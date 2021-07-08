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В «Рубине» с юмором отреагировали на слухи о Слуцком в сборной России

08 июля 2021, 18:39

Пресс-служба «Рубина» в твиттере с юмором отреагировала на слухи о том, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий может вернуться в сборную России.

На фоне недавних новостей видим необходимость ещё раз заявить о своей официальной позиции относительно слухов в СМИ о назначении Леонида Викторовича тренером сборной России.

Ранее стало известно, что некоторые российские специалисты отказались возглавить сборную России.

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112910415
112910415
09 июля в 06:39
в Рубине всё спокойно
chromage
chromage ответ протон1 (раскрыть)
08 июля в 20:51
Бердыева было бы интересно посмотреть.
dok66
dok66
08 июля в 20:01
Ребята нормально прикололись
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 19:37
Я понимаю только толстый юмор,а это для меня -тонкий.
протон1
протон1
08 июля в 19:05
из российских или кбб. или слуцкий на крайняк. можно было бы и гмг тож толковый технарь но уже в возрасте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 18:47
Ага, смешно им...
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 18:47
Похоже Слуцкого не возьмут в сборную.
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