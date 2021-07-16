Клубы Украины обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»

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16 июля 2021, 18:05

Украинская ассоциация футбола внесла корректировки в регламент «элитных» состязаний, которые имеют отношение к оформлению игровой экипировки футболистов.

По информации источника, клубы-участники украинской Премьер-лиги теперь будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины и официальный слоган организации — «Слава Украине! Героям Слава!».

Место расположения эмблемы четко отрегулировано — центральная часть груди: между логотипами клуба и технического спонсора команды.

Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ , Кубка Украины и Суперкубка Украины.