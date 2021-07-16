Агент Барриоса: «Экономически „Зенит“ превосходит многие клубы из топ-лиг»

Луис Поссо, агент полузащитника «Зенита» , высказался относительно возможного перехода своего клиента в один из ведущих чемпионатов Европы.

Барриос заслуживает всего самого наилучшего. Переход в другой клуб возможен, но это не так просто осуществить. В ведущих лигах есть всего 12 клубов, которые могли бы позволить себе его трансфер и зарплату.

Не будем забывать, что он играет в «Зените» — в крепкой команде, возможно, самой мощной за пределами топ-лиг Европы в финансовом плане.

Я говорю Вильмару, что «Зенит» по этому показателю превосходит многие команды из Англии, Испании, Италии и Германии.

Но да, Вильмар заслуживает всего того, что с ним происходит в сборной [Колумбии] и в клубе.