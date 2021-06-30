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Врач «Динамо» К: «Срок восстановления Беседина — около шести месяцев»

вчера, 16:41

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун назвал сроки восстановления нападающего клуба и сборной Украины Артема Беседина, который получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 ДВ).

На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.

Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления — около шести месяцев.

Ранее защитник сборной Украины Николай Матвиенко посвятил победу над Швецией Беседину.

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Capral
Capral
вчера в 21:39, ред.
Интересное дело получается. В конце добавленного времени, кто-то из игроков сб. Украины, демонстративно, открытыми шипами прошелся по животу игрока сб. Швеции. Судья, был в непосредственной близости от места нарушения, но даже устного замечания не сделал украинцу. И это в то время, как пострадавший швед, несколько минут лежал на газоне и ему оказывали мед. помощь. Вот такие дела....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:53
Здоровья ему, жаль, что всё так случилось!
azkan
azkan
вчера в 18:45
На повторе выглядело все жутковато. Здоровья парню!
Asper
Asper
вчера в 18:17
Да, это выглядело жёстко, хоть, возможно, и случайно со стороны Даниэльсона
Землянин
Землянин
вчера в 17:36, ред.
Ну хоть выиграли и реализовали большинство, а тоб совсем за зря шёл в стык. Надеюсь, вернётся ещё на поле
shlomo
shlomo
вчера в 16:43
Здоровья парню.... и чтобы без последствий
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