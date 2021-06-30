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Саутгейт: «Сегодня Англия играла с умом»

вчера, 04:56
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Мы знаем, что с чемпионата мира всегда возникают вопросы, когда мы играем против большой команды. Мы знали, что Германия со своим опытом будет диктовать скорость игры на определённых её этапах и контролировать мяч. Мы знали, что Кроос будет вести игру, и должны были запастись терпением.

Больше всего меня порадовало то, что мы всегда будем играть страстно и с душой, но сегодня мы также играли с умом.

В четвертьфинале ЧЕ сборная Англии сыграет против Украины.

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ДСА
ДСА
вчера в 07:53
Тут видна тренерская мысль.
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:28
Наверное ума не хватало все время
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:24
Четвертьфинал выглядит не самым сложным.
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