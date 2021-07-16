Клубы Украины обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»

Украинская ассоциация футбола внесла корректировки в регламент «элитных» состязаний, которые имеют отношение к оформлению игровой экипировки футболистов.
По информации источника, клубы-участники украинской Премьер-лиги теперь будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины и официальный слоган организации — «Слава Украине! Героям Слава!».
Место расположения эмблемы четко отрегулировано — центральная часть груди: между логотипами клуба и технического спонсора команды.
Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.
Недавно аналогичные слоганы и контуры карты появились на форме сборной Украины, что вызвало скандалы и разбирательства в УЕФА.