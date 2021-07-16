Комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.
То, что российский футбол нуждается в реформах — это факт: в еврокубках мы играем стабильно плохо, сборная провалилась на Евро. Безусловно, надо учитывать европейский опыт, но у нас есть свои реалии, нужно подстроиться под них.
Первым делом, мне кажется, надо поменять систему: в РПЛ играть летом, весной и осенью, потому что нынешняя система вызывает только смех и недоумение. Люди, которые переходили на систему «осень-весна», думали не о футболе, а о своем кошельке. Также необходимо подумать над лимитом, чтобы игроки росли в конкурентоспособной среде. Сейчас мы дошли до ручки, так что нужно непременно начинать изменения и подниматься вверх.
Ранее стало известно, сколько клубов РПЛ выступили за реформы в российском футболе.