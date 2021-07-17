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Тухель хочет, чтобы «Челси» продал 12 игроков этим летом

17 июля 2021, 10:26

Главный тренер «Челси» Томас Тухель намерен устроить распродажу этим летом.

Как сообщается, немецкий специалист составил список из футболистов, которые не входят в его планы. Тухель уведомил руководство, что клуб может выставить на трансфер Маланга Сарра, Росса Баркли, Рубена Лофтус-Чика, Дэнни Дринкуотера, Трево Чалобу, Джека Кларк-Салтера, Шарли Мусонду, Мэтта Миазгу, Льюиса Бэйкера, Абдул Рахмана Баба, Тьему Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.

Ранее стало известно, что «Челси» готов продать ещё несколько футболистов, чтобы профинансировать громкий трансфер.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
18 июля в 23:52
Наверное не хватает на Холланда, вот и решил до набрать нужную сумму...
112910415
112910415
18 июля в 15:04
победитель вправе принимать сильные решения !
протон1
протон1
17 июля в 21:59
Холанд скитается туда сюда, пора обрести тихую гавань. Почему бы не в Челси.
протон1
протон1
17 июля в 21:58
Роман Аркадьевич решил вспомнить как гулял в нулевые
hoper
hoper ответ Q-J-G (раскрыть)
17 июля в 21:11
Тухель это наглядно продемонстрировал.Тут и не поспоришь.А вот наш викинг что-то мучительно создает который год и что за урод родиться по ходу и для него сюрприз
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
17 июля в 14:35
Это все игроки с аренд. Молодых лет до 23 конечно не стоит всех продавать, Маланга Сарра только купили например.
А вот Баркли и Лофтус Чика с Дринквотерами и прочими Баббами давно пора продать, понятно что дороже они уже не станут. И это игроки не основного состава, а в запасе они будут мешать раскрываться молодым игрокам.
Не нужно быть Тухелем, чтобы понять что Челси игроки из этого списка не нужны, по крайней мере старше 23 лет.
alexnick
alexnick
17 июля в 12:26
Всегда топил за Челси и ФРомана.
dimagas2
dimagas2 ответ Bom Bom (раскрыть)
17 июля в 12:22
Так это все игроки из аренды.там никто не играл в составе 1-2 года.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 12:14
Бакайоко зря продают!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 12:14
Оптом дешевле???
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 12:01
резковато но ему и отвечать))
Ironigor
Ironigor
17 июля в 11:32
Супер скидки , Супер игроков Челси , Sale 50% !!!)
makkie
makkie
17 июля в 11:09
Эх, Дзаппакосту бы в Спартак на позицию правого защитника!
msa79
msa79 ответ 311 (раскрыть)
17 июля в 11:01
Думаю Кепа подойдет скоро
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 10:55
После Лэмпарда, результаты Тухеля в качестве главного тренера "Челси" приятно удивили, более всего вероятно, что "Челси" это один из основных кандидатов на победу в АПЛ, и команда, которая будет бороться за победу в ЛЧ.
Если он добился с "Челси" хороших результатов с тем и с теми, кто ему достался "по наследству" от своего предшественника, то даже представить сложно уровень "Челси", когда он проведёт ротацию состава, продав неугодных, и будут совершены трансферы, на его усмотрение...
В "Челси" начинается новая эра... Эра-Тухеля, возрождение "Челси", и "вхождение" в элиту лучших команд Мирового футбола!
88_DEIVID
88_DEIVID
17 июля в 10:51
Они и не играли за Чесли в прошедшем сезоне.
Bom Bom
Bom Bom
17 июля в 10:43
Разумные мысли скинуть балласт. Но все же совсем лишать состав глубины не совсем логично с учетом бешеного ритма АПЛ. Люди на замену нужны будут, либо ребят из молодежки подтягивать - там толковые есть, как показала практика.
STVA 1
STVA 1
17 июля в 10:41
А они действительно не нужны
311
311
17 июля в 10:38
Сюда вратаря ещё и полноценный состав!)
Project Pandora
Project Pandora
17 июля в 10:31
Налетай, подешевело!
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