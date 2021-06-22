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Черчесову предложили уйти в отставку

сегодня, 12:55

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложено подать в отставку, об этом сообщает источник.

Вчера Россия проиграла Дании (1:4) в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

57-летний Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.

Сам Станислав Черчесов не захотел уходить в отставку после провала на Евро-2020.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:44
Не те люди ему предлагают пойти в отставку, ой не те...Два ляма евриков не везде просто так дают, поэтому он будет держаться за это место как клещ.
mangox33
mangox33
сегодня в 15:42
Да его штрафовать надо и лищить годовой зарплаты
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:29
Кем предложено?Бред,горный австрийский усач-народное достояние двух империй.
h8you
h8you
сегодня в 15:20
чабан никаких отставок!!!2.5 млн евро на дороге не валяются
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:12
Зарема сожрет Попова если он поставит усатого тренером
Слайш
Слайш
сегодня в 15:04
афигеть.. Ему нужно пинка давать с позором и гнать в шею, а его спрашивают: дорогой стас, не хотите ли вы уйти в отставку?

цирк мля
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:57
Всё...Черчесов созрел....
Руя в отставку....

Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:55, ред.
Тренировать ТАКУЮ сборную - дело бесперспективное для любого, даже выдающегося, тренера. Её футболистов нада учить азам футбола, в частности - перед тем, как отдавать мяч назад вратарю, необходимо убедиться, что это безопасно. Я уже боюсь заикаться о технике обращения с мячом, видении поля, внутренней дисциплине и т.д, и т.п. Вчера вышел молодой Мухин, вышел со спущенными гетрами. Это же уму непостижимо: такой распущенности не позволяют себе выдающиеся игроки, а молодой Мухин позволил. Или берёт пример со "звезды" "Монако" ? Новый тренер не сможет научить технике отбора игрока сборной (!) Федю Кудряшова; в его ведении находятся лишь тактическая расстановка игроков и поставленные им задачи. Всё ! Одни вопросы и ни одного внятного ответа. В общем, куда взгляд ни кинь - всюду клин. По этим причинам нанимать другого тренера, тем более из-за границы, просто не имеет смысла. Он ничему новому ТАКИХ футболистов научить не сможет. В связи с этим предлагаю болельщикам запастись терпением на несколько лет и особо не обольщаться по поводу радужных перспектив наших ребят.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:44, ред.
надо разогнать всю эрфээсную 16ь, а гл. тренером назначить Симоняна Н.П. - он единственный из этой своры бездельников (президентов, первых, вторых вице-президентов, генеральных секретарей нач. управлений и т.д.) кто помнит, как играла сборная СССР, хоть на пальцах покажет этим 56ам...
амурец
амурец
сегодня в 14:39
он же гордый кавказский воробей, птица годая не пнёшь не полетит, поэтому сам не уйдёт
112910415
112910415
сегодня в 14:28
что за безличное предложение ?!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 14:03
Месть горца....
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:01
Класс! (это на ради того, чтобы получить 50 за коммент, а просто выражения поддержки)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:59
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:56
Источник вообще атас! Ткнул пальцем в небо и ловит хайп. Черчесову вся страна предлагает уйти в отставку, причём большинство нецензурно.
Надо, что бы ему официальные люди это в РФС предложили, а в случае отказа отправили бы сами.
YAMAYKA
YAMAYKA ответ Анд-м (раскрыть)
сегодня в 13:55
Усам Черчесова скоро предложат возглавить сборную России. Выхлоп будет такой же как и с целым Черчесовым, но менее стыдно будет русским болельщикам.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 13:52
А кто предложил то или ОБС (одна бабка сказала)?
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:51
А почему он не хочет уходить? Сб Russia не собственный имущество.Нужно отдать под суд, всех кто имел дело с чабаном. Компенсация за отмывание государственных деньги.Как сказал Жириновский всех сажать до единого кто причастен за поражение сб Russia.😎.)
ballak144
ballak144 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 13:49
Интересно было узнать зп стартовых составов сборной Дании и наших)
Анд-м
Анд-м
сегодня в 13:45
Он скорее усы сбреет, чем уйдёт 🤬
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 13:43
После 5:0 в Сербии, это был первый звонок,что нет игры. Потом снова невнятные матчи. И вот теперь ещё 2 разгрома. Что от него ещё ждать?
1bear
1bear
сегодня в 13:37
...как раньше увольняли "по статье" пьяниц,прогульщиков и прочий сброд
Брулин
Брулин
сегодня в 13:33
Вопрос "А, зачем?". Сверху никто не давит, от СМИ ничего не зависит, мейнстриму безразлично. Можно почивать на лаврах 18-го года еще долго
mat73
mat73
сегодня в 13:31
Так и сказать надо прямо - Иди ты на!
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 13:30
Всех нужно уволить из рфс
buzum
buzum
сегодня в 13:28
Сборная после ЧМ-2018 полностью остановилась в своем развитии! Одна и та же схема-навес на Дзюбу-его сброс и удар ( авось попадем)! Если не уберут этого с позором снявшегося в рекламе "кэш-форварда" сейчас, то о Катаре можно будет забыть! Кроме того, что он превратил для себя сборную в карман для набивания денег-ничего нет!
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 13:26
Кто же сам с такой кормушки то уйдёт то)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:22
Смотря какого калибра человек предложил.
Если писатели из инета - так он плевал на них с высокой колокольни.
А вот если кто-то из рукоЙводителей нашего футбола, тогда может и почешет голову.
Но сам он в отставку не пойдёт, это же от компенсации придётся отказаться.
Погонят на готово -другое дело. Компенсация за недоработанный контракт, кругленькая сумма на счёт - можно отдыхать в Австрии...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:21
Пять лет «порулил», хватит. Хотя, не в нём одном дело.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:20
Черчесов:
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