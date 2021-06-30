Саутгейт: «Сегодня Англия играла с умом»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Мы знаем, что с чемпионата мира всегда возникают вопросы, когда мы играем против большой команды. Мы знали, что Германия со своим опытом будет диктовать скорость игры на определённых её этапах и контролировать мяч. Мы знали, что Кроос будет вести игру, и должны были запастись терпением.
Больше всего меня порадовало то, что мы всегда будем играть страстно и с душой, но сегодня мы также играли с умом.
В четвертьфинале ЧЕ сборная Англии сыграет против Украины.