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«Интер» близок к подписанию полузащитника «Кальяри»

20 июля 2021, 07:32

Состав «Интера» в ближайшее время должен пополнить полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес.

По информации итальянского журналиста Николо Ширы, миланский клуб арендует 25-летнего уругвайца с опцией выкупа за 20 млн евро, которая может стать обязательной при соблюдении определённых условий. «Нерадзурри» уже согласовали с ним контракт до 2025 года с зарплатой € 3 млн.

Отмечается, что «Кальяри» при этом подпишет сразу трёх игроков «Интера» — Андреа Пинамонти, Дальберта и Раджу Наингголана.

Недавно сообщалось об интересе «Интера» к защитнику «Арсенала».

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Gahi
Gahi
20 июля в 09:30
Рома, Лидс, Интер вели переговоры этого трансфера чтобы заполучить футболиста в свои клубы и всё-таки Интер добился перехода одного из лучших игроков Кальяри полузащитника команды Наитана Нандеса. Игрок Национальной сборной Уругвая только недавно принимал в составе команды участия в Кубке Америки 2021. Но Российским болельщикам он запомнился больше в игре в составе сборной Уругвая и России на групповом этапе домашнего чемпионата мираю тогда матч закончился со счётом 3-0. Уругвай хорошую игру показывал на этом турнире и состав команды был у них качественный и только в 1/4 уступили будущему Чемпиону Мира сборной Франции со счётом 2-0. Так что Нандес с большим опытом игрока в свои 25 лет ещё может многое сделать и помочь команде Интер ближайшее годы в различных турнирах. Удачи
Василий 50
Василий 50
20 июля в 07:49
Будет выходить на замену
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 07:41
Везде какие-то очень мудреные договора по переходу футболистов.
shlomo
shlomo
20 июля в 07:33
В основном все стараются арендовать...
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