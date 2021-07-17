Роналду разозлился на руководство ПСЖ, поэтому остался в «Ювентусе»

Нападающий Криштиану Роналду принял решение остаться в «Ювентусе».
Как сообщается, португалец рассматривал вариант с переходом в ПСЖ этим летом, однако разочаровался в руководстве парижского клуба. Роналду разозлил тот факт, что ПСЖ был готов подписать его только в том случае, если команду покинул бы Килиан Мбаппе. Криштиану не понравилось, что его посчитали запасным вариантом. Именно поэтому Роналду решил продолжить выступления за «Ювентус».
Ранее стало известно о деталях нового контракта португальца с туринским клубом.
Так что есть на что обидеться. Теперь ПСЖ попали в чёрный список и могут распрощаться с идеей о покупке этой Легенды Мирового Футбола, а не какого то клуба. Пусть ещё на каждой тренировке,перед Мбапе становятся на колени.
Так что есть на что обидеться. Теперь ПСЖ попали в чёрный список и могут распрощаться с идеей о покупке этой Легенды Мирового Футбола, а не какого то клуба. Пусть ещё на каждой тренировке,перед Мбапе становятся на колени.
Только время даст ответ.
Только время даст ответ.
В некотором смысле, Гризманна возможно сравнить с Р.Фалькао, который был ведущим игроком, выигрывал трофеи, играя за "Атлетико", но, который, вдруг решил уйти из команды, и несмотря ни на какие уговоры Д.Симеоне, ушёл в "Монако", чтобы в итоге, играть в аренде, играя за МЮ И "Челси"... НО, ни в одной из команд так и не заиграл на должном уровне, и оказался в Турции....
Тот случай, что Фалькао, что Гризманн, когда: "От добра добра не ищут"...
В некотором смысле, Гризманна возможно сравнить с Р.Фалькао, который был ведущим игроком, выигрывал трофеи, играя за "Атлетико", но, который, вдруг решил уйти из команды, и несмотря ни на какие уговоры Д.Симеоне, ушёл в "Монако", чтобы в итоге, играть в аренде, играя за МЮ И "Челси"... НО, ни в одной из команд так и не заиграл на должном уровне, и оказался в Турции....
Тот случай, что Фалькао, что Гризманн, когда: "От добра добра не ищут"...
Мбаппе намного более выгодный актив, даже с учётом, что стал капризничать - мозги ему ещё можно вправить, в отличии от Роналду, которому молодости не добавишь никакими молодильными яблоками.
Мбаппе намного более выгодный актив, даже с учётом, что стал капризничать - мозги ему ещё можно вправить, в отличии от Роналду, которому молодости не добавишь никакими молодильными яблоками.
Деградация Мбаппе, Неймара, вот что такое Лига 1...
Деградация Мбаппе, Неймара, вот что такое Лига 1...