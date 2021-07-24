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Генич: «Карпин понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться»

24 июля 2021, 11:38

Известный комментатор Константин Генич высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Карпин прекрасно понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться, все-таки это капитан национальной команды и человек, который немало пользы принес сборной.

Кардинальных изменений в сборной ждать не стоит, Карпин станет опираться на тот костяк, который был собран при Черчесове. Единственное, в зависимости от соперника и ситуации будет предлагаться тактика и нюансы.

Ранее на эту же тему высказался бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.

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Все комментарии
4RT
4RT
24 июля в 14:37
Дзюба-дутая "звезда" газпрома.О чём тут говорить?
протон1
протон1
24 июля в 14:31
Генич дает советы Карпину?) Мне кажется, пару комментаторов с Матч ТВ переоценивают свое влияние
112910415
112910415
24 июля в 14:27
Не ожидается проблем.
Будет выпускать иногда на поле, по ситуации
Рязань 062
Рязань 062 ответ VAN ARM (раскрыть)
24 июля в 14:16
лучше бы играли те, кто достоин и кто действительно соответствует уровню сборной. протеже тренерские и побочки надоели уже
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 13:45
не будет ни каких сюсюканей))) будут играть те кого захочет видеть в команде валера)))
Zak11
Zak11
24 июля в 13:35
А почему Карпин должен разговаривать с ним? У нас есть футболисты способные заменить Дзюбу. Карпин его просто не будет вызывать вот и всё.
Ислам0926
Ислам0926
24 июля в 13:34
Ну вот давление через сми начал Дзюба))) да лучше Погребняка вызвать чем рукаку
Comentarios
Comentarios ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 июля в 13:05
Чет в этом есть )
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 июля в 13:03
Банк, из которого меня уволили три года назад, купил банк, в котором я работаю сейчас, и меня снова уволили. Неужели только ради этого и покупали?
За адекватность
За адекватность
24 июля в 12:58
Одолели...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 июля в 12:52
А может Карпин только оттого и пошел тренером сборной, чтобы выдворить оттуда Дзюбу?
Мага Шульман
Мага Шульман
24 июля в 12:39
А что, Карпин должен будет объясняться с деревом, или, может быть, даже извиниться перед ним ? За старые обиды? Такого не будет, потому, что не будет никогда. Валера прекрасно понимает, что Дзюба в составе - это черчесовская допотопная игра, с навесами на столба, а там куда вывезет. В другой футбол Дзюба играть не может, в силу возраста и полного отсутствия скорости. Так что - бывай, Артем Сергеич! И помни - " наши руки не для скуки"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Caniggia (раскрыть)
24 июля в 12:21
Поменять Дзюбу на Соболева - это то же самое что поменять Черчесова на Карпина....
Замена ради замены...
Bom Bom
Bom Bom
24 июля в 12:18
Если вдруг Карпин решит попробовать в атаке других исполнителей, а Дзюбу оставит на лавке или вовсе вне заявки, словесный мусор от Рукаку полетит с бешеной скоростью во все стороны. Но за этим будет любопытно наблюдать)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 12:18
Ну и зачем тогда меняли тренера???
Из-за нюансов...и "разговора" ???

....короче всех интересует только "жёлтопрессные" обстоятельства.....
....всем важней подслушать что Карпин Дзюбе скажет....
....а не то как он из ЗМСов футболистов делать будет......
....если вообще будет....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ sihafazatron (раскрыть)
24 июля в 12:16
И в СБОРНОЙ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 июля в 12:15
А почему этот стоячий дзюба вообще должен вызываться в Сборную...??? Я знаю много болельщиков футбола, которве из за него перестали болеть за Сборную. Если вызовет Валера этого человека на сборы , то мое уважение к нему упадет.
Рязань 062
Рязань 062
24 июля в 12:06
генич ерунду несет. главный тренер не обязан отчитываться перед каким то дзюбой , почему не берет его в сборную. время черчесова-дзюбы прошло. в стране таких как дзюба, полным полно.
Caniggia
Caniggia
24 июля в 12:05
А с чего это Генич взял, что будет вообще какой-то разговор с Дзюбой? Он его просто не вызовет. Личных объяснений этому, Карпин делать не обязан. Единственное, что он будет отвечать на вопросы журналистов, почему он не вызвал Дзюбу. Думаю, ответ будет предельно прост, что у нас есть более молодой и скоростной нападающий такого плана - это Соболев и второй такой игрок нам не нужен. Вот и всё!
Аксинья
Аксинья
24 июля в 12:00
Плохо ты знаешь Валеру - он просто не вызовет его в сборную и всего делов-то...
STVA 1
STVA 1
24 июля в 11:57
Запустите флешмоб еще такой как после видео! Защитники мля обездоленных(((
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 июля в 11:54
КВГ вообще об этом не думает, он понимает, что дзюба давно отработанный материал.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 11:50
А я думаю, что никаких задушевных бесед не будет. Дзюба приедет в таком же ранге , как и остальные. Капитаном Карпин назначит другого - определенно. Ни каких привилегий Карпин ему не даст. Проявит себя лучше других, в чем я сомневаюсь, будет играть. А если будет такой же мертвый , как на Евро, то Валера его без всяких сожалений отцепит . Валера самодостаточный тренер и мнение всяких Анзорчиков и других почитателей Дзюбы ему по барабану.
Ждем сентября.
Всем здоровья.
Igo0rek
Igo0rek
24 июля в 11:49
Надеюсь Карпин выгонит этого недофутболиста
Futurista
Futurista
24 июля в 11:46, ред.
Дзюба накапитанил на Евро20
4 место в группе...чем он лучше Черчесова?)...как минимум капитанскую повязку нужно передать другому...
sihafazatron
sihafazatron
24 июля в 11:39
надеюсь он больше не будет капитаном)
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