«Громче и ярче!» «Зенит» представил промо к новому сезону

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24 июля 2021, 11:44

«Зенит» представил видеоролик, анонсирующий начало нового сезона.

«Успехи последних лет не насытили нас, мы все так же голодны до титулов и стремимся брать свое в каждой игре. Мы хотим, чтобы имя „Зенита“ гремело еще громче, чтобы эмоции наших болельщиков были еще ярче. Поэтому мы принимаем вызов нового сезона и ставим на максимум звук и яркость.

„Громче и ярче!“ – становится Петербург в дни футбольных матчей.

„Громче и ярче!“ – наш призыв к болельщикам в сезоне-2021/22», – сказано в сообщении клуба.

В прошлом году «Зенит» создал оригинальное промо к Лиге чемпионов. В том клипе в необычном образе предстал бразилец Малком.