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Клубы Украины обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»

16 июля 2021, 18:05

Украинская ассоциация футбола внесла корректировки в регламент «элитных» состязаний, которые имеют отношение к оформлению игровой экипировки футболистов.

По информации источника, клубы-участники украинской Премьер-лиги теперь будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины и официальный слоган организации — «Слава Украине! Героям Слава!».

Место расположения эмблемы четко отрегулировано — центральная часть груди: между логотипами клуба и технического спонсора команды.

Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.

Недавно аналогичные слоганы и контуры карты появились на форме сборной Украины, что вызвало скандалы и разбирательства в УЕФА.

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Источник: football.ua
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