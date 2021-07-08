Друг Виллаш-Боаша: «Он сделает из России такую сборную, как Италия Манчини»

Валерий Рудковский, переводчик Андре Виллаш-Боаша в «Зените» и друг португальского специалиста, поделился мнением о том, может ли наставник возглавить сборную России.
Списывался вчера с Боашем. Он слышал новости про предложение от сборной России, но никто к нему не обращался. Если обратятся — думаю, он рассмотрит.
Боаш — идеальный тренер для сборной России. Он даст свежую кровь: найдёт талантливых молодых игроков и соединит с теми, кто уже есть. Игроки в сборной России — нормальные, в каждой линии есть как минимум один надёжный. Но всех их надо талантливо подготовить, сыграть и добавить три-пять перспективных молодых. Плюс разные схемы и увеличение темпа в атаке. Плюс физика. И умение менять ритм. Как у сборной Италии на Евро — они то сидят в защите, то бросаются в высокий прессинг. Всё это Боаш способен сделать в сборной.
Боаш — креативист. Он — будущее. Все эти идеи я видел рядом, когда работал с ним в «Зените». Да, он непростой человек по характеру. Но если ему помогать, а не мешать, то он за несколько лет сделает нашу сборную топовой. Именно помогать — искать новых талантов и работать с теми, кто есть. Россию он уже знает, стал более рассудительным и опытным.
Я не тренер и не знаток, но шестое чувство в футболе у меня есть. Боаш за два года в России может сделать такую же сборную, как Италия Манчини. Главное, повторюсь, ему не мешать. А Боашу — общаться и не закрываться.
Ранее сборной России предложили рассмотреть кандидатуру с приглашением известного в прошлом итальянского футболиста.
На самом деле нашему руководству сейчас не позавидуешь.
Решение нужно принимать быстро, без ошибок, причём ещё уговорить тренера работать.
И хорошо бы составить юридически грамотный контракт. Удачи нашей многострадальной сборной...
На самом деле нашему руководству сейчас не позавидуешь.
Решение нужно принимать быстро, без ошибок, причём ещё уговорить тренера работать.
И хорошо бы составить юридически грамотный контракт. Удачи нашей многострадальной сборной...
Нынешние молодые игроки, по словам того же Карпина, даже мяч толком обрабатывать не умеют. Причина - низкая квалификация тренеров на детско-юношеском уровне ввиду низких зарплат. Поэтому вместо того, чтобы тратить восьмизначные суммы на стадионы, лучше бы вложили эти деньги в сеть ДЮСШ по всей стране. Вкупе с другими реформами, стимулярующими отечественных футболистов и тренеров к постоянному повышению собственного мастерства, это в любом случае принесло бы куда больше пользы, чем приглашение зарубежных специалистов на пост тренера сборной. Хотя, с имеющимся уровнем коррупции, никому это не нужно. Лишь бы собственные карманы успеть набить, а после нас хоть потоп.
Нынешние молодые игроки, по словам того же Карпина, даже мяч толком обрабатывать не умеют. Причина - низкая квалификация тренеров на детско-юношеском уровне ввиду низких зарплат. Поэтому вместо того, чтобы тратить восьмизначные суммы на стадионы, лучше бы вложили эти деньги в сеть ДЮСШ по всей стране. Вкупе с другими реформами, стимулярующими отечественных футболистов и тренеров к постоянному повышению собственного мастерства, это в любом случае принесло бы куда больше пользы, чем приглашение зарубежных специалистов на пост тренера сборной. Хотя, с имеющимся уровнем коррупции, никому это не нужно. Лишь бы собственные карманы успеть набить, а после нас хоть потоп.