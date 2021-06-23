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Агент Фонсеки: «Сборная России могла бы быть неплохим вариантом для Паулу»

сегодня, 04:56

Марко Абреу, агент португальского тренера Паулу Фонсеки, отметил, что его клиент рассмотрел бы возможность возглавить сборную России.

— Фонсека — профессиональный тренер, и он готов трудиться там, где в него будут верить, и где он сочтёт подходящими условия для работы.

— Если на вас вышли бы из РФС, вы были бы готовы сразу вступить в переговоры?

— Нам бы никак не удалось этого избежать. Если бы они позвонили мне и предоставили что-то, я бы однозначно передал это моему клиенту. Паулу был бы готов обсудить этот вопрос, мы могли бы поговорить, и не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался.

48-летний специалист ранее тренировал такие клубы, как «Рома», «Шахтёр», «Порту», «Брага» и ряд других португальских команд.

Фонсека также являлся одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов объяснил отказ «красно-белых» от варианта с Фонсекой большими запросами португальского тренера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:24
итак, варианты у нас будут !
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 14:46
Нужно менять Черчесова не важно на кого, как говорится хуже не будет. Конечно, идеально - Бердыев, но он, как мне кажется, сам не пойдет на это. Слуцкий не вернется, а из наших больше и некого. Остается один вариант - иностранный специалист.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:28
Stormtrooper-26
О чем и речь, что нужен лимит по зп. Прочитай еще раз внимательно, что я написал.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 10:51
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Баобаб (раскрыть)
    сегодня в 10:36, ред.
    А кто в этом виноват? Уж точно не иностранные тренеры) просто нашему РФС необходимо грамотно составлять контракты и с разумными зарплатами... Ну и понятное дело что нужно ещё выбрать толкового иностранца, ибо своих лоботрясов и у нас полно.
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 10:21, ред.
    лично я против назначения тренера иностранца понятно ему будет не просто ему придётся платить ещё больше чем Че, а смысл итог будет тот же ну нельзя построить команду с такими игроками как Дзюба Оздоев Кузяев Кудряшов Семёнов Шунин да и Зобнин Миранчук особенно разочаровал Головин они тоже себя возомнили незаменимыми а надо было их менять сразу после Бельгии полностью менять состав но физрук есть физрук и выхода не видно по крайней мере лет пять шесть точно пока всю систему не изменить и срочно иначе мы отстанем от Европы ещё лет на 20-30 хотя и так уже отстаём и намного мы вообще везде сдали позиции зато по зарплатам чиновников мы впереди Европы всей вот поэтому никто ничего не хочет менять всем и так хорошо когда делать ничего не надо, а благосостояния их растут как на дрожжах и только простые болельщики что то пытаются высказывать своё мнение но кто же нас будет слушать мы же мол ничего не понимаем в футболе или хоккее, а они профессионалы якобы, а не из каждого профи получается приличный тренер
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 09:46
    Одного физрука поменять на другого, только с португальским паспортом и большей зарплатой. Смысл?
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 09:19, ред.
    Уже были прецеденты - Адвокат, Капелло - люди просто сорвали бабки и ушли, результаты были нулевыми. Зачем кормить иностранцев, когда своих балбесов полно? Нужен жесткий лимит по зп. НЕнормально когда у тренера сборной, занявшей 4 место в группе зарплата в полтора раза ВЫШЕ, чем зарплаты трех других тренеров в группе ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 08:45
    Короче друзья встретимся на евро 24, а там может рфс отстранят от межнациональных кубков (надеюсь)
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 08:44
    За такие бабки надо уметь контракт составлять. На отборочный турнир - вышел, продлили контракт + бонусы, групповой турнир прошел, получи продление + бонусы и тд и тп
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 08:08
    Агент Фонсеки?)...у нас свои дровосеки...
    Баобаб
    Баобаб
    сегодня в 07:44
    Сборная России-интересный вариант для всех. Срубить бабла, ни шиша не делая.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    сегодня в 07:27
    Я думаю вместо Черчесова стоит назначить именно зарубежного специалиста, ибо у него априори не будет любимчиков и неприкасаемых в команде, для него все будут равны и он будет руководствоваться именно готовностью футболиста к определенному матчу, а не какими-то личными убеждениями. Да и нет в России толковых тренеров с современным подходом к делу, есть либо бездари либо "морально устаревшие". Потому что нет хороших тренерских школ. А все эти сказки про якобы особый русский менталитет это полная лажа и разговоры в пользу бедных - от нежелания что-то менять... Команде нужна встряска! Имхо.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 06:27
    За такую зарплату, желающих много, результат для них на втором плане
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 06:19
    Никто ни с кем связываться не будет! У нас РФС будет верить в чабана до истечения его контракта, то есть до завершения отбора в Катар, но без самого Катара, так как с этим тупоголовым ослом, мы, естественно, никуда не отберёмся.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 05:48
    Да какими запросами? Просто пробор на голове Зареме не понравился
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 05:47
    Не знаю, как там Паулу за тренер. Но Черчесову надо уходить. Самому.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 05:34
    Я всегда за нашего российского специалиста в сборной, но сейчас нашей сборной возможно необходим зарубежный специалист.
    Объясню почему. В сборной очень много "заслуженных" игроков, а ещё много игроков "стасиков". "Стасики" это игроки, которые находятся в сборной по причинам понятных только Стасику Ч.
    Да скорее всему новому гл. тренеру (на что я очень надеюсь) придётся первое время опираться на "старую гвардию", так как время очень мало, но "стасиков" уже можно будет не вызывать.
    До ЧМ 2022 в Катаре осталось мало времени, но попасть туда реально, особенно если изменить тактику "все в обороне, закидываем на Дзюбу". Да и не выход на ЧМ 2022 скорее всего уже не станет трагедией для нас, как бы это не печально звучало бы. А вот о будущем можно уже сейчас подумать!
    А что же наши? А наши боятся ответственности, поэтому либо не пойдут, либо опять будут говорить, что нет у нас игроков для сборной.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 05:09
    Большой запрос - понятие размытое.
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