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ФИФА и УЕФА поддержали предлагаемые реформы в российском футболе

16 июля 2021, 15:23

Руководитель сотрудничающей с РФС нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что ФИФА и УЕФА поддерживают предлагаемые реформы в российском футболе.

Это решает только РФСУЕФА и ФИФА не имеют права на это влиять. Насколько я знаю, они поддерживают [реформы]. Мы помогаем УЕФА, в Лиге чемпионов тоже будет четыре корзины, команды примерно одного уровня. Примерно то же, что и в системе «Юпитер 16».

Ранее стало известно, когда исполком РФС вернётся к обсуждению реформ.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 00:09
Реформы завершены с большим успехом. переселились в новый офис. бассейн все дела!!
Рулон Обоев
Рулон Обоев
16 июля в 23:16
Столыпины....
протон1
протон1
16 июля в 17:21
посмотрим чем это обернется. черчесов тоже 5 лет ротацию состава делал. искал. в итоге все вышло так как вышло ничего. к
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 16:26
Если враг тебя целует-знай,ты где-то газу(маху) дал!
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 16:01
А им там не все равно?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 июля в 15:49
Пиар на пустом месте.
112910415
112910415
16 июля в 15:27
ну да
ничего не выбрано, но они поддерживают
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