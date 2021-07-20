«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за трансфер Левандовски

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сегодня, 00:14

«Челси» нашёл замену Эрлингу Холанду из дортмундской «Боруссии».

Как сообщается, норвежец, скорее всего, останется в «Боруссии» этим летом, поэтому «синие» переключили своё внимание на нападающего «Баварии» . «Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за переход поляка. «Бавария» стремится продлить контракт со своим форвардом, однако Левандовски хочет попробовать свои силы в новом клубе.

Ранее стало известно, за какой клуб мечтает сыграть Левандовски.