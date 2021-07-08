Арустамян назвал главного кандидата на должность тренера сборной России

Известный инсайдер Нобель Арустамян высказался о кандидатах на должность нового тренера сборной России.
Были попытки найти кандидатуру внутри российского футбола, потому что очень важно, чтобы был наш специалист. Но рынок достаточно узкий: Карпин и Слуцкий — вокруг этих фамилий всё фигурировало. Не знаю, к счастью или к сожалению, но договориться с ними не удалось.
Второе направление — иностранное. Здесь много вариантов, самое очевидное — Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива ни у Александра Дюкова, с которым работал в «Зените», ни у Максима Митрофанова, адекватно воспринимается ими. Это фигура более-менее наиболее принимаемая всеми сторонами. Но у РФС огромное количество вариантов: специалисты из Германии, Италии, любых других европейских стран. Сейчас делается ставка на поиск тренера из-за рубежа. Думаю, в начале следующей недели будет уже какое-то решение.
Ранее стало известно, каких иностранных специалистов рассматривает РФС.
Ой, о чём это я?! Простите старого, выжившего из ума, больного футболом человека!
Ой, о чём это я?! Простите старого, выжившего из ума, больного футболом человека!