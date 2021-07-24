ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Кавазашвили: «Невызов Дзюбы в сборную станет первой ошибкой Карпина»

24 июля 2021, 10:45

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин допустит ошибку, если не вызовет в национальную команду нападающего Артёма Дзюбу.

У Карпина и Дзюбы давний конфликт, но сборная — это тот коллектив, где нужно забыть об этом и не пускать друг в друга стрелы.

Если Артём настоящий футболист, а не бутафория, которая играет только за деньги, ему не будет разницы, кто главный тренер.

Карпин унизит Дзюбу, если не позовет его в сборную. Это будет месть. Невызов Артёма станет первой ошибкой Карпина и очень плохим решением. Лучше Дзюбы нападающих в России нет.

Ранее на эту же тему высказался бывший главный тренер сборной России Олег Романцев.

Все новости
Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России
Сегодня, 14:27 Комментарии21
Пономарёв: «Заболотный слаб, он не уровень ЦСКА!»
Сегодня, 12:44 Комментарии9
С. Иванов — о РПЛ: «Не надо устраивать огромную кормушку вокруг футбола»
Сегодня, 12:33 Комментарии18
Бабаян: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом следующем матче»
Сегодня, 11:33 Комментарии9
Шварц: «Сейчас я пытаюсь читать на кириллице, уже спрягаю глаголы»
Сегодня, 10:21 Комментарии8
Газизов: «Общая масса игроков „Уфы“ не против вакцинации»
Сегодня, 09:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ fkkoney (раскрыть)
24 июля в 19:08
Кухарчук и щас забил!
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
24 июля в 17:56
Сказать Артему спасибо и искать молодых ребят. Дзюба не играл головой, он её удачно или нет подставлял под мяч. Из тех игроков кто играл головой я видел Виталия Старухина. Слышал Олег Копаев хорошо играл головой.
David Young
David Young ответ fkkoney (раскрыть)
24 июля в 15:23, ред.
Некоторым футбольным личностям пора перестать видеть Дзюбу железными игроком основы сборной. Наверное при новом главном тренера изменения в этом плане придут.
fkkoney
fkkoney
24 июля в 15:05
Зачем Дзюба, когда есть Сергеев?
Еще из перспективы - Калмыков
Заболотный
Понравился Кухарчук из Химок в прошлом сезоне
Да много кого
Дзюба - не нужен
112910415
112910415
24 июля в 14:36
Работа нового тренера ещё не началось, а давление на него вовсю стартовало!
протон1
протон1
24 июля в 14:32, ред.
Слушать старых ... будет первой ошибкой...Карпин вообще ещё ничего не говорил про состав сборной! Но уже целая куча советников, что и как ему делать. Уймитесь наконец, пикейные жилеты!
Константин Белых
Константин Белых
24 июля в 13:13
А Дзюбу что до 38 лет вызывать? Песком сыпать что ли? Он показал на ЧМ что вся его игра стояние с вытянутой рукой и поймать мяч летящий сверху. Ни дриблинга ни скорости ни удара. Так таким темпом лучше играть в двух напов чистых Головина и Миранчука-хуже точно не будет. А схема с Дзюбой это детский сад. Если уж Дания наложила нам за шиворот то что делать против Англии или Бразилии?
За адекватность
За адекватность
24 июля в 12:49
"Невызов Артёма станет первой ошибкой Карпина и очень плохим решением." Господин Кавазашвили, так нужно было Вам возглавить сборную на период отбора на ЧМ и вызывать кого душа пожелает. За результат несет ответственность главный тренер, он и определяет кого вызывать в состав сборной, кого нет для достижения этого результата. Вызывать или не вызывать Дзюбу это его право, коль ему доверили рулить сборной.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
24 июля в 12:43
Уж кто , так Карпин не должен искать пути к примирению! И тем более перед кем!?
Мага Шульман
Мага Шульман
24 июля в 12:41
Маразм крепчал! А сколько Кавазашвили лет ? Он Симоняну не ровесник?
juvenale
juvenale
24 июля в 12:33
осталось мнение окурка узнать,что он решит,так и будет
suiw
suiw
24 июля в 12:32
Боюсь Дзюба будет создавать оппозицию Карпину. Может и вообще игры сливать. Так стоит ли рисковать?
suiw
suiw
24 июля в 12:28
Человек ещё не приступил к работе, а наезды пошли
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 июля в 12:19
И Казавашвили уже погнал , как и Ловчев...)
Рязань 062
Рязань 062
24 июля в 12:17
ну вот и повылазили лоббисты дзюбы... орлов, кавазашвили....кто следующий?
Ironigor
Ironigor
24 июля в 12:15
Мне кажется что очень уж много шума веет от этого конфликта между Карпиным и Дзюбой ,который был очень давно . И эту проблему должны будут именно они сами . Захочет ли Карпин сделать первый шаг к этому примирению мы увидим это уже очень скоро. А это будет очень просто понять, - вызов в сборную Артемия . Сейчас нет необходимости сосредотачиваться Карпину на Дзюбе. У нас есть кому его заменить, тот же Соболев который ничем не уступает Артему, Заболотный из ЦСКА, да и молодое поколение игроков Динамо, тандем Тюкавина и Захаряна, который сам Валерий видел в противостоянии между его Ростовом и Динамо во вчерашнем матче. Где отличились именно эти двое , молодых талантливых игрока. Так что касаемо атакующей линии у нас есть из кого выбирать. А вот что касаемо капитанской должности, то тут Карпину надо будет крепко подумать, кто тот человек, который сможет сплотить коллектив , как говорят в раздевалке и на поле , сделать их КОМАНДОЙ , которая бы смогла стать единым целым . Нужен Дух в команде, которого к огромному сожалению мы так и не увидели на прошедшем чемпионате Европы. И кто этот капитан будет, решать только Карпину. Так что как-то так. А от себя хочется пожелать только самого доброго и конечно же Удачи и больших Успехов Карпину, а самое главное чтобы парни обошлись без травм !!! Всем Добра !!!
d1metras
d1metras
24 июля в 12:08
Дзюбол должен быть уже наконец закончен.. Те же Соболев, ЗеБолотный - более разноплановые игроки.. С которыми в атаке можно играть не только тупыми навесами.
альсато
альсато
24 июля в 12:03
Сапер (в жизни) ошибается только-ДВА раза!....первый-когда родился!...второй....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 11:47, ред.
Работать некому.....одни советчики....)))
Главного в сборную искали 3 недели....нашли таки....на полставки....и то наверное таких коврижек понаобещали ,что откажется лишь сумасшедший.....

А Дзюба ??
При чём здесь вообще Дзюба ???
Дзюба через 2 понедельника футбольный пенсионер....
А Фраза "Лучше Дзюбы нападающих в России нет." - вообще выглядит оскорблением....

Неужели непонятно что хоть с Дзюбой, что без Дзюбы - набрав игроков в сборную из залимитченного черепашьего чемпа - скоро Лихтенштейнам будем лететь....

Ну ладно там эти...галстуконосцы и бюджетоосваивальщики....им бы хоть кого нибудь...назначить...отчитаться...премии поделить....и с чистой совестью на Канары-Карибы-Мальдивы......
Мы то чего по-серьёзке...сидим....совмещённого ,без опыта работы в сборной...черчесовозаменителя обсуждаем ???
Умора !!!))))
STVA 1
STVA 1 ответ YVG (раскрыть)
24 июля в 11:44
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    24 июля в 11:43
    Привет!Вот и я о том же))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
    24 июля в 11:42
    Приветствую!Замена дзюбе есть!Тот же Соболев и он более разноплановый! Паренек из Крыльев! Но он никого не брал и не выпускал толком!Тот же Заболотный я уверен не хуже его! Но мы не можем сравнить их в играх за сборную так как он слепо выпускал одного Зюбу!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 июля в 11:40
    Дзюбу Карпин вызовет. На подмену молодым может еще и сгодится, но вот капитаном и основным игроком рукодельных дел мастер уже наверняка не будет - определенно. Евро Темик явно провалил, скорости нет , да и все уже изучили его манеру игры. Пора переходить на комбинационный футбол , а не стараться попасть Дзюбе в голову. Соболев и быстрее, и техничнее , может и подержать мяч, также и с отбором у него все в порядке. Это в РПЛ , где Зенит чаще всего доминирует , Дзюба в штрафной тыркается, иногда и забивает. Но в сборной надо и защищаться , и в отрыв убегать , но Дзюба уже этого не может.
    Мораль : Не сотвори себе кумира....тем более когда он состарился.
    Всем здоровья.
    STVA 1
    STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    24 июля в 11:39
    Дааа ты прав!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
    24 июля в 11:36
    да с этим согласен полностью. но мне кажется Валерик позовет его, чтобы всякие защитники деревьев и Иксперты не поливали его грязью, ведь всякие канделаки-губерниевы и тому подобные, в случае неудач сразу же начнут орать, что это из-за отсутствия дзюбы, а Карпин физручина)
    YVG
    YVG
    24 июля в 11:32, ред.
    В сборной главный это Дзюба, без него сборная превратится в спартак, проигравший Уфе на своем поле.
    4RT
    4RT
    24 июля в 11:17
    Ему бы женские романы писать с такой богатой фантазией 😁
    Caniggia
    Caniggia
    24 июля в 11:13
    Да угомонитесь же все, наконец, с этим Дзюбой! Это что, ключевая тема сборной Карпина? Вызовет, так вызовет, не вызовет - забыли и играем без него! По мне так он уже исчерпал себя в сборной и там не нужен. А сильнейшие сейчас у нас нападающие - это Соболев (отличная замена Дзюбе) и Тюкавин. Ещё посмотрим как себя проявит феноменальный бомбардир ФНЛ Сергеев. Если эти ребята ярко проявят себя в ближайших играх за сборную, то про Дзюбу уже вообще мало кто вспомнит.
    mihaluch
    mihaluch
    24 июля в 11:12
    Уже началось противостояние.
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 июля в 11:00
    Кавазашвили прав... Прежде, чем отказаться от услуг А.Дзюбы, надо найти полноценную замену А.Дзюбы, не надо недооценивать вклад Дзюбы в играх за сборную, но и переоценивать не будем... Но пока, пока А.Дзюба нужен сборной, как бы кто к нему не относился...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100