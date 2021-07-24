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«Громче и ярче!» «Зенит» представил промо к новому сезону

24 июля 2021, 11:44

«Зенит» представил видеоролик, анонсирующий начало нового сезона.

«Успехи последних лет не насытили нас, мы все так же голодны до титулов и стремимся брать свое в каждой игре. Мы хотим, чтобы имя „Зенита“ гремело еще громче, чтобы эмоции наших болельщиков были еще ярче. Поэтому мы принимаем вызов нового сезона и ставим на максимум звук и яркость.

„Громче и ярче!“ – становится Петербург в дни футбольных матчей.

„Громче и ярче!“ – наш призыв к болельщикам в сезоне-2021/22», – сказано в сообщении клуба.

В прошлом году «Зенит» создал оригинальное промо к Лиге чемпионов. В том клипе в необычном образе предстал бразилец Малком.

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протон1
протон1
вчера в 02:29
Видео - бомбическое. Графичесле решение - топ! Я в восторге.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
24 июля в 17:10
Неужели все забыли пафосный комикс про ЛЧ с кораблями )) ?
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответ Futurista (раскрыть)
24 июля в 17:06
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
    24 июля в 17:03
    всё правильно сделали - убери 2 - и нет команды ))
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    24 июля в 17:01, ред.
      Оновтун
      Оновтун
      24 июля в 14:32
        112910415
        112910415
        24 июля в 14:22
        Гудок сильный, да
        Nеrаzzurri
        Nеrаzzurri
        24 июля в 13:58
        могли и получше сделать, в основном мелькают Дзюба и Азмун, можно же было прикольно сделать про каждую линию позиции и кто там играет, и нарезки как они играют, было бы ну краше же, а так Дзюба и Азмун и остальные
        ну шо это такое...
        Futurista
        Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        24 июля в 13:52
        То есть пока в Зените Газпром...понятно)...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
        24 июля в 13:48, ред.
        Я верю в то .....что пока у вас рулит Федун....пока в ЦСКА определяются что важней деньги или Леннорыч....пока из Локо увольняют Палыча а приглашают Цорнов - Зенит будет гегемонить и флагманить....
        Futurista
        Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        24 июля в 12:53, ред.
        Да...странная статистика...дело конечно только в мастерстве команды Зенит))...сам то веришь в чудеса?)...
        YVG
        YVG
        24 июля в 12:38, ред.
        Больше всего о неудачах Зенита в ЛЧ говорит тот, кто в ней 7-0 прославился и играет там раз в десятилетие.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        24 июля в 12:38
        Сейчас поклонники команд....одна из которых вскоре в 27-й раз не сможет преодолеть квалификацию в ЛЧ ....вторая вообще вне еврокубков....будут упрекать Зенит в плохой игре в ЛЧ....)))

        Если Зенит так плох....почему одни за 6 последних игр у Зенита ни разу выиграть не смогли....вторые вообще за 17 последних встреч с Зенитом выиграли лишь однажды...??)))))

        Конечно понятно что в "ПариМатчПремьерТурнире" сложней играть чем в ЛЧ....но троллить то зачем....не по-человечески как то....
        Futurista
        Futurista ответ makkie (раскрыть)
        24 июля в 12:21, ред.
        Были звуки?)...
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        24 июля в 12:18
        makkie
        makkie
        24 июля в 12:13
        Да мы от прошлых звуков Зенита в ЛЧ не отошли еще.
        Помилуйте! )))
        beefs
        beefs
        24 июля в 12:13
        шума много из ничего...
        Levadia
        Levadia
        24 июля в 12:11
        Хотелось бы,чтобы и о ЛЧ думали,а не только о чемпионстве в России.А то совсем плохо в последнее время.
        P.S.И не только у Зенита!
        Q-J-G
        Q-J-G
        24 июля в 12:08
        Визитная карточка "Зенита":
        Как всегда, громко, ярко, пафосно, но после группового турнира ЛЧ, с четвёртого места не слышно и не видно....
        Futurista
        Futurista
        24 июля в 12:05
        Похоже на рекламу акустической системы)...
        Rattlehead
        Rattlehead
        24 июля в 12:01, ред.
        Как показывает практика, чем громче лозунги бомжей перед сезоном, тем невразумительнее их игра. Достаточно вспомнить прошлогодний мегапафосный ролик и последовавший облом в ЛЧ. С другой стороны, когда даже Брюгге не по зубам, то приходится хоть как-то привлекать внимание..
        Q-J-G
        Q-J-G
        24 июля в 11:56
        Много пафоса, ожидаем ЛЧ....
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