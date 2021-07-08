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Арустамян назвал главного кандидата на должность тренера сборной России

08 июля 2021, 21:35

Известный инсайдер Нобель Арустамян высказался о кандидатах на должность нового тренера сборной России.

Были попытки найти кандидатуру внутри российского футбола, потому что очень важно, чтобы был наш специалист. Но рынок достаточно узкий: Карпин и Слуцкий — вокруг этих фамилий всё фигурировало. Не знаю, к счастью или к сожалению, но договориться с ними не удалось.

Второе направление — иностранное. Здесь много вариантов, самое очевидное — Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива ни у Александра Дюкова, с которым работал в «Зените», ни у Максима Митрофанова, адекватно воспринимается ими. Это фигура более-менее наиболее принимаемая всеми сторонами. Но у РФС огромное количество вариантов: специалисты из Германии, Италии, любых других европейских стран. Сейчас делается ставка на поиск тренера из-за рубежа. Думаю, в начале следующей недели будет уже какое-то решение.

Ранее стало известно, каких иностранных специалистов рассматривает РФС.

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berda2003
berda2003
09 июля в 23:19
сидит этот провокатор шнобель, из пальца высасывает "новости" и мутит воду во пруду...
протон1
протон1 ответ youtomee (раскрыть)
09 июля в 22:44
ну мое личное мнение на счет карпина. кому нравится кому нет. я никого не оскорбил. ну куда он лезет . за 11 лет в спартаке толком ничего не показал а смешил всех. карпин уж точно не кандидат в сборную мое личное мнение. если кому не нравится то есть чс . я только рад
youtomee
youtomee ответ протон1 (раскрыть)
09 июля в 22:35
ну хорошо, ты написал "куда лезет Карпин"? он что-то где-то об этом говорил? он просто есть в списке кандидатов, не он себя в него вносил)
С таким же успехом можно сказать "куда лезет Слуцкий"? никуда, лично они инициативы никакой не проявляют, по крайней мере нигде об этом не слышно, но может я знаю меньше чем ты
протон1
протон1 ответ youtomee (раскрыть)
09 июля в 22:18
просто не было предложения со стороны рфс. и во вторых он не может сказать так. ведь у него условие с клубом и не уважение было бы сказать. о даа я хочу в сборную отпустите меня. а там у него контракт понимаешь ли
youtomee
youtomee ответ протон1 (раскрыть)
09 июля в 21:47
Карпин как раз никуда и не лезет, он вообще говорил, что не пойдет в сборную
Predator94
Predator94
09 июля в 19:26
Какой боаш? То он гонщик, то артист. Лучше тедеско
димон 37
димон 37
09 июля в 13:42
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Caniggia (раскрыть)
    09 июля в 10:33
    Его и в клубы не приглашают уже
    alexamit
    alexamit
    09 июля в 09:47
    У нас играть некому.
    alexamit
    alexamit
    09 июля в 09:46
    Кого не назначай-итог будет один-большая 63!
    Рязань 062
    Рязань 062
    09 июля в 08:53
    Нужно карпина попробовать уговорить. Все иностранные тренеры-шлак для нашей сборной. Тем более этот боаш.
    y86djm32jgq5
    y86djm32jgq5 ответ Знатог (раскрыть)
    09 июля в 08:53
    После пары бодрящий таблеток от деменции,одобрит.)
    krd8sr75apza
    krd8sr75apza
    09 июля в 08:52
    Лев лучший вариант.Но он не пойдет Ему нужен материал с которым можно работать,из которого он сможет что то лепить.А его у нас нет.Есть вечно молодой Жирков,есть вросший корнями Дзюба,сам не знающий чего исполняет Оздоев,да ещё парочка им подобных.
    Знатог
    Знатог
    09 июля в 08:28
    главное штоб ар-мян одобрил.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    09 июля в 08:00
    Так инсайдер же! 🤣🤣🤣
    112910415
    112910415
    09 июля в 06:20
    разброд, шатания, суетливый выбор ...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    08 июля в 23:46
    А что ,это главный критерий в нашем футболе - чтобы Дюкову и Митрофанову нравился ? )))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    08 июля в 23:14, ред.
    Все делается в РФС через задний проход. Не ужели не анализировали и не понимали , что Черчесова прейдется менять. Или уже совсем с холодцом вместо мозгов. А сейчас в пожарном порядке...??? Кроме заработать по больше бабла ни кого толкового не найдут. Так, пассажира и для галочки , что поменяли тренера и укрепили Сборную. И самому РФС отсрочка ...и общественность успокоют. А зачем думать , решать...???
    oFANATo
    oFANATo
    08 июля в 22:43
    Питерские Дюков с Митрофановым хорошего не посоветуют.... Их самих надо гнать вместе с Черчесовым.
    Gahi
    Gahi
    08 июля в 22:35
    Если идти по этому направлению то точно вариант с Фабио Капелло обеспечен как бы сейчас не расхваливали друг друга иностранных специалистов но итог будет как у Капелло 7 млн евро годовая зарплата и 15 млн отступных за расторжения контракта. А потом просить как тогда Слуцкого или на этот раз кого-то другого, чтобы исправлял положения команды в турнирной таблице. Наверное настало время спрашивать и с тех кто будет делать окончательный выбор нового тренера. Знать и быть в хороших отношениях с руководителями РФС это ещё не значит что обеспечена гарантия добиться результата со сборной командой и если вновь будет результат как с Фабио Капелло то нужно отправлять всех кто принимал данное решение в месте с тренером в отставку. Удачи
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 июля в 22:28
    Арустамян раньше всех всё узнаёт,из всех экспертов самый адекватный!
    stanichnik
    stanichnik
    08 июля в 22:24
    В РФСе нет единства мнений в отношении кандидатов на должность Главного тренера Сборной, а это значит есть там люди недовольные, а главное несогласные с теми решениями и политикой проводимой руководством РФС, но их явно численное меньшинство, иначе давно бы Дюкову предложили другую работу. Если бы он был честный и главное порядочный человек, искренне переживающий за весь российский футбол,он бы давно подал в отставку вместе с членами исполкома и, оставаясь ВРИО проинициировал бы созыв всероссийского съезда представителей всех региональных футбольных обществ, на котором заслушав программу кандидатов в исполком РФС избрали новый состав, а те в свою очередь своего нового Руководителя.
    Ой, о чём это я?! Простите старого, выжившего из ума, больного футболом человека!
    Сп62
    Сп62
    08 июля в 22:06
    В Зените Боаш никакой креативности не проявил. Но он в хороших отношениях с Дюковым и значит будет первым в шорт-листе кандидатов. Он по ментальности напоминает Капело.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 июля в 22:03
    Руя в сборную..
    Rheinfall
    Rheinfall
    08 июля в 21:56
    Балканских тренеров стоит пригласить но не Боаш. Португал и в Марселе обкакался по полной.
    PS
    В идеале лично я хотел бы увидеть у руля сборной "психа" Марселу Бьелсу и дать ему нормально пару лет поработать , но увы он Павлинов в АПЛ тренит.
    протон1
    протон1
    08 июля в 21:56
    куда лезет карпин. все знаем волерим верим в спаме 11 лет та ки не смог. куда его?)) аллоооо))
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ beefs (раскрыть)
    08 июля в 21:54
    Вот в том то и дело что при Бердыеве не будет 90% этой сборной а тут агенты вмешиваются чтоб протолкнуть своих а Бикеич сразу по рукам даст и достойную сборную сделает
    Caniggia
    Caniggia
    08 июля в 21:49
    Зенит при Боаше выглядел очень уныло. Странная кандидатура.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 июля в 21:48
    Задача не из лёгких...
    shlomo
    shlomo ответ kotmyshka (раскрыть)
    08 июля в 21:48
    Бесконечность - это всё, что ниже плинтуса....:)))) Добра!
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