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Исполком РФС вернётся к обсуждению реформ в конце августа

16 июля 2021, 12:52

Член исполкома РФС, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что исполком планирует продолжить обсуждение реформ в конце августа — начале сентября.

Мы вернемся к такому вопросу в конце августа — начале сентября, договорились на эти даты. Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы что-то изменим. Премьер-Лига тоже будет собираться и обсуждать, потому что все было представлено только недавно и толком никто это не изучил. Нас это непосредственно затрагивает, и решение без нас не смогут принять. Заранее мы не изучали, нужно принять консолидированное решение.

Что касается обсуждения этого вопроса в Премьер-Лиге, то договоримся в ближайшее время провести общее собрание в формате конференц-связи.

Недавно один из представителей клуба РПЛ неоднозначно высказался о реформе.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:37
Приятно видеть, как руководители ставят адекватные цели: Спартак во второй корзине, Рубин — в третьей.
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 16:27
Желательно,в августе 2050 года,ибо мне будет уже всё равно!
Любoмир
Любoмир
16 июля в 14:06
Воз останется на месте
Cat01
Cat01
16 июля в 13:51
Надо решать сейчас пока горячо а после все мысли уйдут в песок........ Что можно сделать сегодня не откладывают на завтра!!!!!!!
112910415
112910415
16 июля в 13:49
... если мы увидим, что нам реально объяснят ...

реформа классная, а обсуждение ещё круче
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 13:40
Никаких реформ в действительности нет, одна болтовня.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 13:28
Правильно лучше всего вообще ничего не делать, зачем думать, Авось и .... .
swed27
swed27 ответ ДАША Д (раскрыть)
16 июля в 13:26
Кремль публично дистанцировался от футбольных дел
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
16 июля в 13:19
Лимит отмените пожалуйста 🙏
Ислам0926
Ислам0926
16 июля в 13:03
Забудьте про реформу хватит воровать
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 12:55
Сначала послушают позицию Кремля.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 12:53
Правильно, зачем торопиться?
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