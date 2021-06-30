Врач «Динамо» К: «Срок восстановления Беседина — около шести месяцев»

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун назвал сроки восстановления нападающего клуба и сборной Украины , который получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 ДВ).

На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.

Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления — около шести месяцев.