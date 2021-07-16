ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Пять ведущих клубов РПЛ выступили за реформы в российском футболе

16 июля 2021, 15:33

Руководитель сотрудничающей с РФС нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что пять ведущих клубов РПЛ выступили за реформу формата турнира по системе «Юпитер 16».

Я не имею полномочий раскрывать то, что клубы говорили конфиденциально. Но если посмотреть на категорию «А» («Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»), пять из шести команд выступили за реформу, один занял нейтральное положение. Это очень важно, потому что именно клубы из категории «А» выступают от лица России в еврокубках. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились.

Естественно, мы говорили и с другими клубами, не все поддержали эти изменения. Кроме этого у нас есть анкеты болельщиков, тренеров. Если посмотреть на анкеты, там отношение не такое отрицательное. Мы будем слушать мнения разных сторон.

Ранее стало известно, когда исполком РФС вернётся к обсуждению реформ.

Все новости
Революция в футболе: таймы по 30 минут, ввод из аута ногами и удаление после желтой карточки
18 июляСтанислав Горин в блоге Забыли спроситьКомментарии35
АВВА снова в тренде. Пике предлагает бить послематчевые пенальти иначе
16 июляСергей Колосков в блоге Цифровое измерениеКомментарии16
Губерниев: «То, что российский футбол нуждается в реформах — это факт»
16 июля Комментарии19
Федун: «Предложенные реформы РПЛ — безусловный шаг вперёд»
16 июля Комментарии20
Клубы Украины обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»
16 июля
ФИФА и УЕФА поддержали предлагаемые реформы в российском футболе
16 июля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexnick
alexnick
17 июля в 12:31
Будем наивными и поверим им. Может получится.
Анд-м
Анд-м ответ pomor45 (раскрыть)
17 июля в 09:57
Я согласен, надо реформы в пфл проводить, но рпл вот эти все движухи не к чему проводить, надо лишь одно волевое решение, это отмена лимита или как в Турции 50 на 50, легов и своих в заявке
протон1
протон1
16 июля в 23:27
Чем меньше з/п у наших игроков, тем больше мотивации играть лучше, чтобы уехать за границу, где будут возможно больше платить
протон1
протон1
16 июля в 23:25
аж гос. дума работает над этой реформой. ни как не придут к оптимальному варианту)) валуев, газаев, и другие лицо в поте лица трудятся во благо родины от ед россии)
протон1
протон1 ответ David Young (раскрыть)
16 июля в 22:19
а поможет ли этой сборной нашей еще вопрос. так то и бельгийская не плохая
David Young
David Young ответ протон1 (раскрыть)
16 июля в 22:14
Швейцарская высшая футбольная лига вполне себе хорошая.
протон1
протон1
16 июля в 22:13
Штош, это решение лиги можно расценить, как официальное признание РПЛ как деревенской лиги, типа Швейцарии, ни в одном топовом чемпионате такого нет.
Поц
Поц
16 июля в 21:54, ред.
Футбол в России мертв. Надо спасать то, что пока осталось. Никогда в Тамбове или Саранске не будет клуба европейского уровня. Поэтому я за Суперлигу. 10-12 клубов Москвы, Питера, Ростова и Краснодара играют в 4 круга. Заполняемость стадионов будет под 100%, никаких проходных матчей. В других городах на футбол всем плевать. Сочувствую любителям футбола в Екатеринбурге или Перми, но вам придется смотреть футбол по телеку, ибо 3-4 тыс. зрителей на матче это позор для ваших милионных городов.
112910415
112910415
16 июля в 21:24
Ведущие клубы аплодируют, остальные в недоумении
cska1948
cska1948 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
16 июля в 19:56
Так это оказывается Зобнин ради нас, болельщиков, расстарался?
lobsterdam
lobsterdam
16 июля в 19:52
то, что можно знать иноземцу, нам, болельщикам из России, знать не положено. Они и реформы тайком от общественности готовят, они и обнародуют заявления от имени клубов! "Юпитер-16", это что за зверь?
Санчо Панса
Санчо Панса
16 июля в 19:13
Пока все очень абстрактно и никакой конкретики. Нужно точнее формулировать планируемые реформы!
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 июля в 18:55
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не в укор твоей информации. Просто к слову.
stachel
stachel
16 июля в 18:44
Если прочитать программу вдумчиво и хоть одна извилина в голове имеется, вывод однозначный - смокеры толково придумали. Главная цель реформы - повышение качества клубного футбола и его капитализации. А против выступают те, кто либо не осилил новую схему (нет извилины), либо просто всегда против. Не важно против чего. Ни одного точно сформулированного аргумента против я пока не слышал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 18:32
Ведущие клубы РПЛ увеличат свои доходы на 33% при формате "Юпитер 16"

При формате "Юпитер 16" команды делятся на четыре корзины по четыре клуба в каждой. На первом этапе каждый из 16 клубов играет 24 матча (по швейцарской системе): 12 матчей дома и 12 матчей в гостях. Перед началом второго этап все заработанные клубами очки делятся пополам. Клубы, занявшие на первом этапе с 1 по 6 место, играют дополнительно 10 матчей. Команды, занявшие с 7 по 16 место, играют девять матчей.

По прогнозам Hypercube, при формате "Юпитер 16" доходы клубов категории А за пять лет в общей сложности составят 64 миллиарда рублей, категории Б – 25 млрд, категории С – 13 млрд. В сравнении с текущим форматом РПЛ средняя посещаемость матчей вырастет на 15%, число топ-игр увеличится на 26.
Mi6
Mi6
16 июля в 18:22
Мафия бессмертна как восход солнца
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ cska1948 (раскрыть)
16 июля в 18:13, ред.
это мы с диванов можем Стаса в отставку отправлять, а Ромка с футбольного поля сделал то, что хотела вся страна для усатого😂
Futurista
Futurista
16 июля в 17:34
Бразильцы все по бразильской системе мучаются десятки лет...вот бедолаги...не то что наши)...
Ислам0926
Ислам0926
16 июля в 17:20
Еще раз повторюсь пускай клубы за которыми стоят большие компании организуют свой турнир и играют друг с другом сколько хотят и когда хотят но только в Еврокубки путь им закрыть,думаю Рубин,Краснодар,Ростов точно не хуже будут выступать потому что хуже не куда
Трезвый повар
Трезвый повар
16 июля в 17:20
Насколько я понял эту систему, она заточена под самые финансово обеспеченные Российские клубы. По этой системе эти клубы будут ещё больше зарабатывать
А более бедные клубы практически потеряют возможность побороться за медали и выход в еврокубки
lotsman
lotsman
16 июля в 17:05
Реформы любых видов никогда до добра не доводят.
протон1
протон1
16 июля в 17:00
были сомнения, относительно нового формата. Но раз большинство против, значит действительно что-то стоящее, что поломает их привычные схемы.
cska1948
cska1948 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
16 июля в 16:59, ред.
"...а под давлением и страхом сделать роковую ошибку наши футболёры просто начинают пасовать ближнему..."
-----------------
Зобнин может отдать пас не только ближнему...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 16:53, ред.
Дайте мне телескоп....епрст...ни Кера не вижу..
Высоко залезли, к звёздам. Микроскоп, подзорная труба, Лупа.. в прошлом. Реформы хорошо, но, как бы не получить ******!
баск
баск
16 июля в 16:53
Вся эта муть запилена в порядке типичной россиянской чинушеской истории-

- наворотить вагоны вранья;
- максимально всё запутать;
- попилить выделенное бабло;
- убить ещё годы, в течение которых чинуши будут сидеть на своих стульчиках.

Содержательным результатом будет, разумеется, ноль.
RBA
RBA
16 июля в 16:49
Реформа давно назрела, а что будет дальше посмотрим
Твой Арсен
Твой Арсен
16 июля в 16:42, ред.
По мне так это как мертвому припарка. Какая разница кто с кем в каком порядке будет играть? Это как колбасу начать резать только с другого конца. Проблема то не в этом. От того, что Арсенал допустим во втором круге примет не Спартак, а еще один раз Химки, как это решит проблему?
баск
баск
16 июля в 16:41
Кстати, некоторые тут зачем-то сочиняют на ходу, интересно зачем..

В Швейцарии нет ничего подобного, там и в вышке и в пердиве играют себе люди в четыре круга по нормальной круговой системе и всё (по 10 команд в каждой из лиг).

В Нидерландах эти дети лейтенанта Шмидта тем более никому не сплющились.
Там команд хватает, и оба дивизиона играют гладкие двухкруговые турниры. Лишь немного усложнена система матчей за ЕК, да чуть усложнены переходники.
Всё это ничуть не принципиально и на громкое слово "реформа" ни разу не тянет.
dok66
dok66
16 июля в 16:29
Мотив сей басни вот таков : "Кукушка хвалит петуха , за то , что хвалит он кукушку!" (РФС , энд нидерландская компания Hypercube ) .
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 16:23
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100