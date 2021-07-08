Арустамян назвал главного кандидата на должность тренера сборной России

Известный инсайдер Нобель Арустамян высказался о кандидатах на должность нового тренера сборной России.

Были попытки найти кандидатуру внутри российского футбола, потому что очень важно, чтобы был наш специалист. Но рынок достаточно узкий: Карпин и Слуцкий — вокруг этих фамилий всё фигурировало. Не знаю, к счастью или к сожалению, но договориться с ними не удалось.