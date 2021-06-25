Перес: «У „Реала“ нет предложений по Варану»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес утверждает, что клуб еще не получил ни одного предложения по , несмотря на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед».

Я читал новости в газетах [об уходе Варана] и ничего не знаю.

Мы с ним еще не разговаривали, он на чемпионате Европы. У него еще остался один год по контракту. И мы не получали никаких предложений по Варану. Он джентльмен, если он хочет остаться, он останется, а если нет, то уйдет.