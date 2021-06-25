Агент Вернера: «В будущем уход Тимо из „Челси“ не будет проблемой»

Карлхайнц Форстер, агент нападающего «Челси» Тимо Вернера, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Баварию», которую возглавил Юлиан Нагельсманн. Вернер работал под руководством немецкого специалиста в «Лейпциге».
Нельзя исключать ничего, но если бы мне пришлось оценить ситуацию сейчас, то я бы четко сказал, что Тимо останется в «Челси». Он чувствует себя комфортно в этом клубе. Но в обозримом будущем переход Вернера в другую команду не будет проблемой.
Нагельсманн раскрыл Вернера на другой позиции в «Лейпциге». Его роль была немного похожа на роль Томаса Мюллера в «Баварии». Юлиан и Тимо ценят друг друга. Конечно, я ещё не знаю, что будет через три или четыре года. Футбол развивается быстро.
Ранее Вернер назвал переход в «Челси» лучшим решением в своей жизни.