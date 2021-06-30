Даниэльссон извинился перед Бесединым после матча Швеция – Украина

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон прокомментировал эпизод, когда нанес травму игроку сборной Украины Артему Беседину.
Я не хотел этого. Надеюсь, что Беседин быстро восстановится. Он не говорит по-английски, но Ярмоленко перевел мои слова...
Выглядело так, будто Беседин принял мои извинения.
У Беседина подозрение на повреждение крестообразных связок колена.
Сегодня в 12-45 мск. специально заезжал на свое почтовое отделение поинтересоваться судьбой бандероли, на тот момент ничего в мой адрес и на фамилию не поступало.
Сегодня в 12-45 мск. специально заезжал на свое почтовое отделение поинтересоваться судьбой бандероли, на тот момент ничего в мой адрес и на фамилию не поступало.