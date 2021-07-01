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Виллиан хотел получать в «Интер Майами» вдвое больше, чем Игуаин

01 июля 2021, 22:23

Нападающий «Арсенала» Виллиан мог продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщается, лондонский клуб намерен продать игрока этим летом, а интерес к форварду проявлял «Интер Майами». Представители клуба МЛС провели переговоры с Виллианом, однако бразилец запросил зарплату в размере 193 000 евро в неделю (около 10 млн евро за год), что вдвое больше, чем получает форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин. «Интер Майами» отказался платить такую зарплату Виллиану и вышел из переговоров.

Ранее ходили слухи о том, что бразилец хочет вернуться в «Челси».

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25процентный клоун
25процентный клоун
01 июля в 22:59
Вот и весь футбол
beefs
beefs
01 июля в 22:26
тоже разбаловали зарплатой, отдачи нет а зарплату плати....
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