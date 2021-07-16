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Агент Барриоса: «Экономически „Зенит“ превосходит многие клубы из топ-лиг»

вчера, 01:25

Луис Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался относительно возможного перехода своего клиента в один из ведущих чемпионатов Европы.

Барриос заслуживает всего самого наилучшего. Переход в другой клуб возможен, но это не так просто осуществить. В ведущих лигах есть всего 12 клубов, которые могли бы позволить себе его трансфер и зарплату.

Не будем забывать, что он играет в «Зените» — в крепкой команде, возможно, самой мощной за пределами топ-лиг Европы в финансовом плане.

Я говорю Вильмару, что «Зенит» по этому показателю превосходит многие команды из Англии, Испании, Италии и Германии.

Но да, Вильмар заслуживает всего того, что с ним происходит в сборной [Колумбии] и в клубе.

Ранее полузащитник «Зенита» Малком высказался о своём будущем в петербургском клубе.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 10:58
Ну вот и ни слова,про прекрасный город,про семейный климат в команде и даже о полуфинале в ЛЧ не заикнулся...))))
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:49
Агент Барриоса: «Экономически „Зенит“ превосходит многие клубы из топ-лиг»

А толку от этого - 0. Опять в группе с евросередняками 4-ое место всего с 1 очком.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:30
Титулы в чемпе...бронза КА...достойная зарплата..при хорошей работе...
Удачи и дальнейшего процветания....
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:18
Не будем забывать, что он играет в «Зените» — в крепкой команде, самой мощной за пределами топ-лиг Европы в финансовом плане.
Газпром творит чудеса , ведь только здесь мечты сбываются !!!
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 08:04
Только толку от этого .....
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 07:11
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 07:04, ред.
Только мощный финансовый базис не помогает "Зениту" в Лиге Чемпионов. Хотя зачем "Зениту" какой-то плей-офф, когда есть семья?
112910415
112910415
вчера в 05:47
не будем спорить
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 04:39
Ну хоть честно признаются, что в первую очередь их интересуют финансы, а потом уже футбол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 01:31
Может он и прав...
протон1
протон1
вчера в 01:29
пока что играет в тухлом чемпионате.
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