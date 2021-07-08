Линекер о Стерлинге: «Это было одно из величайших выступлений за Англию»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после победы бывшей команды над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020 опубликовал пост в твиттере, где отметил игру форварда англичан Рахима Стерлинга, заработавшего пенальти для своей команды.
Некоторые из футболистов выдали великолепную игру сегодня. Все 4 защитника были потрясающи.
Что касается Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений от игрока сборной Англии, что я видел. Ошеломительно.
С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.
Всем здоровья.
Всем здоровья.