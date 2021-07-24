«Громче и ярче!» «Зенит» представил промо к новому сезону

«Зенит» представил видеоролик, анонсирующий начало нового сезона.
«Успехи последних лет не насытили нас, мы все так же голодны до титулов и стремимся брать свое в каждой игре. Мы хотим, чтобы имя „Зенита“ гремело еще громче, чтобы эмоции наших болельщиков были еще ярче. Поэтому мы принимаем вызов нового сезона и ставим на максимум звук и яркость.
„Громче и ярче!“ – становится Петербург в дни футбольных матчей.
„Громче и ярче!“ – наш призыв к болельщикам в сезоне-2021/22», – сказано в сообщении клуба.
В прошлом году «Зенит» создал оригинальное промо к Лиге чемпионов. В том клипе в необычном образе предстал бразилец Малком.
ну шо это такое...
ну шо это такое...
Если Зенит так плох....почему одни за 6 последних игр у Зенита ни разу выиграть не смогли....вторые вообще за 17 последних встреч с Зенитом выиграли лишь однажды...??)))))
Конечно понятно что в "ПариМатчПремьерТурнире" сложней играть чем в ЛЧ....но троллить то зачем....не по-человечески как то....
Если Зенит так плох....почему одни за 6 последних игр у Зенита ни разу выиграть не смогли....вторые вообще за 17 последних встреч с Зенитом выиграли лишь однажды...??)))))
Конечно понятно что в "ПариМатчПремьерТурнире" сложней играть чем в ЛЧ....но троллить то зачем....не по-человечески как то....
https://youtu.be/HYJP0fbLioE
Помилуйте! )))
Помилуйте! )))
P.S.И не только у Зенита!
P.S.И не только у Зенита!
Как всегда, громко, ярко, пафосно, но после группового турнира ЛЧ, с четвёртого места не слышно и не видно....
Как всегда, громко, ярко, пафосно, но после группового турнира ЛЧ, с четвёртого места не слышно и не видно....