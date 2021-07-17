Роналду разозлился на руководство ПСЖ, поэтому остался в «Ювентусе»

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17 июля 2021, 09:26

Нападающий принял решение остаться в «Ювентусе».

Как сообщается, португалец рассматривал вариант с переходом в ПСЖ этим летом, однако разочаровался в руководстве парижского клуба. Роналду разозлил тот факт, что ПСЖ был готов подписать его только в том случае, если команду покинул бы . Криштиану не понравилось, что его посчитали запасным вариантом. Именно поэтому Роналду решил продолжить выступления за «Ювентус».

Ранее стало известно о деталях нового контракта португальца с туринским клубом.