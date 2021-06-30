Сёмин: «Сборная Украины прогрессирует, Шевченко стал успешным тренером»

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы в матче 1/8 финала со Швецией (2:1 ДВ).

Самое важное для Украины — команда прошла дальше. Если есть результат, значит, игра хорошая, второй гол был очень красивым.

Сборные России и Украины я не сравниваю. На сегодняшний момент нас там нет. Украину надо поздравить. Команда прогрессирует, — местный специалист, это мне очень нравится. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он продолжает украинское тренерское поколение, продолжает успешно. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата.