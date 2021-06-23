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Бердыев, Вальверде и Карпин. 9 специалистов, которые могут заменить Черчесова в сборной

вчера, 10:27
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России нужен комплексный и свежий подход в футболе.

Сборная – зеркало, поэтому всегда важно анализировать без эмоций всю картину. Проблемы отечественного футбола знаете. Сам Черчесов выбран Мутко, поскольку идеальный громоотвод. Перешел в наследство Дюкову, остался прикрывать просчеты Прядкина и распределителей клубных бюджетов, что привели к застою.

Зашли в тупик, а это значит, что успехи возможны, но маловероятны, а в лучшем случае будут кратковременными. Закончится так, как всегда, когда после неудач на крупных турнирах оставляли главных тренеров сборной. Смена наставника сборной – вопрос времени. И если делать хорошо, то новый тренер нужен еще вчера.

На поверхности вариант со Слуцким, но помним его опыт Евро-2016, а также заявления, что в «Рубине» ему комфортно. Даже если Леонида Викторовича позовут, то он вежливо откажется. Но есть люди, что согласятся.

Ветераны футбола

Юрий Сёмин, 74 года

Плюсы: недавно был чемпионом России, имеет богатый опыт. Без работы, отдохнул, может поправить некоторые нюансы в игре. Не притягивает и не провоцирует негатив.

Минусы: неудачно работал со сборной, а возраст говорит не в пользу тренерской эволюции. 69-летний Шенол Гюнеш свозил молодую Турцию на Евро – результат знаете. Но Сёмин поставит на закрытый футбол.

Курбан Бердыев, 68 лет

Плюсы: разбирается в нюансах футбола, умеет обучать средних игроков. При нем прибавляют. В сборной до сих пор есть люди, «прокачанные» Бердыевым.

Минусы: давненько без работы. Немолодой. С репутацией тренера «автобусов». Не очень дружелюбный на публике человек, а с одним колючим тренером народ уже не дружит. Бердыев – суровый, может не подойти сборной.

Россияне из клубов

Сергей Семак, 45 лет

Плюсы: в отличие от Слуцкого, может согласиться, если в «Зените» ему найдут замену в лице иностранца. Молодой тренер с хорошей репутацией среди футболистов, бывший капитан на Евро-2008.

Минусы: не самый волевой, приспосабливается. В «Зените» атакует, поскольку есть легионеры и превосходит на две головы конкурентов в РПЛ, но в сложных матчах в Европе с созиданием проблемы. Хотя Семак весной прибавил – набирается опыта.

Владимир Федотов, 54 года

Плюсы: темная лошадка, а это хорошо для сборных – Хьюлманд, Сантуш, Пэйдж, Роберто Мартинес и так далее не звезды клубного тренерского цеха. Как Лёв или Манчини. Для Федотова возглавить сборную будет честью, выложится на 100 %.

Минусы: ничего не выигрывал. Не опробовал давление международных матчей. И хотя тактически намного ловчее Черчесова, ведь в «Сочи» ставит на атакующий вертикальный футбол, может не потянуть уровень отбора ЧМ.

Валерий Карпин, 52 года

Плюсы: благодаря молодой жене стал дружелюбнее, теперь лучше общается с публикой. Карпин однозначно подчистил репутацию. Футболисты его всегда любили, управленский опыт имеет – может разработать концепцию развития российского футбола.

Минусы: имеет мозг, а это значит, что в расстрельный список наставников сборной не спешит. Карпин даже не рвался обратно в московские клубы, поскольку понимает, что куда уютнее быть героем на юге. Не факт, что у Валерия Георгиевича достаточно мотивации для риска.

Знакомые иностранцы

Андре Виллаш-Боаш, 43 года

Плюсы: умеет играть в атакующей манере, молодой. Работал в России, много путешествовал, любит риск. Но устал от безумия после вояжа в «Марселе». Трудился в Китае, то есть можно уговорить.

Минусы: волевым наставником Андре не назвать, и на конфликты умеет нарываться. Но разве Черчесов не паниковал в критические моменты? Разве он не влазил в конфликтны? Виллаш-Боаш – толковый специалист, но «тренер с планшетом», не всем ветеранам сборной подойдет.

Массимо Каррера, 57 лет

Плюсы: Каррера будет дипломатичным, вежливым, не станет исправлять каждую фразу собеседника и провоцировать. Фон вокруг сборной с таким изменится к лучшему. При этом Массимо, если кто забыл – ученик Конте, побеждать умеет. Тедеско явно хочет возглавлять клубы, а вот Каррера созрел до сборной.

Минусы: после «Спартака» агент подбирал ему невероятно неудачные клубы для работы с неадекватным руководством и без системной поддержки. В сборной России можно оказаться таким же заложником ситуации. Хотя Каррера как раз тот самый середняк, как и Федотов, у которых часто получается в сборных.

Паулу Фонсека, 48 лет

Плюсы: работал с «Шахтером», согласится на переезд в Россию, ведь жена-украинка не откажется быть ближе к родным и близким. Фонсека – молодой, с идеями и тренерским стилем. Его агент не исключил переговоры.

Минусы: Фонсека удачно работает, когда все идет хорошо. Как только начинаются проблемы – может «поплыть». С другой стороны, «Шахтер» при всех тренерах играл в атакующем стиле, поэтому с точки зрения тактики Паулу точно не худший вариант.

Эрнесто Вальверде, 57 лет

Плюсы: толковый мужик, не стоит ему идти в «Тоттенхэм». Для «Барселоны» в кризис – плохой вариант, для сборной, где надо навести порядок и задача поднять уровень футбола – отличный. Вальверде мог оказаться в России раньше, устал от испанского футбола, но хорошо отдохнул за полтора года.

Минусы: воля, воля, еще раз воля. К сожалению, в этом списке мало альфа-самцов. Не как у нынешнего наставника – с перехлестом, а как у Сантуша, Дешама или других успешных тренеров сборных последних лет. Вальверде может хорошо стартовать, а дальше будет не так весело.

Мнение читателей. Выбирайте своего фаворита

Фанаты у национальной команды не очень требовательные. Не провалиться – первая просьба. Выжать максимум из игроков – вторая. Обучить команду хотя бы изредка играть созидательно, а также обойтись без жестких «привозов», как почти на всех больших турнирах – третья. Никакой переоценки нет, требования скромные.

Еще хотелось бы человеческой коммуникации. Новый тренер должен зайти с пиар-штабом, действующий не справился с построением дружеских отношений с публикой. Сборные играют за страну и для народа. Никто не станет спорить, что даже если обзывать команду России очень средней по составу, вот эти ребята и близко не показали максимум.

До привычного уровня добрались единицы. Значит, виноват тренерский штаб. Его заменить проще всего. Черчесов сам не уходит из-за контракта – при зарплате в 2.5 млн евро в год есть компенсация за досрочный разрыв, но это решаемо. Слабо представляю, как сборная при Вальверде, Виллаше-Боаше, Федотове или Карпине играет хуже, так что отставить уныние.

Снова повезло с группой – хорваты — это не французы с бельгийцами. Молодежь сырая, но ее можно подтянуть к зиме 2022-го. Чем раньше будет новый тренер – тем быстрее проведут анализ. В идеале начнут перестройку всего футбола (не верится), в лайт-варианте – вернут расположение публики (не исключено). Отношения со сборной важны, а в этом случае они дикие.

Еще одна причина, почему практически любой тренер лучше того, что есть сейчас. Точку невозврата давно прошли, срочно нужно начинать с чистого листа.

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Dzinvlad
Dzinvlad
сегодня в 14:58
Хотите результат, выбирайте Бердыева. Автобус не автобус, но результат будет, и будет сборная биться, как бился Ростов, с не самыми лучшими футболистами в РФПЛ, с Баварией и Манчестером, и все будут гордиться сборной. Хотите атакующий футбол, выбирайте хоть кого. Будет атака, много голов (в ворота сборной России) и вылеты на первой-второй стадии турниров.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
сегодня в 13:56
Хотите реальный результат-назначайте К. Бердыева! Его весь мир знает. Тут обсуждать нечего. Ну или будьте в попе, как обычно.
LeoR
LeoR
сегодня в 11:20, ред.
То, что Черчесов должен уйти, сомнений нет. Прежде всего, это дело принципа, чести: должна быть ответственность за результат. Не говоря уж о том, что Черчесов весьма посредственный, но слишком высокооплачиваемый тренер. По соотношению цена/качество он худший в истории России, да и в мире, наверное. Заменить его должен человек, который умеет добиваться прогресса с футболистами невысокого уровня, кто имеет достаточный авторитет, кто умеет ставить комбинационную игру и тактически грамотен, кто, наконец, уважительно относится к другим людям. Из наших тренеров больше других под эти критерии подходят Карпин и Бердыев. Но, возможно, сейчас нашей сборной бюольше нужен хороший тренер-иностранец. За те огромные деньги, что платят Черчесову можно найти весьма качественного тренера.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 11:09, ред.
Аминь
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 09:25
По мне так Бердыев реальный вариант, и опыта море и авторитета.
Работал со средними игроками и всегда был результат
Пишут что ставит автобусы, так сборная Швеции играет в автобус последние лет 10 точно и ничего, посмотрите на результаты матчей 0:0, 1:0 это 90%
И не зря Бекиевич в клубы не идет что-то явно задумал, он хитрый)
compka
compka
сегодня в 00:24
С минусами про Курбана Бердыева я в принципе не согласен, высосаны из пальца.

Бердыев - оптимальный кандидат.
mars6791
mars6791
вчера в 21:50
Вопрос, на самом деле очень сложный. В любом случае быстрого и сногсшибательного результата ждать не стоит.
А в долгосрочной перспективе , я считаю больше подходит Бердыев.
Умеет работать с игроками, очень хорошо разбирается в тактических схемах, и стратегии , хорошо разбирает игру соперников. Согласится ли только, он сам.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Рубцовский (раскрыть)
вчера в 21:38
Бердыев не пойдет слишком он независимый, эксперимент с Лёней проходили совсем неудачный да и второй раз в это болото не пойдёт, Картину и в Ростове хорошо.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:35
Федотов бы подошёл ставил смелый и атакующий футбол, но для боссов и игроков у него нет харизмы и влияния, нафиг будут слать и пытаться лезть со своими советами
Верг
Верг
вчера в 19:39
Я за Зинедина Зидана)
Анд-м
Анд-м
вчера в 18:48
Скорее всего усач останется и это разговор на пустом месте.
Рубцовский
Рубцовский
вчера в 17:17
Я за Бердыева, Карина или Слуцкого
Рубцовский
Рубцовский
вчера в 17:16
Надо выбрать тренера на референдуме)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:46
Да ужж.... Выбирать то не из кого.

Для смеха можно добавить Капелло и Адвоката .
Но и чабан - не тренер. Вообще ноль ! Хуже любого из этого списка . Зачем его Мутко притащил из Австрии , наверное Черчесов пообещал ему откат 50%....
Иначе смысла я вообще не вижу.
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 15:46
Может Лева попытаться уговорить, думаю он бы мог более менее этих бездарей подтянуть)
Over 9000
Over 9000
вчера в 15:31
из этих кандидатов я за Юрий Палыча Сёмина
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:09
Я за Бердыева. Попытаюсь опровергнуть минусы уважаемого мною автора.
То, что долго не тренировал, это плюс, потому-что тренер должен быть голодным, до работы. Был период, когда специалист работал на износ. Все, это было, кто внимательно следил за взлетами и падениями тренера. Причем падения имели субъективный характер. Плюс ещё в желании специалиста, несмотря на годы, постоянно учиться, развиваться. Я уверен, что он не останавливался все, это время. Не такой, это человек.
Про 68 лет, это ничто. Наоборот огромный опыт, да и по работоспособности даст фору многим молодым.
Про "автобус".
Игроки сборной не обладают такими способностями, чтобы играть с позиции силы все два тайма. И тут в первую очередь выходит умение команды раскладываться на все время матча, учитывая ход игры. То есть стратегия в противостоянии с соперником. Вспомните, как были обыграны в еврокубках испанские клубы с Рубином и, как снимали скальпы у соперников его игроки в Ростове. Добившись положительного счета, команда просто уничтожала соперников без шансов, добавляя. Отличная физическая подготовка футболистов, плюс стратегия на игру, плюс тактика от соперника и от себя, плюс железная дисциплина,не только на поле, но и в быту, в повседневной жизни, все это Бердыев.
Я почти уверен, что при этом тренере Дзюбы не будет в команде. И к сожалению ему скорее всего поставят шлагбаум, потому-что, это будет против системы, которые видят в нацгерое системообразующего игрока.
То же самое будет с Карпиным.
Черчесов перед Евро сказал, что тренировать сборную, это привелегия. Для Бердыева, это ответственность. Перед болельщиками, страной, перед самим собой.
То, что мало говорит, это ни о чем. Хватит болтунов. Сборной, стране, болельщикам нужен результат. Перед, тем, как звать иностранца с дальнего зарубежья я бы, как руководитель, доверил бы судьбу сборной Бекиевичу.
А, как болельщик хотел бы видеть его работу, как клубного тренера.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 15:03
Считаю что сборной нужен опытная глыба, такие как Бердыев и Семин. Ну какой Семак и Карпин? Опытный Слуцкий ничего не смог сделать, эти щеглы подавно проваляться
YVG
YVG
вчера в 15:03
Карера здесь вообще не у дел. Как показало время, он нигде не прижился. Физрук он и есть физрук.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:45, ред.
По мне конечно выбор не велик, я склоняюсь между двумя российскими специалистами, это Карпин и Федотов !!! Но как говорит Харри Реднапп бывший тренер Тоттенхэма , ничего это не даст !!! И в этом он сто процентов прав!!!

— Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова. Что думаете? — вопрос Реднаппу.

— Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

— Вы считаете, что даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?

— Конечно. И Пеп (Гвардиола. — Прим. «СЭ»). Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В английской премьер-лиге нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин? Нет и быть не может у нас таких игроков, им просто не откуда взяться. А то что есть Головин и Миранчук это маленькое чудо и они далеко не Аршавины . Нет системного подхода начиная от детского футбола ⚽ до главной команды страны !!!
И эта самая главная беда нашего футбола как и всего спорта в целом !!! Весь спорт находится в руках бестолковых чиновников, отсюда и такие плачевные результаты наших клубов в ЛЧ и ЛЕ, а также сборной России. И пока не изменить этот подход к детскому футболу, так и будем жить в ожидании какого-то момента чуда и русским Авось !!! Я думаю как то так !!!
Всем Добра !!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:41
Да дело далеко не в тренере!!! Последняя игра с датчанами все прекрасно показала, в физике уступаем первые минуты еще кое как успевали,затем вечно догоняли ,неуспевали. Первый гол еще можно записать с натяжкой на сафонова,остальные извините, меле бьет трое стоят смотрят,как, завороженые, на этом че,не видал у кого-либо такого оборонительного таланта, втроем догоняют датского футболиста, гол!!!! Как так?? Между нашими пролетает,этот чертов мячик, влатарь незнает куда прыгать,обзор закрыт,зато для соперника пожалуста бей друже!!! Наверное менять надо саму систему, начиная с рфс и кончая юсшл. Урезать зарплаты,оплату устанавливать от кпд игрока, за гол отдельный бонус, убрать лимит легионеров,пусть играют сколько хотят,может наши зашивелются,это же недело зарубежом три человека,далеко не в топовых выступают клубах,откуда прогресс,опыт,навыки?!! В рпл неплохо платят ,вопрос зачем куда-то ехать, напрягаться,лишний стресс??!! Конкуренции ноль, полная аппатия.
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
вчера в 14:34
В России "нет" и скучный футбол. Если российская сб. прошла бы группу со второго места, то Черчесов стал бы героем. Вы хотите своего героя, но его нет, и среди игроков нет. Нужен свой Месси, Роналдо и т.д. Бердыев для РПЛ столько славы принес, но он не устраивает потомучто со скучным футболом, не разговорчивый. Человек свою работу выполняет? Выполняет, отстаньте от него своими вопросами, много таких которые языком работают. Вам что, нужен балабол как Черчесов, который ничего не сделал, "я" "я" очень громкий.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ zamsb (раскрыть)
вчера в 14:32
Честно говоря, заслуженные мэтры у нас уже давно отошли от дел вроде. Наоборот, у нас создался вакуум какой-то в этом.

Плюс вопрос, помогут ли мэтры. Если вспомнить, Раньери, который блестяще работал последние годы - сначала взял чемпионство с "Лестером", потом спас с треском вылетающую "Сампдорию" и сделал из нее уверенного середняка, кстати, с лидером 20-летним Дамсгаардом, до этого он провалился с пустой, по сути, сборной Греции.

Если провал системный, а у нас именно так и есть, начинать нужно с отмены лимита, введения потолка зарплат (хотя у нас это нереально, т.к. серых зарплат до сих пор половина в России).
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ATG (раскрыть)
вчера в 14:23
Это не Вальверде выиграл, а игроки выиграли. Если бы в России были такие игроки, то им бы и тренер был бы не нужен.
trimetil
trimetil
вчера в 13:55
Валеру в сборную, но он скорее всего не пойдёт...
zim289
zim289
вчера в 13:02
Из этого списка только Карпин подходит.
Бердыев очень странный персонаж, пусть рукоблудит свои четки где-нибуль в другом месте.
zamsb
zamsb
вчера в 12:58
Основной причиной того, что бы С. Черчесов остался в сборной, приводят то, что времени нет, осенью начинается отбор на ЧМ. Но давайте не будем лукавить, не факт что Черчесову удастся вывести нашу сборную в финальную часть турнира. Даже если и выйдут, то с такой игрой вновь вылятят с треском. Поэтому нужно принимать решительные меры по смене тренера, даже если и есть опасность не отобраться. Так как новому тренеру потребуется строить команду заново, то иностранец отпадает. Он просто не знает наших футболистов, кто на что способен. Значит нужен свой. Из представленного списка наиболее подходящая кандидатура Владимир Федотов. Хорошо знает наш Российский футбол и футболистов. Заслуженные мэтры футбола пусть не обижаются, но время их ушло.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:55
Если уж говорить по факту, надо дать тренеру зарплату максимум лям в год и от этого плясать. Потому что тренер должен получать под стать сборной, нам не нужен тренер топ-сборных, нужен обычный добротный. Я за Федотова.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:44, ред.
Не рановато ли усатому замену ищете? Его же еще не уволили и вроде не собираются. Да и предлагаемые кандидаты не факт что согласятся. Не каждый пойдет на риск испортить репутацию, погубить карьеру и стать объектом всенародной ненависти. С нашими ногомячистами это практически гарантировано.
Roman73
Roman73
вчера в 12:34
Последний максимум России датирован 20008 ым годом , значит тренером должен быть кто-то из того состава , кто-то из из талантливого поколения Аршавина -Быстрова-Кержакова.
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