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Перес: «У „Реала“ нет предложений по Варану»

сегодня, 14:35

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес утверждает, что клуб еще не получил ни одного предложения по Рафаэлю Варану, несмотря на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед».

Я читал новости в газетах [об уходе Варана] и ничего не знаю.

Мы с ним еще не разговаривали, он на чемпионате Европы. У него еще остался один год по контракту. И мы не получали никаких предложений по Варану. Он джентльмен, если он хочет остаться, он останется, а если нет, то уйдет.

Ранее появлялась информация, что МЮ предложил 50 млн фунтов за Варана.

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ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:07
Человеку продавшему душу, продавать игроков не жалко...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:44
Если продавать, то прямо сейчас.
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