского тренера.
О чем и речь, что нужен лимит по зп. Прочитай еще раз внимательно, что я написал.
О чем и речь, что нужен лимит по зп. Прочитай еще раз внимательно, что я написал.
Объясню почему. В сборной очень много "заслуженных" игроков, а ещё много игроков "стасиков". "Стасики" это игроки, которые находятся в сборной по причинам понятных только Стасику Ч.
Да скорее всему новому гл. тренеру (на что я очень надеюсь) придётся первое время опираться на "старую гвардию", так как время очень мало, но "стасиков" уже можно будет не вызывать.
До ЧМ 2022 в Катаре осталось мало времени, но попасть туда реально, особенно если изменить тактику "все в обороне, закидываем на Дзюбу". Да и не выход на ЧМ 2022 скорее всего уже не станет трагедией для нас, как бы это не печально звучало бы. А вот о будущем можно уже сейчас подумать!
А что же наши? А наши боятся ответственности, поэтому либо не пойдут, либо опять будут говорить, что нет у нас игроков для сборной.
Объясню почему. В сборной очень много "заслуженных" игроков, а ещё много игроков "стасиков". "Стасики" это игроки, которые находятся в сборной по причинам понятных только Стасику Ч.
Да скорее всему новому гл. тренеру (на что я очень надеюсь) придётся первое время опираться на "старую гвардию", так как время очень мало, но "стасиков" уже можно будет не вызывать.
До ЧМ 2022 в Катаре осталось мало времени, но попасть туда реально, особенно если изменить тактику "все в обороне, закидываем на Дзюбу". Да и не выход на ЧМ 2022 скорее всего уже не станет трагедией для нас, как бы это не печально звучало бы. А вот о будущем можно уже сейчас подумать!
А что же наши? А наши боятся ответственности, поэтому либо не пойдут, либо опять будут говорить, что нет у нас игроков для сборной.