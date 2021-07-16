Комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.

То, что российский футбол нуждается в реформах — это факт: в еврокубках мы играем стабильно плохо, сборная провалилась на Евро. Безусловно, надо учитывать европейский опыт, но у нас есть свои реалии, нужно подстроиться под них.