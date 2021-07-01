В «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» и «Арсенала» к Локателли

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии этим летом может сменить клубную прописку.

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил о том, что 23-летним хавбеком интересуются «Ювентус» и «Арсенал».

«Ювентус» — единственный итальянский клуб, с которым мы говорили о Локателли. Они интересуются им. На прошлой неделе мы говорили с Керубини (Прим. — спортивный директор «Ювентуса»). Мы ещё не обсуждали финансовые детали, но у нас налажено хорошее взаимопонимание, и скоро мы снова проведём переговоры.

Это правда, что к Локателли проявляют интерес за рубежом, в том числе «Арсенал». На данный момент они опережают конкурентов и являются единственным клубом, который сделал реальное и серьёзное предложение по Мануэлю.