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В «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» и «Арсенала» к Локателли

01 июля 2021, 05:52

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли этим летом может сменить клубную прописку.

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил о том, что 23-летним хавбеком интересуются «Ювентус» и «Арсенал».

«Ювентус» — единственный итальянский клуб, с которым мы говорили о Локателли. Они интересуются им. На прошлой неделе мы говорили с Керубини (Прим. — спортивный директор «Ювентуса»). Мы ещё не обсуждали финансовые детали, но у нас налажено хорошее взаимопонимание, и скоро мы снова проведём переговоры.

Это правда, что к Локателли проявляют интерес за рубежом, в том числе «Арсенал». На данный момент они опережают конкурентов и являются единственным клубом, который сделал реальное и серьёзное предложение по Мануэлю.

Ранее сообщалось, что на Локателли также претендуют ещё 4 топ-клуба.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
01 июля в 09:00
Есть выбор,спешить не надо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 июля в 08:15
Перейдёт в Ювентус!
swed27
swed27
01 июля в 05:58
Юве отожмет классного игрока
mihaluch
mihaluch
01 июля в 05:58
Богатые клубы зашевелились.
beefs
beefs
01 июля в 05:54
Трансфаерная политика в действии...
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