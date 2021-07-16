Агент Барриоса: «Экономически „Зенит“ превосходит многие клубы из топ-лиг»

Луис Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался относительно возможного перехода своего клиента в один из ведущих чемпионатов Европы.
Барриос заслуживает всего самого наилучшего. Переход в другой клуб возможен, но это не так просто осуществить. В ведущих лигах есть всего 12 клубов, которые могли бы позволить себе его трансфер и зарплату.
Не будем забывать, что он играет в «Зените» — в крепкой команде, возможно, самой мощной за пределами топ-лиг Европы в финансовом плане.
Я говорю Вильмару, что «Зенит» по этому показателю превосходит многие команды из Англии, Испании, Италии и Германии.
Но да, Вильмар заслуживает всего того, что с ним происходит в сборной [Колумбии] и в клубе.
Ранее полузащитник «Зенита» Малком высказался о своём будущем в петербургском клубе.
А толку от этого - 0. Опять в группе с евросередняками 4-ое место всего с 1 очком.
А толку от этого - 0. Опять в группе с евросередняками 4-ое место всего с 1 очком.
Удачи и дальнейшего процветания....
Удачи и дальнейшего процветания....
Газпром творит чудеса , ведь только здесь мечты сбываются !!!
Газпром творит чудеса , ведь только здесь мечты сбываются !!!