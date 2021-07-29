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Григалава: «Рассматриваю только переход в клуб РПЛ»

сегодня, 00:14

Бывший защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава заявил, что хочет продолжить карьеру в клубе РПЛ.

Сейчас в Москве, тренируюсь с «Торпедо», поддерживаю форму. Я попросил руководство потренироваться с командой, они были не против. Никаких договоренностей с «Торпедо» у меня нет. Но не знаю, что будет дальше.

Я со столькими клубами разговаривал, что уже даже не помню названия всех. Конкретики никакой не было и нет. Сейчас тоже общаюсь с некоторыми командами, но пока не буду говорить с какими.

Пока не хочу говорить об ФНЛ. Рассматриваю только Премьер-лигу. И очень хочу верить, что неопределенность вскоре исчезнет.

Напомним, что Григалава дисквалифицирован на 3 матча РПЛ текущего сезона.

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Все комментарии
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Против ЦСКА
сегодня в 01:00
В «Торпедо» ему и место
протон1
протон1
сегодня в 00:19
помню добротно играл. но потянет он рпл? хотя наш рпл не айс
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:19
В августе 32 стукнет, не все хотя старичка брать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:17
Посмотрим что получится
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