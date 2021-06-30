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Зинченко: «Советую всем радоваться. Таких моментов больше может и не быть»

вчера, 05:46
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что мы живём один раз, и таких моментов может уже и не быть.

Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что в первые три встречи на нас вылилось очень много критики. Я чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.

Очень рад и горжусь тем, что мы сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.

Зинченко отличился голом и результативной передачей, и был признан лучшим игроком матча со Швецией.

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Все комментарии
er2r-7045
er2r-7045 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:41
Чехия,Швейцария, Украина 3 место в группе и 1/4 финала. Не всегда в плей-офф надо выходить с 1 места. Канада на чм 2021 по хоккею тому пример.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:20, ред.
В истории проведения чемпионатов Европы были случаи, когда явные фавориты пролетали мимо пьедестала. Достаточно вспомнить, что на Грецию в 2004 и на Данию в 1992 тоже никто не ставил, но обе сборные невероятным образом добирались до финала, где завоёвывали заветный трофей, но рассуждать о финале пока ещё рано. Смею предположить, что наверняка англичанам в Риме придётся несладко, вся местная публика будет на стороне сборной Украины. Смотрим футбол, радуемся за соседей! Пусть победит сильнейший и главное без травм!
112910415
112910415
вчера в 09:16
радость уместна как никогда !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:13
Когда занимаешь третье место в группе и выходишь в четвертьфинал:
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 08:50
Конечно, ибо Англию будет пройти нереально.
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:33
Англия засушит думаю и забьёт немного
batog
batog
вчера в 06:51
Все правильно, Александр!!!
Legend 6
Legend 6
вчера в 06:39
Комментарий в стиле Черчесова после победы над Сан-Маринами...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:38
Доля правды есть впереди англичане, будем надеется что ещё порадуют и на талант Шевы
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:53
Пешеход разговорился не на шутку.
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