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Колыванов: «Если Украина прошла дальше, то, скорее всего, они сильнее нас»

вчера, 11:07
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Бывший российский футболист Игорь Колыванов прокомментировал победу Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Если Украина прошла дальше, то, скорее всего, они сильнее нас. У них со шведами была абсолютно равная игра. У Швеции было удаление в дополнительное время, поэтому украинцам удалось забить на последних секундах.

В матче с Англией Украине будет непросто — соперник выше классом, это однозначно. Англия более титулованная, футболисты играют в лучших европейских клубах. В футболе всё может произойти. Красивый футбол украинцы, как и наши футболисты, не показывали, но грамотно играли в обороне. Не сказал бы, что Украина — это одна из тех команд, которые реально претендуют на то, чтобы даже выйти в полуфинал. Ничего сверхъестественного не было, это команда с хорошим подбором футболистов.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:18
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Можно и замять. Но в любом вопросе- нужна компетентность.
    Capral
    Capral ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 15:57
    Вот именно, КТО???
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:52, ред.
    Базара нет, надо что-то менять, только вот кто это будет делать...? Все как обычно полялякают, в лучшем случае сменят тренера и всё останется по-прежнему. У нас ведь любят искать простые решения сложных проблем, но такого не бывает... Кому-то выгоден нынешний бардак в российском футболе, иначе бы давно уже эта система была сломана.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:34
    Замнем!Все равно это порожняк! Каждый останется при своем!
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 13:27
    А не последние, намного лучше?
    Capral
    Capral ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 13:26
    Про Зенит или ЦСКА вообще нет базара. Российский футбол сейчас на самом низком уровне. Надо срочно многое менять, иначе деградация продолжется. Украинский футбол не намного лучше. Я регулярно смотрю украинский футбол и поверь мне, он не лучше российского....
    sv_1969
    sv_1969 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 13:26
      sv_1969
      sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:25
      Ну ты вспоминаешь последние рез-ты!
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:24, ред.
      Тут видишь какой нюанс: люди сравнивают результат и выступление Украины относительно сборной России, отсюда выводы напрашиваются сами собой - украинцы прошли дальше, значит они успешнее. Венгрия вроде как дальше от России, более чужая страна что ли, поэтому на неё никто особо не смотрит...
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:21
      Ну здесь ты немного не прав - Шахтёр у них действительно выступает довольно удачно из сезона в сезон, в отличие например от нашего Зенита который наоборот ежегодно обделывается в средних группах...
      Capral
      Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 13:17
      Шахтер и Киев достойно играют в Европе? Ну да, особенно Шахтер, когда получил от не самой топовой Боруссии 0:6 и 0:4.... Да и Киев, немногим лучше. А играть в сильном авторитетном чемпионате, ещё не значит быть сильной командой....
      Capral
      Capral ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
      вчера в 13:14
      Исключительно на фарте. И дело не в том, как я, лично отношусь к Украине, а в том, что пока, ничего особеного эта команда не показала. Венгрия впечатлила гораздо больше- две боевые ничьи с настоящими топами дорогого стоят!!! Да и сама игра венгров понравилась!!!
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:05, ред.
      Сейчас все наши российские диванные "иксперды" и обычные фанаты на волне обиды за национальную команду начнут дружно лизать пятки Украине )) а давно ли поливали грязью... Но по сути ты прав - Украина не показала пока что ничего сверхъестественного, однако же они на фарте вышли из группы в отличие от наших инвалидов и каким-то чудом проползли в 1/4 Евро...хоть так но они продолжают радовать своих болельщиков, а нашим же болельщикам остаётся лишь облизываться и аплодировать стоя...
      Выходит да - Украина наверное действительно сильнее России, если судить по результатам.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 12:56
      Дело не том сколько выиграли... Разве ВХ играет в слабом чемпе? Или игра того же Брюгге хуже? Шахтер с Д(К) достойно выступают в ЕК! Я бы сказал что они не варятся в одном чемпе и стремятся уйти на повышение так сказать! У нас застой !
      Capral
      Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 12:52
      В ВХ не знают как от него избавиться....
      Capral
      Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 12:46
      Да??? И много эти клубы выиграли в серьёзных турнирах??? Вот интересно!!!
      sv_1969
      sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 12:23
      Но у нас то игры не было от слова совсем! И согласен с Вами на счет той же Венгрии!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 12:21
      Государственные деньги на футбол там не тратят. У двух клубов по сути имеются финансовое обеспечение - у "Шахтера" и "Динамо(Киев)". Эти два клуба не вылетают как наши зажиточные осенью, а как правило, кто-то из них дотягивает до весенней стадии плей-офф, то есть в еврокубках пытаются заработать деньги. Футболисты, что получше, не попавшие в два ведущих клуба - пробуют закрепиться в чемпионате Бельгии. Некоторые из них, как Малиновский пробиваются в топ-чемпионаты. Может отсюда и успехи сборной Украины получше выглядят?
      sv_1969
      sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 12:20
      ну ну!Средняя Аталанта!Это сильно сказано))) Второстепенные бельгийские клубы типа Брюгге выносят нашего "флагмана"в ЛЧ!Еще есть Ярмоленко в ВХ!Я не превозношу Украину !Но там люди пытаются уехать чтобы ЗАРАБОТАТЬ а не Получать как наши ЗМС!
      Capral
      Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 11:57, ред.
      А где они играют? В средней Аталанте, во второстепенном бельгийском клубе. Один играет в МС, но играет так, что по его вине забили решающий гол в финале ЛЧ, и уже сейчас, Гвард думает кем его заменить. Так где же всё-таки они играют?
      Capral
      Capral ответ Давайте думать (раскрыть)
      вчера в 11:43
        Q-J-G
        Q-J-G
        вчера в 11:39
        Сборная Финляндии прошла дальше, но она не сильнее, так как проиграла сборной России.
        Кто сильнее, объективная оценка в очной встрече...
        Давайте думать
        Давайте думать ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 11:37
        Пусть боготворят, на чм 2022 обкакуются как дзю и Ко.
        Один в один чм 2018 ( стас космос , дзюба иконы, дифирамбы ) а играли отстойно, шальная нога акинфея помогла пройти испанцев.
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
        вчера в 11:35
        Просто у них тренер адекватный сам в футбол играл на высоком уровне, и знает во что нужно играть, в отличие от физрука усатого.
        Capral
        Capral
        вчера в 11:28
        Вот читаю всех этих "гениев"- типа Боярского, Сёмина, Колыванова, и просто диву даюсь. Почему все сравнивают украину с Россией?! Что, больше не с кем сравнивать?! И вообще, откуда столько шума по поводу украины?! Что такого особенного показывает украина, чтобы столько о ней писать??? Дикое везение в группе, идиотское удаление вчера у шведов повлиявшее на исход игры, и, кстате, не зафиксированное грубейшее нарушение у украины в конце доб. времени, когда игрок украины двумя ногами влетел в грудь шведу!!! Или по игре, украина вызывает восторги??? Да ничего особенного, обычное везение и благосклонность арбитров!!!
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 11:25
        ну сыграли неплохо,а впереди Англия.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 11:23
        Малиновский не вкатился совсем
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 11:09, ред.
        Не скорее всего а сильнее!Дотсаточно посмотреть где играют ребята!
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