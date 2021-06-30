Колыванов: «Если Украина прошла дальше, то, скорее всего, они сильнее нас»

Бывший российский футболист прокомментировал победу Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Если Украина прошла дальше, то, скорее всего, они сильнее нас. У них со шведами была абсолютно равная игра. У Швеции было удаление в дополнительное время, поэтому украинцам удалось забить на последних секундах.

В матче с Англией Украине будет непросто — соперник выше классом, это однозначно. Англия более титулованная, футболисты играют в лучших европейских клубах. В футболе всё может произойти. Красивый футбол украинцы, как и наши футболисты, не показывали, но грамотно играли в обороне. Не сказал бы, что Украина — это одна из тех команд, которые реально претендуют на то, чтобы даже выйти в полуфинал. Ничего сверхъестественного не было, это команда с хорошим подбором футболистов.