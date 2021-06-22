Черчесову предложили уйти в отставку

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложено подать в отставку, об этом сообщает источник.
Вчера Россия проиграла Дании (1:4) в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы-2020.
57-летний Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
Сам Станислав Черчесов не захотел уходить в отставку после провала на Евро-2020.
цирк мля
цирк мля
Руя в отставку....
Руя в отставку....
Надо, что бы ему официальные люди это в РФС предложили, а в случае отказа отправили бы сами.
Надо, что бы ему официальные люди это в РФС предложили, а в случае отказа отправили бы сами.
Если писатели из инета - так он плевал на них с высокой колокольни.
А вот если кто-то из рукоЙводителей нашего футбола, тогда может и почешет голову.
Но сам он в отставку не пойдёт, это же от компенсации придётся отказаться.
Погонят на готово -другое дело. Компенсация за недоработанный контракт, кругленькая сумма на счёт - можно отдыхать в Австрии...
Если писатели из инета - так он плевал на них с высокой колокольни.
А вот если кто-то из рукоЙводителей нашего футбола, тогда может и почешет голову.
Но сам он в отставку не пойдёт, это же от компенсации придётся отказаться.
Погонят на готово -другое дело. Компенсация за недоработанный контракт, кругленькая сумма на счёт - можно отдыхать в Австрии...