Тухель хочет, чтобы «Челси» продал 12 игроков этим летом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель намерен устроить распродажу этим летом.
Как сообщается, немецкий специалист составил список из футболистов, которые не входят в его планы. Тухель уведомил руководство, что клуб может выставить на трансфер Маланга Сарра, Росса Баркли, Рубена Лофтус-Чика, Дэнни Дринкуотера, Трево Чалобу, Джека Кларк-Салтера, Шарли Мусонду, Мэтта Миазгу, Льюиса Бэйкера, Абдул Рахмана Баба, Тьему Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Ранее стало известно, что «Челси» готов продать ещё несколько футболистов, чтобы профинансировать громкий трансфер.
Если он добился с "Челси" хороших результатов с тем и с теми, кто ему достался "по наследству" от своего предшественника, то даже представить сложно уровень "Челси", когда он проведёт ротацию состава, продав неугодных, и будут совершены трансферы, на его усмотрение...
В "Челси" начинается новая эра... Эра-Тухеля, возрождение "Челси", и "вхождение" в элиту лучших команд Мирового футбола!
Если он добился с "Челси" хороших результатов с тем и с теми, кто ему достался "по наследству" от своего предшественника, то даже представить сложно уровень "Челси", когда он проведёт ротацию состава, продав неугодных, и будут совершены трансферы, на его усмотрение...
В "Челси" начинается новая эра... Эра-Тухеля, возрождение "Челси", и "вхождение" в элиту лучших команд Мирового футбола!
А вот Баркли и Лофтус Чика с Дринквотерами и прочими Баббами давно пора продать, понятно что дороже они уже не станут. И это игроки не основного состава, а в запасе они будут мешать раскрываться молодым игрокам.
Не нужно быть Тухелем, чтобы понять что Челси игроки из этого списка не нужны, по крайней мере старше 23 лет.
А вот Баркли и Лофтус Чика с Дринквотерами и прочими Баббами давно пора продать, понятно что дороже они уже не станут. И это игроки не основного состава, а в запасе они будут мешать раскрываться молодым игрокам.
Не нужно быть Тухелем, чтобы понять что Челси игроки из этого списка не нужны, по крайней мере старше 23 лет.