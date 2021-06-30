Зинченко: «Советую всем радоваться. Таких моментов больше может и не быть»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал победу над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что мы живём один раз, и таких моментов может уже и не быть.

Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что в первые три встречи на нас вылилось очень много критики. Я чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.

Очень рад и горжусь тем, что мы сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.