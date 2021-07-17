Зарема рассказала, за какую сумму «Спартаку» предлагали купить Едвая

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, за какую сумму «красно-белым» предлагали купить защитника «Байера» Тина Едвая.
В «Спартак» его предлагали за 10 млн евро (без учёта агентских).
Главным претендентом на Едвая является «Локомотив». Стало известно, за сколько «Байер» готов продать игрока «железнодорожникам».
Просто Цорн реально не жалел денег на трансферы. И благодаря этому привёл в Спартак Понсе, Крала, Ларссона, Соболева. Тот же Крал мог обойтись в 6-7 млн евро, но обошёлся в 11-12 млн, а это серьезная переплата. Но раз платит Федун, а Крал даёт результат - болельщикам Спартака должно быть всё равно. Но с теми же Рошей и Тилем очень обидно вышло. Тиля тоже Цорн привёз. Но это хотелка Федуна - неудивительно.
Просто Цорн реально не жалел денег на трансферы. И благодаря этому привёл в Спартак Понсе, Крала, Ларссона, Соболева. Тот же Крал мог обойтись в 6-7 млн евро, но обошёлся в 11-12 млн, а это серьезная переплата. Но раз платит Федун, а Крал даёт результат - болельщикам Спартака должно быть всё равно. Но с теми же Рошей и Тилем очень обидно вышло. Тиля тоже Цорн привёз. Но это хотелка Федуна - неудивительно.