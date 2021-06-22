Черчесову предложили уйти в отставку

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сегодня, 12:55

Главному тренеру сборной России предложено подать в отставку, об этом сообщает источник.

Вчера Россия проиграла Дании (1:4) в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

57-летний Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.

Сам Станислав Черчесов не захотел уходить в отставку после провала на Евро-2020.