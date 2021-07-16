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Федун: «Предложенные реформы РПЛ — безусловный шаг вперёд»

16 июля 2021, 19:22

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.

Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры – как наемные работники.

В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы — это безусловный шаг вперёд, но все же паллиатив.

В предложенном РФС формате «Юпитер 16» есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений.

Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определенном стечении обстоятельств «Спартак» может не провести ни одного домашнего матча против ЦСКА на первом этапе турнира. А это — самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.

РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом, я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе.

Ранее стало известно, сколько клубов РПЛ выступили за реформы в российском футболе.

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 05:20, ред.
Во-во...дело говорите) а наши чинуши всерьёз думают что если изменить формат РПЛ, то уровень футбола в стране резко повысится... Абсурд да и только! Снова стрельба по воробьям какая-то, а не решение насущных проблем. Как и везде впрочем)
Я так думаю что решать футбольные проблемы "хирургическими методами" никто не собирается, видимо существует чьё-то лобби, либо же наши чиновники действительно не понимают в чём корень зла... Но в таком случае зачем они сидят в РФС...?
Smoke Buddah
Smoke Buddah
17 июля в 09:08
Да, Федун! Всё правильно! Давай убьём футбол в регионах, зато чаще будешь получать по 50 лямов за матч ЦСКА - Спартак
протон1
протон1
16 июля в 22:15
а когда выступит по этому поводу жена ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 июля в 21:29
Это не реформы, а их видимость
Aris
Aris
16 июля в 21:27
Теперь будут бегать поперек, а не вдоль! Что изменится то??? У клубов, как и игроков, нет никакого интереса! Экономика спит, все гоняют халяву! Экономические интересы не работают!
ABir
ABir
16 июля в 21:07
На футболе не надо зарабатывать, футбол надо любить
112910415
112910415
16 июля в 21:04
Верхней части таблицы такие перемены понравятся, нижней - наоборот
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 20:46
Будет как обычно,шаг вперёд,два назад!
За адекватность
За адекватность
16 июля в 20:29
Я конечно могу ошибаться, но прочитав, как-то складывается впечатление, что Леонид Арнольдович был бы очень даже за, если бы в РПЛ условно остались "Спартак", "Локо", "Зенит", "ЦСКА", "Динамо", и "Краснодар" и катанули бы между собой шесть кругов (те же 30 туров, при этом три домашних матча с каждым из соперников). А ведь в Суперлиге хотели примерно того же, да вот только идея этой Суперлиги поддержки у господина Федуна почему-то не нашла. Как-то не сказал он условно: "Молодцы ребята, правильно делают, хотят больше зарабатывать." Хотя опять же его, как владельца клуба, понять можно, условно мы за любую реформу, если она принесет клубу большую прибыль, по простому " за любой кипиш кроме голодовки." Ну да ладно, вроде бы как была инфа, что к обсуждению реформы вернуться в РФС в конце августа, начале сентября. Так что у великих реформаторов и рЭволюционЭров РФС больше месяца дабы провести с клубами разъяснительно-убедительную работу. Как обычно личное мнение.
cska1948
cska1948
16 июля в 20:06
Реформу надо начинать с детско-юношеского футбола, а чиновники фасад перекрасить хотят...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 июля в 19:54
Федун проявляет свою полную экономическую безграмотность. Абсолютное большинство футболистов в РПД деньги "не зарабатывают" , а получают. Заработок возможен только в том случае, если есть доход , вот с него владелец и платит зарплату. А ни один бюджетный клуб в РПЛ , начиная с Зенита, включая Локо и до Н.Новгорода никакого дохода не приносит. Если клуб не бюджетный (Спартак, Краснодар и Сочи), то "зарплата" игрока - это подачка владельца из своего кармана. Сам Федун тратит на Спартак ежегодно очень приличные личные деньги. Надо заставить клубы зарабатывать , а не кормиться из бюджета. Вот это задача № 1.
drug01
drug01
16 июля в 19:49
Слишком долго ждем эти реформы?????? Какой будет результат!!!! Вероятно всё поболтают и разойдутся..... Нужны коренные меры Возрождения нашего футбола от Кожаного мяча жо Академий....
протон1
протон1
16 июля в 19:39
а что скажет многоуважаемая личность заремка?
Трезвый повар
Трезвый повар
16 июля в 19:34
Большинство клубов премьер лиги против реформы. Проект примут, только если РФС не учтет их мнение
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 19:33, ред.
Федун: «Предложенные реформы РПЛ — безусловный шаг вперёд»

Иногда бывает: шаг вперёд, два назад...

Реформы ещё только на словах, а уже говорят об успехе этих реформ...

"Цыплят, по осени считают"
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"...
Сварожич
Сварожич
16 июля в 19:29
Бес толку все это...нужно все начинать с начало, с азов
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 19:27
Шакалы потирают потные ручонки в предвкушении левака. И так футбол смотрится уже с трудом.
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 19:26
теперь жду высказывания Заремы
marut
marut
16 июля в 19:25
А у нас шаг вперед и два назад...
p278mtr4yuyh
p278mtr4yuyh
16 июля в 19:23
Сколько уже реформ было , а толку никакого.
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