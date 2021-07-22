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«Рубин»: «Все билеты на матч со „Спартаком“ реализованы»

22 июля 2021, 13:00
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что все билеты на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» проданы.

Все билеты на матч 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» реализованы. Также приостановлена продажа сезонных абонементов. Болельщики, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить матч! Места на трибунах необходимо занимать строго согласно билетам и абонементам.

Ранее стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч «Рубин» — «Спартак».

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Все комментарии
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
22 июля в 20:31
    протон1
    протон1
    22 июля в 19:58
    от этой заполняемости игроки не хотят играть . потому что без зрителей чемпионат унылое ... сами и так не играют в общем
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    22 июля в 15:30
    Это спартачи скупили билеты онлайн ...
    stanichnik
    stanichnik
    22 июля в 14:14
    Двойные стандарты, на матче с участием Спартака и Динамо заполняемость трибун на стадионах сорокотысячниках - тридцать процентов, а с Химками всего тысяча.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 июля в 14:14, ред.
    30% от 30133 мест на арене...
    9039,9 зрителя....
    Немного....
    Ещё недавно с Ротором было 12500 зрителей....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 июля в 13:52
    Народ соскучился по нашему футболу!
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 июля в 13:19
    Не многие попадут на матч.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    22 июля в 13:01
    Да скорей бы уже начинали
    ОПС
    ОПС
    22 июля в 13:01
    И это хорошо.
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