Саутгейт: «Сегодня Англия играла с умом»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы знаем, что с чемпионата мира всегда возникают вопросы, когда мы играем против большой команды. Мы знали, что Германия со своим опытом будет диктовать скорость игры на определённых её этапах и контролировать мяч. Мы знали, что Кроос будет вести игру, и должны были запастись терпением.

Больше всего меня порадовало то, что мы всегда будем играть страстно и с душой, но сегодня мы также играли с умом.