В «Рубине» с юмором отреагировали на слухи о Слуцком в сборной России

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08 июля 2021, 18:39

Пресс-служба «Рубина» в твиттере с юмором отреагировала на слухи о том, что главный тренер казанского клуба может вернуться в сборную России.

На фоне недавних новостей видим необходимость ещё раз заявить о своей официальной позиции относительно слухов в СМИ о назначении Леонида Викторовича тренером сборной России.

На фоне недавних новостей видим необходимость ещё раз заявить о своей официальной позиции относительно слухов в СМИ о назначении Леонида Викторовича тренером сборной России 🙅🏻‍♂️⛔️😅 pic.twitter.com/raB8oM3rqm — «Рубин» Казань (@fcrk) July 8, 2021

Ранее стало известно, что некоторые российские специалисты отказались возглавить сборную России.