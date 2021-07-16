ФИФА и УЕФА поддержали предлагаемые реформы в российском футболе

Руководитель сотрудничающей с РФС нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что ФИФА и УЕФА поддерживают предлагаемые реформы в российском футболе.

Это решает только РФС — УЕФА и ФИФА не имеют права на это влиять. Насколько я знаю, они поддерживают [реформы]. Мы помогаем УЕФА , в Лиге чемпионов тоже будет четыре корзины, команды примерно одного уровня. Примерно то же, что и в системе «Юпитер 16».