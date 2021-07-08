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Черчесов должен был уйти и, наконец, ушёл. Это верное решение, хотя оно и не избавит от всех проблем

вчера, 18:15
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Отдадим сборную России в хорошие руки.

«Совместное решение»

Сегодня РФС объявил о решении, которое непременно должно было быть принято после разочаровывающего выступления сборной России на Евро-2020: Станислав Черчесов и его тренерский штаб отправлены в отставку. Вернее, как сказано в пресс-релизе Российского Футбольного Союза, «принято совместное решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом». Прямая речь Александра Дюкова прилагается:

Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

РФС выдержал неуместную паузу

По-хорошему, такой скромный пресс-релиз нужно было опубликовать в течение трех дней после вылета сборной России с чемпионата Европы — этого времени достаточно, чтобы остыть, провести консультации и принять взвешенное решение. Вместо этого нас томили две недели, которые вобрали в себя заседание технического комитета и катастрофическую пресс-конференцию Черчесова.

Если задачей пиар-отдела РФС было повешение всех собак на Черчесова за предшествовавшие увольнению дни, то результат блестящий, но объективно приходится констатировать потерю контроля и над ситуацией, и над информационным полем. У главного футбольного органа страны не могло быть задачи важнее определения ближайшего будущего сборной России, но из-за столь утомительной паузы сложилось ощущение, будто в кабине РФС в самый ответственный момент отсутствовал шофер.

А еще теперь есть все основания считать, что Черчесова уволили не из-за неудовлетворительной работы и безрадостных результатов сборной России, а после пресс-конференции, на которой он дискредитировал себя невнятными объяснениями и попыткой «перевести» слова президента России Путина на русский.

Но хуже всего, что РФС впустую потратил две недели, которые можно было потратить на поиски нового тренера. Учитывая, что следующий официальный матч состоится уже 1 сентября, каждый день на счету. До старта нового сезона РПЛ, когда на футбольные поля вернется подавляющая часть кандидатов в сборную России, новый тренер должен уже приступить к работе.

Дальнейшее доверие Черчесову не вызвало бы понимания

Могу отнести себя к числу последовательных критиков Станислава Саламовича, но после подтвержденного ухода с поста главного тренера нет места напористым претензиям, остается только сделать хладнокровные выводы и заучить допущенные ошибки, чтобы впредь не повторять их. Однозначно поддерживаю решение РФС расстаться с Черчесовым, при этом абсолютно согласен с тем, что проблемы российского футбола не замыкаются на внушительной фигуре Станислава Саламовича.

Действительно, сборная России в положении «островка счастья» в океане токсичных отходов, на котором все хотят видеть экологический рай, старательно отводя взгляд от гиблых вод на сотни километров вокруг. Допускаю, что у другого тренера в такой ситуации все-таки получилось бы вопреки обстоятельствам сделать из российских футболистов боевитую и неравнодушную команду, а кто-то, возможно, на месте Черчесова даже не попал бы в финальную часть Евро-2020. Маятник мог качнуться как в одну, так и в другую сторону.

В моем понимании основная причина необходимости расставания с Черчесовым заключается в том, что он не хотел становиться частью решения, предпочитая оставаться частью проблемы, хотя сам неоднократно пытался запретить это слово. Работа Черчесова — это бесконечное нагромождение ограничений, которое как будто должно было в конечном итоге вылиться в некую завершенную форму.

Извлечь уроки

Но чаще получалась несуразица. Станислав Саламович любит принципы и не любит свободу, вот и сборная России под его началом выглядела принципиально несвободной и творчески закрепощенной. На ЧМ-2018 во многом спонтанно получился неплохой внутренний баланс, который обеспечили ветераны, а вот по мере обновления команды Черчесов все сильнее нагнетал давление ради сиюминутных результатов и в конце концов «пережал».

Всего должно быть в меру, а футболист не может достичь пика продуктивности в команде, где одним прощаются ошибки, а других за это наказывают, где нет прозрачной конкуренции, а идеи тренера всегда, в 100% случаев важнее людей. При этом я не сомневаюсь, что Черчесов действительно выполнял свою работу «от и до», однако подтвержденное им самим отсутствие куража говорит о том, что футболисты чувствовали себя бездушными инструментами достижения цели. Не было мальчишеской страсти, сплоченности, адекватных эмоций, азарта.

Тренер сборной в больше степени должен быть отличным психологом, чем клубный специалист, чья команда сильнее зависит от каждодневной рутинной работы «от и до». Это первый урок, которому нас (и, надеемся, РФС) научил Черчесов: сборной России не нужен авторитарный «полковник», такой может вымуштровать своих «солдат» и заставит их отдать долг родине. Для извлечения лучших качеств из футболистов нужен более тонкий подход именно с человеческой точки зрения.

Второй урок касается публичного образа главного тренера сборной России. Это представительская должность, которую должен занимать человек, обладающий хорошими коммуникативными навыками. Отношение к главному тренеру всегда проецируется на команду, а Черчесов был большим магнитом для негатива. Иногда это неловко пытались оправдать стратегическим расчетом — мол, отводил угрозу от футболистов, но в действительности Станислав Саламович просто не умеет и не желает общаться иначе.

Возможно, не в последнюю очередь качество общения на эпичной пресс-конференции привело к отставке, которую нельзя назвать ни неожиданной, ни незаслуженной.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Islam0500 (раскрыть)
сегодня в 10:23
Согласен, нужно видеть во всем не только плохое, но и хорошее. Но и жить прошлыми заслугами тоже нельзя
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:21
Как поется в одной известной песне, "пусть не решим мы всех проблем, не решим всех проблем, но станет радостнее всем, веселей станет всем"))
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:10
И каким образом наши U-17 в 2015 берут бронзу ЧЕ, а сейчас когда им 23, никто не попадает в основную сборную? Да даже уже в U21 не выходят из группы. Что именно плохо было организовано у этих детей, что они обыгрывали и Англию и Немцию? Говорю еще раз, глобальная проблема не в финансировании и обучении детей. Она появляется уже во взрослом футболе.
димон 37
димон 37 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 07:29
Ещё хоца
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:10, ред.
Проблемой меньше.
Причем серьезной.
Дальше бы так отсекать всю гниль.
Islam0500
Islam0500
сегодня в 00:53
Тем не менее, в истории российского футбола он останется человеком, при котором сборная впервые вышла в 1/4 ЧМ.
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 23:40
ЕДИНСТВЕННЫЙ минус ухода усатого из сборной, что его дегенераты из совета директоров могут в «Спартак» затащить, а нам такого счастья не надо.
Ironigor
Ironigor ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:46
Школы и академии выпускают продукт (футболистов) , а это стоит денег в зависимости от качества и цена должна (обязана) быть !!! В первую очередь как например сейчас построенная у нас академия Алании заключила уже контракт с клубом Алания и только через просмотры клубных тренеров отбирают детей в Аланию-2 , а потом в Аланию. И от этого клуб выделяет хорошие деньги 💰 в академию для её содержания . И всё это в частном владении ,плюс Республика выделяет тоже деньги для развития детского футбола и академии. И сейчас за Аланию играют 80% местных игроков. И только в этом году купили с Факела одного и Легиона одного молодого18 летнего нападающего , и стоит задача выхода в РПЛ. Как то так.
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:34
Уровень жизни катострофически падает ,естественно и уровень футбола так же!!! Может надо как то мотивировать школы ,допустим от продажи ихнего воспитаника,накидывать хороший процент?!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:30
Всем Добрый вечер!!! Дамы и господа, ознакомился со статьей, ну вот и дождалися ,уволили Саламыча!!! Кому то из нас ,здесь уважаемых полегчало, кому ,просто по-барабану, кто то против, я лично панацею в этом не вижу!!! Тут нужно в первую очередь увольнять самого ,нами неуважаемого Дюкова Ведь его предшественники и он же зделали из нашего футбола гомосекс,ну ладно, это може грубо, клоунаду, налепили,воротили, и на тренеров все слили,я Саламыча не защищаю, но при нем кстати, единственном отечественном тренере наша сборная вышла в 1/4финала чм 2018, там уже фактор домашнего поля или трибун, лет через десять,если нас правительство не ушатает наше, уже ник то не будет вспоминать, а запомнится ,что мы дошли до 1/4 !!!! Вкратце примерно так!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:19
Наконецто он свалил,появилась хоть какаято надежда!
Andryha84
Andryha84
вчера в 20:50
Хотите результата, тогда Курбан Бердыев. А если нужно валидола, то любой предлагаемый СМИ
nubom
nubom
вчера в 20:45
Саламыч из того времени, когда верили, что любая кухарка может управлять государством… Вот, это время сейчас и управляет…
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:43
Стас. Ты лучший!!!!!!)))
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:42
Всё верно, но как это всё перевернуть с ног на голову!?
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:38
Вместе с Черчесовым должны были уйти и все руководители РФС во главе с питерским Дюковым ....
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:24
Все правильно написано
дурман
дурман
вчера в 20:02
Саламыч, Родина тебя забудит, и будет помнить как хорошего тренера
Mi6
Mi6
вчера в 19:47
Нужен иностранный тренер, чтобы делал как положено, а не как принято в РФС
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:40
Ротенберг. Боря Ротенберг. Человек в футбол играть не умеет, а его пихают в состав клубов высшей лиги. А где-то на лавочке сидит талантливый Саша Иванов, который мог бы усилить любую команду, но вынужден идти работать охранником чтобы хоть как-то помогать больной матери, потому что его таланты никому не нужны, а место в клубе занято Борей Ротенбергом.
Черчесов заслужил отставку, заслужил все негативные слова, что в его адрес уже долгое время звучат, но основная проблема вовсе не в нём. Сколько у нас в сборной 90-х годов играло легионеров? Да половина команды, причём были там не только Мостовой с Карпиным из скромной Сельты, были футболисты Интера, МЮ и Барселоны. В сборной 2000-х уже легионеров было поменьше, но всё равно были. Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Порту - не последние клубы в Европе. А сейчас? Только один Головин (всерьёз рассматривать Миранчука как игрока чемпионата топ-5 не вижу смысла).
Нет подготовки детей, нет квалифицированных детских тренеров, нет полей для тренировок, экипировки и прочего. Откуда возьмутся-то новые конкурентоспособные ребята? Черчесов - это верхушка айсберга. Очень удобно на него свесили всех собак и выгнали. Градус напряжения спадёт теперь, а все виновники деградации нашего футбола останутся на своих местах. Хотя чистку сборной нужно было начинать именно с них, а не с Черчесова.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 19:39
А толку .
Детских школ от этого не появится
Зону восток не вернёшь
Elliada
Elliada
вчера в 19:32
Позовут на тв "экспертом", будет критиковать нового тренера
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:12, ред.
От слова "сахар" во рту слаще не станет !!!
От смены мест слагаемых ,сумма не меняется !!! И т.д .
Проблемы сборной России а также всего клубного футбола , кроется в системе и подходу к детскому и юношескому футболу в целом !!! Вот наглядный пример выступлений нашей молодёжной сборной России.
С 1998 года сборная не могла попасть ни на одно крупное первенство, кроме чемпионата Европы в 2013 году в Израиле, где в группе А играла со сверстниками из Испании, Нидерландов и Германии и заняла в ней последнее место. В 4-й раз сборная будет, заняв 1-е место в отборочной группе, выступать на чемпионате Европы в 2021 году. И так откуда тогда должна браться подпитка в главную сборную страны, если молодёжь не может играть в футбол ⚽. И качество футбола в России падает каждый год, что мы все наблюдаем в играх наших клубов в ЛЧ и ЛЕ, соответственно и провальное выступления нашей главной сборной. Всё очень просто, мы наблюдаем крах футбольного хозяйства в целом !!! И проблема кроется на самом верху чиновничьего аппарата Минспорта и РФС !!! И пока там не начнут исправлять сложившуюся ситуацию, ничего само собой никуда не денется !!! И даже новый тренер с Марса и русское Авось, тут ничего не изменят !!! Так что как-то так !!! Всем Добра !!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:07
Мудрое решение!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 19:06
Станислав Саламович, досвидос!!!!!
Аксинья
Аксинья ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 19:06
А то ты в Лиге Чемпионов не нагляделся...
димон 37
димон 37 ответ KotMaks (раскрыть)
вчера в 18:59
Сирожу симака надо, вот и посмотрим из чего этот мега тренер сделан?
shlomo
shlomo
вчера в 18:46
Спасибо за статью....ну что, король умер, да здравствует король....думаю, что последние две недели Черчесова просто кошмар.... увольнение абсолютное верное решение по своей сути (после краха в Лиге наций в прошлом году Черчесову объяснили: удачным выступлением на Евро-2020 ты скрасишь весь негатив.....).... но и на этом турнире сборная снова провалилась (и адекватные аргументы в его пользу остались только у пожилых мужчин из технического комитета....)..... к сожалению для Черчесова, запоминается последнее.... успех на чемпионате мира назовут большой удачей, а провал на чемпионате Европы закономерным итогом плохой работы..... и с этим ему придётся жить ( анализируя 1792 дня работы главным тренером....)....и наверное дело не столько в результате, а в отношении самого Черчесова к окружающим - пафосно, напыщенно, иногда по-хамски, иногда не к месту злобно.... его упёртость мешала видеть свои же ошибки, природное хамство и быдлячество мешало слушать и анализировать критику а жадность помешала вовремя и по мужски подать в отставку..... Генералы так себя не ведут, это участь полевых командиров.....
KotMaks
KotMaks
вчера в 18:31
Сборной России нужен Российский тренер, знающий наш футбол изнутри.
Он должен понимать все проблемы отечественного футбола, начиная с детских школ и заканчивая РПЛ,
Он должен предлагать решения для устранения эти проблем и аргументировано отстаивать эти решения , борясь с клубами, поскольку интересы клубов и интересы Сборной не совпадают ВООБЩЕ.
Он должен постоянно общаться с молодыми перспективными игроками и наставлять их на путь саморазвития, должен уговаривать их уезжать в более сильные чемпионаты.
Он должен работать не за миллионы при любом результате, а за конкретный результат (выход в финальную часть ЧМ или ЧЕ, выход из группы и т.д.)

Будет ли иностранец делать все это и жить нашим футболом ?
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:24
Берите Милонова тренером, он говорил что сборная раисы победит 10-0 сборную Украины,он просто супер-профи)))
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