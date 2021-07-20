«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за трансфер Левандовски

«Челси» нашёл замену Эрлингу Холанду из дортмундской «Боруссии».
Как сообщается, норвежец, скорее всего, останется в «Боруссии» этим летом, поэтому «синие» переключили своё внимание на нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. «Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за переход поляка. «Бавария» стремится продлить контракт со своим форвардом, однако Левандовски хочет попробовать свои силы в новом клубе.
Ранее стало известно, за какой клуб мечтает сыграть Левандовски.
Но это Зе Сан и хз правда или нет)))
Но это Зе Сан и хз правда или нет)))