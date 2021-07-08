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Линекер о Стерлинге: «Это было одно из величайших выступлений за Англию»

08 июля 2021, 01:30
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после победы бывшей команды над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020 опубликовал пост в твиттере, где отметил игру форварда англичан Рахима Стерлинга, заработавшего пенальти для своей команды.

Некоторые из футболистов выдали великолепную игру сегодня. Все 4 защитника были потрясающи.

Что касается Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений от игрока сборной Англии, что я видел. Ошеломительно.

С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Нulk (раскрыть)
08 июля в 15:02
В чём именно позор? В эпизоде с пенальти?
bublikyo
bublikyo
08 июля в 11:05
острый на язык Линекер оказался не таким острым, когда дело касается его родной Англии
Нulk
Нulk
08 июля в 08:43
Никогда не любил этого гада.’ Восхваляет всегда тех,кто выступил позорно!
протон1
протон1
08 июля в 02:15
кто за англию топил. им счет на табло. без разницы какая победа грязные итп.
протон1
протон1
08 июля в 02:12
лучше б карась судил
протон1
протон1
08 июля в 02:11
сам венгер сказал ошибочное пеналь. вы кто тут ваще? арсен 10 лет тренировал арсенал топ клуб. вы все тут герои
shlifen
shlifen
08 июля в 01:56
Предлагаю не мелочиться, а сразу выдвигать Стерлинга на:
1) ЗМ - за ошеломительную игру и чудесные "голы" в его исполнении))
2) Оскар - театральщины на ТАКОМ высоком уровне (это я про полуфинал ЧЕ) мы не видели уже давно))
3) Пулитцеровскую премию - "Мяч в сетке, и это всё что имеет значение" - настоящий пример для подражания детей, и истинный философ от футбола))
vitya valdes
vitya valdes
08 июля в 01:52
Линекер, а почему не говоришь про пенальти!? Справедливый? Или тут лучше промолчать!? Когла чуть ногу беседину не оторвали, говорил что это не красная, а здесь пенальти был?!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 01:38
А я бы поспорил. Стерлинг очень активен, все время находится на острие атак. Но !!! Сколько же он гробит моментов, перспективных атак, часто не замечает партнеров - откровенно жадничает. Чем то он напоминает немца Вернера, тоже парень ну очень активен, а результативность хромает. Все же футбол - игра командная , надо на команду играть, а не на свою статистику, тем более что КПД в использовании моментов очень низкий.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 01:34
Ещё финал впереди...
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