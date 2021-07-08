Друг Виллаш-Боаша: «Он сделает из России такую сборную, как Италия Манчини»

Валерий Рудковский, переводчик в «Зените» и друг португальского специалиста, поделился мнением о том, может ли наставник возглавить сборную России.

Списывался вчера с Боашем. Он слышал новости про предложение от сборной России, но никто к нему не обращался. Если обратятся — думаю, он рассмотрит.

Боаш — идеальный тренер для сборной России. Он даст свежую кровь: найдёт талантливых молодых игроков и соединит с теми, кто уже есть. Игроки в сборной России — нормальные, в каждой линии есть как минимум один надёжный. Но всех их надо талантливо подготовить, сыграть и добавить три-пять перспективных молодых. Плюс разные схемы и увеличение темпа в атаке. Плюс физика. И умение менять ритм. Как у сборной Италии на Евро — они то сидят в защите, то бросаются в высокий прессинг. Всё это Боаш способен сделать в сборной.

Боаш — креативист. Он — будущее. Все эти идеи я видел рядом, когда работал с ним в «Зените». Да, он непростой человек по характеру. Но если ему помогать, а не мешать, то он за несколько лет сделает нашу сборную топовой. Именно помогать — искать новых талантов и работать с теми, кто есть. Россию он уже знает, стал более рассудительным и опытным.

Я не тренер и не знаток, но шестое чувство в футболе у меня есть. Боаш за два года в России может сделать такую же сборную, как Италия Манчини. Главное, повторюсь, ему не мешать. А Боашу — общаться и не закрываться.