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«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за трансфер Левандовски

сегодня, 00:14

«Челси» нашёл замену Эрлингу Холанду из дортмундской «Боруссии».

Как сообщается, норвежец, скорее всего, останется в «Боруссии» этим летом, поэтому «синие» переключили своё внимание на нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. «Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за переход поляка. «Бавария» стремится продлить контракт со своим форвардом, однако Левандовски хочет попробовать свои силы в новом клубе.

Ранее стало известно, за какой клуб мечтает сыграть Левандовски.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:29
В Челси вместо Холанда в обед покупают Сашу Каладжича, вечером решают приобрести Роберта Левандовски, а утром наверное уже захотят подписать еще кого-то.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:18
Продать 34-летнего Жиру и потом покупать 32-летнего Левандовски, такое себе, как по мне.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 01:16
Бавария я думаю попросит еще какие нибудь бонусы и согласиться все таки возраст берет свое или Челси ставит на место Холланда и Боруссиб
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07
Левандовский конечно был бы хорош в Челси, но ценник нужно сбить , возраст всё таки !!!
протон1
протон1
сегодня в 00:26
у левандовски возраст. такие суммы ё маё. куда мир катится.
azkan
azkan
сегодня в 00:26
Единственный минус возраст. Возможность залениться высокое.
Но это Зе Сан и хз правда или нет)))
drug01
drug01
сегодня в 00:21
Отличная цена.... Надо пробовать!
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:18
Очень интересный вариант. Вообще, я бы выбирал между Левандовски, Кейном и Холандом изначально, потому что на мой взгляд - это лучшие форварды мира на данный момент. У каждого варианта есть плюсы и минусы, но все они отличные форварды.
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