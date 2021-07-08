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Друг Виллаш-Боаша: «Он сделает из России такую сборную, как Италия Манчини»

08 июля 2021, 19:06

Валерий Рудковский, переводчик Андре Виллаш-Боаша в «Зените» и друг португальского специалиста, поделился мнением о том, может ли наставник возглавить сборную России.

Списывался вчера с Боашем. Он слышал новости про предложение от сборной России, но никто к нему не обращался. Если обратятся — думаю, он рассмотрит.

Боаш — идеальный тренер для сборной России. Он даст свежую кровь: найдёт талантливых молодых игроков и соединит с теми, кто уже есть. Игроки в сборной России — нормальные, в каждой линии есть как минимум один надёжный. Но всех их надо талантливо подготовить, сыграть и добавить три-пять перспективных молодых. Плюс разные схемы и увеличение темпа в атаке. Плюс физика. И умение менять ритм. Как у сборной Италии на Евро — они то сидят в защите, то бросаются в высокий прессинг. Всё это Боаш способен сделать в сборной.

Боаш — креативист. Он — будущее. Все эти идеи я видел рядом, когда работал с ним в «Зените». Да, он непростой человек по характеру. Но если ему помогать, а не мешать, то он за несколько лет сделает нашу сборную топовой. Именно помогать — искать новых талантов и работать с теми, кто есть. Россию он уже знает, стал более рассудительным и опытным.

Я не тренер и не знаток, но шестое чувство в футболе у меня есть. Боаш за два года в России может сделать такую же сборную, как Италия Манчини. Главное, повторюсь, ему не мешать. А Боашу — общаться и не закрываться.

Ранее сборной России предложили рассмотреть кандидатуру с приглашением известного в прошлом итальянского футболиста.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
09 июля в 22:19
Да любой тренер просит ему не мешать и не лезть со своими советами!

Но нас-то, болельщиков сборной, это не останавливает. И нам хочется поучаствовать в формировании состава сборной. Каждому хочется видеть в сборной своего любимца.

Так что будущему тренеру сборной придётся выдержать весь этот прессинг. А это, ой как непросто!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 10:37, ред.
Манчини из "Зенита" не сделал "Ювентус", так и Боаш не сделает из России Португалию. Перефразируя басню Крылова, "А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в футболисты не годитесь!"
Karlnfo
Karlnfo
09 июля в 09:20
натурализуем 11 португальцев....или итальянцев... и думаю хватит... норм
katalonez
katalonez
09 июля в 08:17
Интересное сравнение с Италией, вот только где в России взять игроков уроня Бонуччи, Вератти, Инсинье, Кьеза? У нас нет приличных игроков хоть молодых, хоть старых, исключение только Головин и Миранчук
SpartakPaha
SpartakPaha
09 июля в 07:22
Известно из чего, из ***** и палок
Twisted
Twisted
09 июля в 01:03
Он не волшебник да и не из чего будет лепить новую крепкую сборную
Dr Quack
Dr Quack ответ ykcyc77 (раскрыть)
09 июля в 00:21, ред.
>> Что-то не припомню у Виллаш-Боаша каких-то больших достижений!!!

Его Зенит выходил в плей-офф лиги чемпионов с 1-го места в группе. Так себе, конечно, но такое мы еще нескоро увидим от российских клубов.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 23:22
Судя по работе в Зените - ну его на ....
minai
minai
08 июля в 22:52, ред.
Для всего этого в нашей сборной должны играть минимум 10 португальцев.
ykcyc77
ykcyc77
08 июля в 22:11
Что-то не припомню у Виллаш-Боаша каких-то больших достижений!!!
Rheinfall
Rheinfall
08 июля в 22:07
Звиздежь !!!
Ислам0926
Ислам0926
08 июля в 21:50
Эх нету у нас Хотаббыча чтоб за 2 года в такую сборную как Италия играть,может реально тренера мододежки Германии пригласить и сказать работай с молодежью авось и выгорит а если нужен результат сразу то только Бердыев
zooveterinar
zooveterinar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 21:48
Удачи нам скорее ,послушным налогоплатильщикам,ну ,как бы наверно точнее!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ dok66 (раскрыть)
08 июля в 21:46
Може бой френд!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ berda2003 (раскрыть)
08 июля в 21:44
Не сделал, а спас!!!
zooveterinar
zooveterinar
08 июля в 21:43
Боаш!!! Боаш!!! Ты где наш спаситель??!! Где наш герой!!! Спаси ты Россию, как спасал ты Зенит!!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
08 июля в 21:33
Переводчик ищет себе работу)))
An Jo
An Jo
08 июля в 21:17
Посмотрите, кто играет в сборной Италии, и кто в сборной России.
pomor45
pomor45
08 июля в 21:06
Волшебник. Тыкву превратит в карету. Но за нашу сборную не возьмётся.
Hypnoz
Hypnoz
08 июля в 20:57
Огромный плюс Боаша, что он выкинет Рукаку из команды ! Нельзя, сейчас дать возможность рукоблуду заключить золотой пенсионный контракт !
Бубнин
Бубнин
08 июля в 20:49
Дзюбини, Заболотти...Такая вот Италия.
berda2003
berda2003
08 июля в 20:48
он уже бомжей сделал...
Rattlehead
Rattlehead
08 июля в 20:00
«найдёт талантливых молодых игроков»

Нынешние молодые игроки, по словам того же Карпина, даже мяч толком обрабатывать не умеют. Причина - низкая квалификация тренеров на детско-юношеском уровне ввиду низких зарплат. Поэтому вместо того, чтобы тратить восьмизначные суммы на стадионы, лучше бы вложили эти деньги в сеть ДЮСШ по всей стране. Вкупе с другими реформами, стимулярующими отечественных футболистов и тренеров к постоянному повышению собственного мастерства, это в любом случае принесло бы куда больше пользы, чем приглашение зарубежных специалистов на пост тренера сборной. Хотя, с имеющимся уровнем коррупции, никому это не нужно. Лишь бы собственные карманы успеть набить, а после нас хоть потоп.
dok66
dok66
08 июля в 19:59
Рудковский кто : друг , подруга , агент ! Что так расписывает подвиги своего друга
161регион
161регион
08 июля в 19:58
И будет в сборной один зенит с рукоблудом во главе.... Уха ха ха
dimagas2
dimagas2
08 июля в 19:55
Пообещать то могет)))
Ironigor
Ironigor
08 июля в 19:50, ред.
Куда сейчас не зайти, везде специалисты !!!)))
Промолчу !!!)))
За адекватность
За адекватность
08 июля в 19:38
Зажигательная речь господина Рудковского, но...
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 19:35
За два мульта евриков в год и я могу пообещать сделать...)))
SAFqwer
SAFqwer
08 июля в 19:33
Валера, побойся Бога...Какая на х... Италия, какой Манчини? У нас Дзюба, Заболотный, а не Кьеза с Доннарумой...Клоун ты, Валера, да и только...На что только не идут 75 ради личной выгоды...
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