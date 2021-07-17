Тухель хочет, чтобы «Челси» продал 12 игроков этим летом

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17 июля 2021, 10:26

Главный тренер «Челси» намерен устроить распродажу этим летом.

Как сообщается, немецкий специалист составил список из футболистов, которые не входят в его планы. Тухель уведомил руководство, что клуб может выставить на трансфер , , , , , , Шарли Мусонду, , , , и .

Ранее стало известно, что «Челси» готов продать ещё несколько футболистов, чтобы профинансировать громкий трансфер.