«Интер» близок к подписанию полузащитника «Кальяри»

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20 июля 2021, 07:32

Состав «Интера» в ближайшее время должен пополнить полузащитник «Кальяри» .

По информации итальянского журналиста Николо Ширы, миланский клуб арендует 25-летнего уругвайца с опцией выкупа за 20 млн евро, которая может стать обязательной при соблюдении определённых условий. «Нерадзурри» уже согласовали с ним контракт до 2025 года с зарплатой € 3 млн.

Отмечается, что «Кальяри» при этом подпишет сразу трёх игроков «Интера» — Андреа Пинамонти, Дальберта и Раджу Наингголана.

Недавно сообщалось об интересе «Интера» к защитнику «Арсенала».