«Рубин»: «Предложенные реформы РПЛ попирают спортивный принцип»

Генеральный директор «Рубина», член исполкома РФС Рустем Сайманов считает, что изменения формата чемпионата страны, предложенные РФС , негативно влияют на спортивный принцип соревнований.

Позиция у меня появилась, я изучил все материалы, которые нам представили на заседании исполкома РФС . Да, мне интересно, но есть много вопросов. Как я понимаю, инициатором была ПФЛ , она хочет играть по системе «весна-осень». Для того чтобы как-то синхронизироваться, сделают это между ФНЛ , ПФЛ и РПЛ . То есть, между ФНЛ и РПЛ переходы остаются, как и были, а между ФНЛ и ПФЛ они будут проходить в два этапа.

Это все интересно, но я не услышал мнения ФНЛ по этому поводу. Та реформа, которая предлагается в РПЛ , нуждается в доработке. Работа большая сделана, может, и есть какие-то [хорошие] моменты. Там планируется несколько корзин в соответствии с определенным рейтингом — то есть команды с высоким рейтингом будут в первой корзине, далее во второй и так далее. 16 команд будут играть 24 матча вместо 30.

Здесь мне не нравится то, что команды из первой корзины сыграют не с четырьмя командами из других корзин, а только с тремя — одну рандомным образом уберут. Мне кажется, здесь спортивный принцип попирается, потому что сейчас, допустим, в третьей корзине оказался бы «Краснодар» и какая-то команда, например, моя, не сыграет с ним, тогда как «Зенит» сыграет, а вы сами понимаете, что «Краснодар» сейчас попал [в условную третью корзину], но это сильная команда. Мне кажется, по спортивному принципу это несправедливо.