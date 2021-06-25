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Агент Вернера: «В будущем уход Тимо из „Челси“ не будет проблемой»

сегодня, 17:19

Карлхайнц Форстер, агент нападающего «Челси» Тимо Вернера, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Баварию», которую возглавил Юлиан Нагельсманн. Вернер работал под руководством немецкого специалиста в «Лейпциге».

Нельзя исключать ничего, но если бы мне пришлось оценить ситуацию сейчас, то я бы четко сказал, что Тимо останется в «Челси». Он чувствует себя комфортно в этом клубе. Но в обозримом будущем переход Вернера в другую команду не будет проблемой.

Нагельсманн раскрыл Вернера на другой позиции в «Лейпциге». Его роль была немного похожа на роль Томаса Мюллера в «Баварии». Юлиан и Тимо ценят друг друга. Конечно, я ещё не знаю, что будет через три или четыре года. Футбол развивается быстро.

Ранее Вернер назвал переход в «Челси» лучшим решением в своей жизни.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 19:09
Агент знает своё дело.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 18:20
Да кому он нужен
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:05
А не шантаж ли это?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:03
Тут всё высокие материи.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 17:42
Да Юлианы через четыре года в Мюнхене уже не будет.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:31
Да как сказать. Вернер даже глазами в объектив камеры попасть не может, когда его фотографируют, что уж говорить про ворота. Кто ж его такого возьмёт?

ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:24
Все так думают сначала
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