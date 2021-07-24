Кавазашвили: «Невызов Дзюбы в сборную станет первой ошибкой Карпина»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин допустит ошибку, если не вызовет в национальную команду нападающего Артёма Дзюбу.
У Карпина и Дзюбы давний конфликт, но сборная — это тот коллектив, где нужно забыть об этом и не пускать друг в друга стрелы.
Если Артём настоящий футболист, а не бутафория, которая играет только за деньги, ему не будет разницы, кто главный тренер.
Карпин унизит Дзюбу, если не позовет его в сборную. Это будет месть. Невызов Артёма станет первой ошибкой Карпина и очень плохим решением. Лучше Дзюбы нападающих в России нет.
Ранее на эту же тему высказался бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.