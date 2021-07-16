Исполком РФС вернётся к обсуждению реформ в конце августа

Член исполкома РФС , генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что исполком планирует продолжить обсуждение реформ в конце августа — начале сентября.

Мы вернемся к такому вопросу в конце августа — начале сентября, договорились на эти даты. Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы что-то изменим. Премьер-Лига тоже будет собираться и обсуждать, потому что все было представлено только недавно и толком никто это не изучил. Нас это непосредственно затрагивает, и решение без нас не смогут принять. Заранее мы не изучали, нужно принять консолидированное решение.

Что касается обсуждения этого вопроса в Премьер-Лиге, то договоримся в ближайшее время провести общее собрание в формате конференц-связи.