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Губерниев: «То, что российский футбол нуждается в реформах — это факт»

16 июля 2021, 19:54

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.

То, что российский футбол нуждается в реформах — это факт: в еврокубках мы играем стабильно плохо, сборная провалилась на Евро. Безусловно, надо учитывать европейский опыт, но у нас есть свои реалии, нужно подстроиться под них.

Первым делом, мне кажется, надо поменять систему: в РПЛ играть летом, весной и осенью, потому что нынешняя система вызывает только смех и недоумение. Люди, которые переходили на систему «осень-весна», думали не о футболе, а о своем кошельке. Также необходимо подумать над лимитом, чтобы игроки росли в конкурентоспособной среде. Сейчас мы дошли до ручки, так что нужно непременно начинать изменения и подниматься вверх.

Ранее стало известно, сколько клубов РПЛ выступили за реформы в российском футболе.

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Пепс
Пепс
17 июля в 08:19, ред.
Биатлон тоже. Иди его лучше комментируй. А то про футбол как начинаешь задвигать, телек на другую программу переключаю...
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
17 июля в 08:00
Величайший оналитик открыл всем глаза на проблемы российского футбола. Срочно вручить орден и поставить памятник гиганту мысли.
ABir
ABir
17 июля в 02:48
Как впрочем и в любимом Губерниевым биатлоне дошли до ручкм
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 22:50
В биатлоне тоже нужны реформы,там надо навести порядок,только за лыжные гонки пока не стыдно!
minai
minai
16 июля в 22:17
Наконец дошло до губошлёпа.
Рязань 062
Рязань 062
16 июля в 21:39
правильно. давно нужно вернуться на систему весна-осень...
протон1
протон1
16 июля в 21:07
а биатлон не нуждается интересно в реформах?
idres
idres
16 июля в 21:01
В реформах да...но не в таких
112910415
112910415
16 июля в 21:00
Два вопроса.
Каким образом он собрался играть летом?
Кому интересно мнение этого дилетанта?
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 20:54
И здесь свой пятак сунул
dadrail
dadrail
16 июля в 20:40
Биатлоном занимайся
ermak6848
ermak6848
16 июля в 20:31
а этот, что тута путается в ногах, про лыжи толком рассказать хмырь не может
теперь о сфере, что-то пытается бубнить...
Дима Логинов
Дима Логинов
16 июля в 20:24
Журналистика тоже нуждается в реформах, это хорошо видно по каналу, где работает Губерниев, директор которого иранца считает россиянином. Когда не будет в футболе таких как Дзюба, а в журналистике таких как Губерниев, тогда Россия наконец-то двинется к светлому будущему.
Gahi
Gahi
16 июля в 20:18
О реформах говорят давно и начинать её нужно прежде всего с детских школ и академии где обучают детей, где должны работать профессионалы которые любят свою работу и стараются добиться результата от своих воспитанников. С дальнейшем переходом в команду мастеров где футболисты в конкурентной борьбе за место в команде должны доказывать своей игрой. А сам чемпионат должен проходить так,чтобы на него была с желанием ходить круглый год, и зная заранее о том что игра команд не разочарует, а наоборот доставит массу положительных эмоций от захватывающий игры соперников. Удачи
RBA
RBA
16 июля в 20:09
Ну без Губерниева никуда. Он у нас спец во всех видах спорта.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 20:08
Реформа реформе рознь...
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 20:07
давно пора что то сделать
mihaluch
mihaluch
16 июля в 20:02
Раньше думать надо было.
STVA 1
STVA 1
16 июля в 19:55
И в первую очередь реформировать Срач тв))
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