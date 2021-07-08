Черчесов должен был уйти и, наконец, ушёл. Это верное решение, хотя оно и не избавит от всех проблем

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вчера, 18:15

Отдадим сборную России в хорошие руки.

«Совместное решение»

Сегодня РФС объявил о решении, которое непременно должно было быть принято после разочаровывающего выступления сборной России на Евро-2020: Станислав Черчесов и его тренерский штаб отправлены в отставку. Вернее, как сказано в пресс-релизе Российского Футбольного Союза, «принято совместное решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом». Прямая речь Александра Дюкова прилагается:

Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

РФС выдержал неуместную паузу

По-хорошему, такой скромный пресс-релиз нужно было опубликовать в течение трех дней после вылета сборной России с чемпионата Европы — этого времени достаточно, чтобы остыть, провести консультации и принять взвешенное решение. Вместо этого нас томили две недели, которые вобрали в себя заседание технического комитета и катастрофическую пресс-конференцию Черчесова.

Если задачей пиар-отдела РФС было повешение всех собак на Черчесова за предшествовавшие увольнению дни, то результат блестящий, но объективно приходится констатировать потерю контроля и над ситуацией, и над информационным полем. У главного футбольного органа страны не могло быть задачи важнее определения ближайшего будущего сборной России, но из-за столь утомительной паузы сложилось ощущение, будто в кабине РФС в самый ответственный момент отсутствовал шофер.

А еще теперь есть все основания считать, что Черчесова уволили не из-за неудовлетворительной работы и безрадостных результатов сборной России, а после пресс-конференции, на которой он дискредитировал себя невнятными объяснениями и попыткой «перевести» слова президента России Путина на русский.

Но хуже всего, что РФС впустую потратил две недели, которые можно было потратить на поиски нового тренера. Учитывая, что следующий официальный матч состоится уже 1 сентября, каждый день на счету. До старта нового сезона РПЛ , когда на футбольные поля вернется подавляющая часть кандидатов в сборную России, новый тренер должен уже приступить к работе.

Дальнейшее доверие Черчесову не вызвало бы понимания

Могу отнести себя к числу последовательных критиков Станислава Саламовича, но после подтвержденного ухода с поста главного тренера нет места напористым претензиям, остается только сделать хладнокровные выводы и заучить допущенные ошибки, чтобы впредь не повторять их. Однозначно поддерживаю решение РФС расстаться с Черчесовым, при этом абсолютно согласен с тем, что проблемы российского футбола не замыкаются на внушительной фигуре Станислава Саламовича.

Действительно, сборная России в положении «островка счастья» в океане токсичных отходов, на котором все хотят видеть экологический рай, старательно отводя взгляд от гиблых вод на сотни километров вокруг. Допускаю, что у другого тренера в такой ситуации все-таки получилось бы вопреки обстоятельствам сделать из российских футболистов боевитую и неравнодушную команду, а кто-то, возможно, на месте Черчесова даже не попал бы в финальную часть Евро-2020. Маятник мог качнуться как в одну, так и в другую сторону.

В моем понимании основная причина необходимости расставания с Черчесовым заключается в том, что он не хотел становиться частью решения, предпочитая оставаться частью проблемы, хотя сам неоднократно пытался запретить это слово. Работа Черчесова — это бесконечное нагромождение ограничений, которое как будто должно было в конечном итоге вылиться в некую завершенную форму.

Извлечь уроки

Но чаще получалась несуразица. Станислав Саламович любит принципы и не любит свободу, вот и сборная России под его началом выглядела принципиально несвободной и творчески закрепощенной. На ЧМ -2018 во многом спонтанно получился неплохой внутренний баланс, который обеспечили ветераны, а вот по мере обновления команды Черчесов все сильнее нагнетал давление ради сиюминутных результатов и в конце концов «пережал».

Всего должно быть в меру, а футболист не может достичь пика продуктивности в команде, где одним прощаются ошибки, а других за это наказывают, где нет прозрачной конкуренции, а идеи тренера всегда, в 100% случаев важнее людей. При этом я не сомневаюсь, что Черчесов действительно выполнял свою работу «от и до», однако подтвержденное им самим отсутствие куража говорит о том, что футболисты чувствовали себя бездушными инструментами достижения цели. Не было мальчишеской страсти, сплоченности, адекватных эмоций, азарта.

Тренер сборной в больше степени должен быть отличным психологом, чем клубный специалист, чья команда сильнее зависит от каждодневной рутинной работы «от и до». Это первый урок, которому нас (и, надеемся, РФС ) научил Черчесов: сборной России не нужен авторитарный «полковник», такой может вымуштровать своих «солдат» и заставит их отдать долг родине. Для извлечения лучших качеств из футболистов нужен более тонкий подход именно с человеческой точки зрения.

Второй урок касается публичного образа главного тренера сборной России. Это представительская должность, которую должен занимать человек, обладающий хорошими коммуникативными навыками. Отношение к главному тренеру всегда проецируется на команду, а Черчесов был большим магнитом для негатива. Иногда это неловко пытались оправдать стратегическим расчетом — мол, отводил угрозу от футболистов, но в действительности Станислав Саламович просто не умеет и не желает общаться иначе.

Возможно, не в последнюю очередь качество общения на эпичной пресс-конференции привело к отставке, которую нельзя назвать ни неожиданной, ни незаслуженной.