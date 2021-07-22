«Рубин»: «Все билеты на матч со „Спартаком“ реализованы»

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что все билеты на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» проданы.
Все билеты на матч 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» реализованы. Также приостановлена продажа сезонных абонементов. Болельщики, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить матч! Места на трибунах необходимо занимать строго согласно билетам и абонементам.
Ранее стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч «Рубин» — «Спартак».
Удачи Рубину!!!
Удачи Рубину!!!
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