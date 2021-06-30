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Даниэльссон извинился перед Бесединым после матча Швеция – Украина

вчера, 21:35
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон прокомментировал эпизод, когда нанес травму игроку сборной Украины Артему Беседину.

Я не хотел этого. Надеюсь, что Беседин быстро восстановится. Он не говорит по-английски, но Ярмоленко перевел мои слова...

Выглядело так, будто Беседин принял мои извинения.

У Беседина подозрение на повреждение крестообразных связок колена.

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ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 10:01
Шесть месяцев лечения и есть вероятность, что может завершить карьеру футболиста Вообще! Вот цена извинений. Правда, хоть это сделал, не все так поступают. А на Беседина как будто бы кто-то навёл порчу - парню просто невезёт, одни черные полосы.
112910415
112910415
сегодня в 08:37
одним движением нанес жуткий вред и своей сборной, и игроку соперников ...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:08
Есть инфа что Беседин не сможет играть минимум до конца года.
stanichnik
stanichnik ответ jobss (раскрыть)
вчера в 22:42
Спасибо, буду Вам очень признателен.
jobss
jobss ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:36
в таком случае уточним информацию, ожидайте ответа
stanichnik
stanichnik ответ jobss (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Доброго Здоровья, jobss!
Сегодня в 12-45 мск. специально заезжал на свое почтовое отделение поинтересоваться судьбой бандероли, на тот момент ничего в мой адрес и на фамилию не поступало.
jobss
jobss ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Добрый вечер, уточните в отделении почты России, вполне возможно, приз уже Вас ожидает, просто не пришла квитанция. Если на почте не окажется - обратитесь повторно в хэштег "конкурс_прогнозов", и тогда мы будем выяснять, где приз мог забуксовать
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:44
Закончился финал в конкурсе прогнозов за июнь месяц. Мои поздравления победителям и призёрам! А администраторам благодарность за организацию и его проведение. А ещё буду Вам очень признателен за возможность проследить на каком этапе забуксовал мой приз за май месяц!
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