Бердыев, Вальверде и Карпин. 9 специалистов, которые могут заменить Черчесова в сборной

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вчера, 10:27

России нужен комплексный и свежий подход в футболе.

Сборная – зеркало, поэтому всегда важно анализировать без эмоций всю картину. Проблемы отечественного футбола знаете. Сам Черчесов выбран Мутко, поскольку идеальный громоотвод. Перешел в наследство Дюкову, остался прикрывать просчеты Прядкина и распределителей клубных бюджетов, что привели к застою.

Зашли в тупик, а это значит, что успехи возможны, но маловероятны, а в лучшем случае будут кратковременными. Закончится так, как всегда, когда после неудач на крупных турнирах оставляли главных тренеров сборной. Смена наставника сборной – вопрос времени. И если делать хорошо, то новый тренер нужен еще вчера.

На поверхности вариант со Слуцким, но помним его опыт Евро-2016, а также заявления, что в «Рубине» ему комфортно. Даже если Леонида Викторовича позовут, то он вежливо откажется. Но есть люди, что согласятся.

Ветераны футбола

Юрий Сёмин, 74 года

Плюсы: недавно был чемпионом России, имеет богатый опыт. Без работы, отдохнул, может поправить некоторые нюансы в игре. Не притягивает и не провоцирует негатив.

Минусы: неудачно работал со сборной, а возраст говорит не в пользу тренерской эволюции. 69-летний Шенол Гюнеш свозил молодую Турцию на Евро – результат знаете. Но Сёмин поставит на закрытый футбол.

Курбан Бердыев, 68 лет

Плюсы: разбирается в нюансах футбола, умеет обучать средних игроков. При нем прибавляют. В сборной до сих пор есть люди, «прокачанные» Бердыевым.

Минусы: давненько без работы. Немолодой. С репутацией тренера «автобусов». Не очень дружелюбный на публике человек, а с одним колючим тренером народ уже не дружит. Бердыев – суровый, может не подойти сборной.

Россияне из клубов

Сергей Семак, 45 лет

Плюсы: в отличие от Слуцкого, может согласиться, если в «Зените» ему найдут замену в лице иностранца. Молодой тренер с хорошей репутацией среди футболистов, бывший капитан на Евро-2008.

Минусы: не самый волевой, приспосабливается. В «Зените» атакует, поскольку есть легионеры и превосходит на две головы конкурентов в РПЛ , но в сложных матчах в Европе с созиданием проблемы. Хотя Семак весной прибавил – набирается опыта.

Владимир Федотов, 54 года

Плюсы: темная лошадка, а это хорошо для сборных – Хьюлманд, Сантуш, Пэйдж, Роберто Мартинес и так далее не звезды клубного тренерского цеха. Как Лёв или Манчини. Для Федотова возглавить сборную будет честью, выложится на 100 %.

Минусы: ничего не выигрывал. Не опробовал давление международных матчей. И хотя тактически намного ловчее Черчесова, ведь в «Сочи» ставит на атакующий вертикальный футбол, может не потянуть уровень отбора ЧМ .

Валерий Карпин, 52 года

Плюсы: благодаря молодой жене стал дружелюбнее, теперь лучше общается с публикой. Карпин однозначно подчистил репутацию. Футболисты его всегда любили, управленский опыт имеет – может разработать концепцию развития российского футбола.

Минусы: имеет мозг, а это значит, что в расстрельный список наставников сборной не спешит. Карпин даже не рвался обратно в московские клубы, поскольку понимает, что куда уютнее быть героем на юге. Не факт, что у Валерия Георгиевича достаточно мотивации для риска.

Знакомые иностранцы

Андре Виллаш-Боаш, 43 года

Плюсы: умеет играть в атакующей манере, молодой. Работал в России, много путешествовал, любит риск. Но устал от безумия после вояжа в «Марселе». Трудился в Китае, то есть можно уговорить.

Минусы: волевым наставником Андре не назвать, и на конфликты умеет нарываться. Но разве Черчесов не паниковал в критические моменты? Разве он не влазил в конфликтны? Виллаш-Боаш – толковый специалист, но «тренер с планшетом», не всем ветеранам сборной подойдет.

Массимо Каррера, 57 лет

Плюсы: Каррера будет дипломатичным, вежливым, не станет исправлять каждую фразу собеседника и провоцировать. Фон вокруг сборной с таким изменится к лучшему. При этом Массимо, если кто забыл – ученик Конте, побеждать умеет. Тедеско явно хочет возглавлять клубы, а вот Каррера созрел до сборной.

Минусы: после «Спартака» агент подбирал ему невероятно неудачные клубы для работы с неадекватным руководством и без системной поддержки. В сборной России можно оказаться таким же заложником ситуации. Хотя Каррера как раз тот самый середняк, как и Федотов, у которых часто получается в сборных.

Паулу Фонсека, 48 лет

Плюсы: работал с «Шахтером», согласится на переезд в Россию, ведь жена-украинка не откажется быть ближе к родным и близким. Фонсека – молодой, с идеями и тренерским стилем. Его агент не исключил переговоры.

Минусы: Фонсека удачно работает, когда все идет хорошо. Как только начинаются проблемы – может «поплыть». С другой стороны, «Шахтер» при всех тренерах играл в атакующем стиле, поэтому с точки зрения тактики Паулу точно не худший вариант.

Эрнесто Вальверде, 57 лет

Плюсы: толковый мужик, не стоит ему идти в «Тоттенхэм». Для «Барселоны» в кризис – плохой вариант, для сборной, где надо навести порядок и задача поднять уровень футбола – отличный. Вальверде мог оказаться в России раньше, устал от испанского футбола, но хорошо отдохнул за полтора года.

Минусы: воля, воля, еще раз воля. К сожалению, в этом списке мало альфа-самцов. Не как у нынешнего наставника – с перехлестом, а как у Сантуша, Дешама или других успешных тренеров сборных последних лет. Вальверде может хорошо стартовать, а дальше будет не так весело.

Мнение читателей. Выбирайте своего фаворита

Фанаты у национальной команды не очень требовательные. Не провалиться – первая просьба. Выжать максимум из игроков – вторая. Обучить команду хотя бы изредка играть созидательно, а также обойтись без жестких «привозов», как почти на всех больших турнирах – третья. Никакой переоценки нет, требования скромные.

Еще хотелось бы человеческой коммуникации. Новый тренер должен зайти с пиар-штабом, действующий не справился с построением дружеских отношений с публикой. Сборные играют за страну и для народа. Никто не станет спорить, что даже если обзывать команду России очень средней по составу, вот эти ребята и близко не показали максимум.

До привычного уровня добрались единицы. Значит, виноват тренерский штаб. Его заменить проще всего. Черчесов сам не уходит из-за контракта – при зарплате в 2.5 млн евро в год есть компенсация за досрочный разрыв, но это решаемо. Слабо представляю, как сборная при Вальверде, Виллаше-Боаше, Федотове или Карпине играет хуже, так что отставить уныние.

Снова повезло с группой – хорваты — это не французы с бельгийцами. Молодежь сырая, но ее можно подтянуть к зиме 2022-го. Чем раньше будет новый тренер – тем быстрее проведут анализ. В идеале начнут перестройку всего футбола (не верится), в лайт-варианте – вернут расположение публики (не исключено). Отношения со сборной важны, а в этом случае они дикие.

Еще одна причина, почему практически любой тренер лучше того, что есть сейчас. Точку невозврата давно прошли, срочно нужно начинать с чистого листа.