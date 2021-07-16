Пять ведущих клубов РПЛ выступили за реформы в российском футболе

Руководитель сотрудничающей с РФС нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что пять ведущих клубов РПЛ выступили за реформу формата турнира по системе «Юпитер 16».

Я не имею полномочий раскрывать то, что клубы говорили конфиденциально. Но если посмотреть на категорию «А» («Зенит», «Краснодар», ЦСКА , «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»), пять из шести команд выступили за реформу, один занял нейтральное положение. Это очень важно, потому что именно клубы из категории «А» выступают от лица России в еврокубках. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились.

Естественно, мы говорили и с другими клубами, не все поддержали эти изменения. Кроме этого у нас есть анкеты болельщиков, тренеров. Если посмотреть на анкеты, там отношение не такое отрицательное. Мы будем слушать мнения разных сторон.