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Сёмин: «Сборная Украины прогрессирует, Шевченко стал успешным тренером»

вчера, 10:57
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы в матче 1/8 финала со Швецией (2:1 ДВ).

Самое важное для Украины — команда прошла дальше. Если есть результат, значит, игра хорошая, второй гол был очень красивым.

Сборные России и Украины я не сравниваю. На сегодняшний момент нас там нет. Украину надо поздравить. Команда прогрессирует, Андрей Шевченко — местный специалист, это мне очень нравится. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он продолжает украинское тренерское поколение, продолжает успешно. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата.

Ранее об игре сборной Украины в матче со шведами высказался наставник жовто-блакитных Андрей Шевченко.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:42
Ну Шевченко хотя бы в футбол играл на высоком ровне в одном из грандов футбола того времени, и ему не надо объяснять что такое футбол.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:18
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 11:12, ред.
    Стас тоже стал. В финансовом плане.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 11:02
    Очень успешным, прям чемпионов мира воспитал!!!!! Шальной гол в добавлено время и вот он герой!!!!
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