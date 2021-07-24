Генич: «Карпин понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться»

Известный комментатор Константин Генич высказался о назначении на пост главного тренера сборной России.

Карпин прекрасно понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться, все-таки это капитан национальной команды и человек, который немало пользы принес сборной.

Кардинальных изменений в сборной ждать не стоит, Карпин станет опираться на тот костяк, который был собран при Черчесове. Единственное, в зависимости от соперника и ситуации будет предлагаться тактика и нюансы.