Даниэльссон извинился перед Бесединым после матча Швеция – Украина

Защитник сборной Швеции прокомментировал эпизод, когда нанес травму игроку сборной Украины .

Я не хотел этого. Надеюсь, что Беседин быстро восстановится. Он не говорит по-английски, но Ярмоленко перевел мои слова...

Выглядело так, будто Беседин принял мои извинения.