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Роналду разозлился на руководство ПСЖ, поэтому остался в «Ювентусе»

17 июля 2021, 09:26

Нападающий Криштиану Роналду принял решение остаться в «Ювентусе».

Как сообщается, португалец рассматривал вариант с переходом в ПСЖ этим летом, однако разочаровался в руководстве парижского клуба. Роналду разозлил тот факт, что ПСЖ был готов подписать его только в том случае, если команду покинул бы Килиан Мбаппе. Криштиану не понравилось, что его посчитали запасным вариантом. Именно поэтому Роналду решил продолжить выступления за «Ювентус».

Ранее стало известно о деталях нового контракта португальца с туринским клубом.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
faneng
faneng
18 июля в 15:38
Больно гордый. На самом деле, Роналду просто уже никому не нужен - старый зазнайка. В 2018 году, перейдя в Ювентус, отдал мировую корону Месси. Пусть теперь сидит в Ювентусе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 июля в 10:51, ред.
Да ясное дело,что Мбаппе уже совсем никакущий и ЧЕ это показал,в его графе Нуль голов. А сколько Роналду забил за свою сборную? А вы мне скажите,там с пенальти в основном, - хорошо,сколько мячей негритёнок забил с пенальти? Даже,какой то Шик и тот забил больше.не говоря о народном достоянии Дзюбы.
Так что есть на что обидеться. Теперь ПСЖ попали в чёрный список и могут распрощаться с идеей о покупке этой Легенды Мирового Футбола, а не какого то клуба. Пусть ещё на каждой тренировке,перед Мбапе становятся на колени.
Усы Пескова
Усы Пескова
17 июля в 18:24
Так бывает, когда живёшь без настоящей любви к одному клубу. Где больше платят, туда и бежит.
David Young
David Young
17 июля в 17:34
Неизвестно так ли это на самом деле.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июля в 17:31
девочка обиделась
Triem
Triem
17 июля в 12:35
Тем лучше Ювентусу.
Nick Ch
Nick Ch
17 июля в 11:40
Ох уж эти стареющие примадонны...
juvenale
juvenale
17 июля в 11:25
ути-пути какая ранимая
Байкал-38.
Байкал-38.
17 июля в 11:16
Q-J-G
Q-J-G ответ 112910415 (раскрыть)
17 июля в 10:58
То ли правда, то ли нет...
Только время даст ответ.
112910415
112910415
17 июля в 10:51
То ли правда, то ли нет...
Q-J-G
Q-J-G ответ Suriand (раскрыть)
17 июля в 10:05
Почему забыл, вот из моего комм 15.07.21. 21:51 :
В некотором смысле, Гризманна возможно сравнить с Р.Фалькао, который был ведущим игроком, выигрывал трофеи, играя за "Атлетико", но, который, вдруг решил уйти из команды, и несмотря ни на какие уговоры Д.Симеоне, ушёл в "Монако", чтобы в итоге, играть в аренде, играя за МЮ И "Челси"... НО, ни в одной из команд так и не заиграл на должном уровне, и оказался в Турции....

Тот случай, что Фалькао, что Гризманн, когда: "От добра добра не ищут"...
1bear
1bear
17 июля в 10:03
а я то радовался,что в Юве наконец то появится игра как у сборной...
Suriand
Suriand ответ Q-J-G (раскрыть)
17 июля в 09:52
Радамеля Фалькао еще забыл,до перехода в Монако считался чуть ли не топ форвардом мира.
dok66
dok66
17 июля в 09:51
А был ли ребенок ? Переход в ПСЖ - это был просто вброс ?
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 09:51
Кристинка обиженный
sihafazatron
sihafazatron
17 июля в 09:49
сам использовал юве как запасной вариант))
Дима Логинов
Дима Логинов
17 июля в 09:49
Роналду пора бы уже адекватно себя начать воспринимать. Топ-уровень он уже не тянет (да-да, лучший бомбардир Евро и все дела, да только 60% голов с пенальти и вся игра стоя перед воротами соперника проходит). Мог спокойно уехать в Америку и заработать ещё денег, параллельно развивая свои бизнес-проекты там.
Мбаппе намного более выгодный актив, даже с учётом, что стал капризничать - мозги ему ещё можно вправить, в отличии от Роналду, которому молодости не добавишь никакими молодильными яблоками.
drug01
drug01
17 июля в 09:43
Игрок хороший знает себе цену. Ему решать
Cat01
Cat01
17 июля в 09:42
Это его желание он так решил!!!!
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 09:41
Если есть возможность остаться играть за "Ювентус", то правильно сделал, Лига 1, чемпионат Франции, слабая лига, и никому по большому счёту особо не интересна...

Деградация Мбаппе, Неймара, вот что такое Лига 1...
beefs
beefs
17 июля в 09:40
надо же какой обидчивый...
STVA 1
STVA 1
17 июля в 09:35
В ПСЖ все дружно расстроились)))
Остапчук 67
Остапчук 67
17 июля в 09:31
Ну и ладно
ABir
ABir
17 июля в 09:31
В Ювентусе он тоже классно смотрится. Правда там тоже могут расстроиться, что КР хотел поменять их на французов
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