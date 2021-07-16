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«Рубин»: «Предложенные реформы РПЛ попирают спортивный принцип»

16 июля 2021, 12:40

Генеральный директор «Рубина», член исполкома РФС Рустем Сайманов считает, что изменения формата чемпионата страны, предложенные РФС, негативно влияют на спортивный принцип соревнований.

Позиция у меня появилась, я изучил все материалы, которые нам представили на заседании исполкома РФС. Да, мне интересно, но есть много вопросов. Как я понимаю, инициатором была ПФЛ, она хочет играть по системе «весна-осень». Для того чтобы как-то синхронизироваться, сделают это между ФНЛ, ПФЛ и РПЛ. То есть, между ФНЛ и РПЛ переходы остаются, как и были, а между ФНЛ и ПФЛ они будут проходить в два этапа.

Это все интересно, но я не услышал мнения ФНЛ по этому поводу. Та реформа, которая предлагается в РПЛ, нуждается в доработке. Работа большая сделана, может, и есть какие-то [хорошие] моменты. Там планируется несколько корзин в соответствии с определенным рейтингом — то есть команды с высоким рейтингом будут в первой корзине, далее во второй и так далее. 16 команд будут играть 24 матча вместо 30.

Здесь мне не нравится то, что команды из первой корзины сыграют не с четырьмя командами из других корзин, а только с тремя — одну рандомным образом уберут. Мне кажется, здесь спортивный принцип попирается, потому что сейчас, допустим, в третьей корзине оказался бы «Краснодар» и какая-то команда, например, моя, не сыграет с ним, тогда как «Зенит» сыграет, а вы сами понимаете, что «Краснодар» сейчас попал [в условную третью корзину], но это сильная команда. Мне кажется, по спортивному принципу это несправедливо.

Недавно президент «Ростова» раскритиковал предложенную реформу.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 15:24
вопросы возникают естественным образом
протон1
протон1
16 июля в 21:35
одни реформы. и бесстолку.
pomor45
pomor45 ответ Любoмир (раскрыть)
16 июля в 14:41
Копий хватит пока не угомонятся. Для того и задумано, чтобы утопить в разговорах негатив от Евро-2020.
pomor45
pomor45
16 июля в 14:39
Эта "реформа" напоминает басню Крылова "Квартет", в которой пытаются создать оркестр пересаживанием негодных для него музыкантов.
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 14:14
Реформа ради реформы.
hаrut
hаrut
16 июля в 14:07
Ну чем то им надо показывать свою работу
112910415
112910415
16 июля в 13:55
итак, причудливую схему отвергнут, и с облегчением вернутся к привычному варианту
Ironigor
Ironigor
16 июля в 13:33
В дурдоме сегодня каша !!))
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июля в 13:11
Это называется переставлять мебель в публичном доме для увеличения прибыли. Качество исполнителей их не интересует.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 13:04
Полная муть - эта реформа. С детишек надо начинать.
Ислам0926
Ислам0926
16 июля в 12:59
А может Москвичам и Зениту отдельный чемпионат сыграть,так будет лучше всему футболу России а да забыл добавить они в еврокубки не попадают
mihaluch
mihaluch
16 июля в 12:58
Думают что повысится мастерство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 12:50
Здравомыслящие люди вряд ли примут этот бред...
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
16 июля в 12:47
Добра Вам! ...так и не работает обоснование на 30 слов....опять одни цИфИрки выдает....эх жаль, ну да ладно...
Любoмир
Любoмир
16 июля в 12:40
Много еще копий будет сломано
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