Зинченко: «Советую всем радоваться. Таких моментов больше может и не быть»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Это историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что мы живём один раз, и таких моментов может уже и не быть.
Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что в первые три встречи на нас вылилось очень много критики. Я чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.
Очень рад и горжусь тем, что мы сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.
Зинченко отличился голом и результативной передачей, и был признан лучшим игроком матча со Швецией.