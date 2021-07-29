Григалава: «Рассматриваю только переход в клуб РПЛ»

Бывший защитник тульского «Арсенала» заявил, что хочет продолжить карьеру в клубе РПЛ .

Сейчас в Москве, тренируюсь с «Торпедо», поддерживаю форму. Я попросил руководство потренироваться с командой, они были не против. Никаких договоренностей с «Торпедо» у меня нет. Но не знаю, что будет дальше.

Я со столькими клубами разговаривал, что уже даже не помню названия всех. Конкретики никакой не было и нет. Сейчас тоже общаюсь с некоторыми командами, но пока не буду говорить с какими.