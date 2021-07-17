ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Зарема рассказала, за какую сумму «Спартаку» предлагали купить Едвая

17 июля 2021, 12:39

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, за какую сумму «красно-белым» предлагали купить защитника «Байера» Тина Едвая.

В «Спартак» его предлагали за 10 млн евро (без учёта агентских).

Главным претендентом на Едвая является «Локомотив». Стало известно, за сколько «Байер» готов продать игрока «железнодорожникам».

Все новости
Слухи«Зенит» интересуется полузащитником «Эвертона»
Вчера, 23:16 Комментарии15
СлухиБывший полузащитник «Рубина» может перейти в тульский «Арсенал»
Вчера, 22:04 Комментарии4
А. Березуцкий: «ЦСКА готов к уходу Влашича. Но за трансфер нужно заплатить»
Вчера, 20:18 Комментарии24
Влашич опроверг слухи о переходе в «Милан»
Вчера, 19:24 Комментарии31
СлухиЦСКА сохранит Набабкина в команде
Вчера, 12:25 Комментарии8
СлухиМаммана может перейти в клуб РПЛ
18 июля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато ответ протон1 (раскрыть)
18 июля в 10:59
Все новости идут от Федунчика!, но озвучивает их "говорящая шкатулка"..семейный подряд..однако)))))
протон1
протон1
17 июля в 21:52
вот нахрена Спартаку пресс служба, если все новости идут от этой тёти?
dok66
dok66
17 июля в 17:52
Не получилось , и хорошо .
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
17 июля в 16:29
Федуна доят на протяжении долгого времени. Недаром вокруг команды крутятся много халявщиков. И дело здесь не в Цорне или ещё кого то. Это сам Лёня зачем то допускает всё это. Не удивлюсь, что Федуну это как то выгодно или в противном случае он полный 8а.
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
17 июля в 14:37
Для тебя новость, что в Россию хорошие игроки едут за высокий прайс? Доплата "за вредность", так сказать. И агенты сразу просят большие отступные. А то сделка не состоится.

Просто Цорн реально не жалел денег на трансферы. И благодаря этому привёл в Спартак Понсе, Крала, Ларссона, Соболева. Тот же Крал мог обойтись в 6-7 млн евро, но обошёлся в 11-12 млн, а это серьезная переплата. Но раз платит Федун, а Крал даёт результат - болельщикам Спартака должно быть всё равно. Но с теми же Рошей и Тилем очень обидно вышло. Тиля тоже Цорн привёз. Но это хотелка Федуна - неудивительно.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
17 июля в 14:00
Это было до Цорна, было при Цорне, будет и после!
Или как всегда опять новый Спартак родился и с этого момента всё будет хорошо? Каждый год нечто подобное слышим.
"Никогда такого не было и вот опять".
Байкал-38.
Байкал-38.
17 июля в 13:57
Педро Роша стоил 2 ляма, но с агентским натянули на 18.
Даже не могу представить сколько бы отдал Лёня за игрока в 10 лямов.
YVG
YVG
17 июля в 13:56
Едваю просто повезло.
makkie
makkie
17 июля в 13:55
Наверное, это было еще при Цорне.
Там денег не жалели и отсыпали щедрые агентские.
asraeil
asraeil
17 июля в 13:34
И здесь без Заремы не обошлось
RamonCSKA
RamonCSKA
17 июля в 13:17
Мне кажется , что федун сидит с аккаунта гражданской жены
GrimlocK
GrimlocK
17 июля в 13:11
сказать можно что угодно, хоть за 100 млн... где пруфы, Зарема, где пруфы?
Брулин
Брулин
17 июля в 13:00
Спасибо Тедеско, что не одобрил этот трансфер. Ни разу не усиление
sv_1969
sv_1969 ответ 311 (раскрыть)
17 июля в 12:52
Интересно знать где не пилят))) Уж не в Зените ли?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
17 июля в 12:52
"А вот «Локо» заплатит за игрока порядка 5-6 млн евро."

Видимо, в "Байере" сначала попробовали развести Федуна, как принято во всем футбольном мире, а потом уже другие варианты))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июля в 12:48
зарема все знает.....)).
311
311
17 июля в 12:42
В Спартак без распила покупать не принято!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100