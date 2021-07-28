Ярцев: «Поставил бы Булыкина в один ряд с Лукаку, Левандовски и Дзюбой»

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Спартака» и сборной страны Георгий Ярцев высоко отозвался о бывшем нападающем национальной команды Дмитрии Булыкине.
Форварды типа Булыкина сейчас нужны. Если посмотреть прошедший Евро, то Лукаку, Левандовски, Дзюба — это те форварды, которые очень ценятся, они на виду, на слуху. В эту когорту я бы ставил и Булыкина, потому что форварды такого плана, умеющие задержать мяч, сыграть на партнёра, сыграть по заданию — всегда в цене. Несгибаемый боец, который ни при каких обстоятельствах не опускал руки. Вы же помните, что в тот момент сборная вообще в гробу лежала, и матч с Ирландией был ключевым, где нельзя было дрогнуть. Если бы мы проиграли, то не попали бы ни на какой чемпионат Европы.
В принципе, это был его, можно сказать, звёздный час, когда он помог сборной и всем нам.
Не так давно Булыкин выразил свое мнение касательно лимита на легионеров в РПЛ.
Когда-то Маслаченко сравнил Булыгина, в одном из матчей сборной, с бриллиантом, или жемчужиной. Сверкнул и пропал. Но Дзю даже с Булыкиным рядом не поставлю.
Когда-то Маслаченко сравнил Булыгина, в одном из матчей сборной, с бриллиантом, или жемчужиной. Сверкнул и пропал. Но Дзю даже с Булыкиным рядом не поставлю.
Булыкин сыграл один матч на отлично, остальные так себе.
Дзюба устарел, и ставить его в ряд с Левандовским нельзя-перебор.
Кое-как еще можно сравнить с Лукаку, если бы Артем больше бы стал двигаться, с большей скаростью.Правда, Артем тоньше и умнее как игрок,чем Лукаку.
Выше всех я , и это мое мнение, ставлю Кейна.
Он из агрессивного столба штрафной площадки превращается, не теряя старых навыков, в блестящего плеймейкера-распасовщика. Кае играл он в сб.Англии недавно на ЧЕ!
Но Ярцеву, как обычно, все одно:все в одну кучу.
Булыкин сыграл один матч на отлично, остальные так себе.
Дзюба устарел, и ставить его в ряд с Левандовским нельзя-перебор.
Кое-как еще можно сравнить с Лукаку, если бы Артем больше бы стал двигаться, с большей скаростью.Правда, Артем тоньше и умнее как игрок,чем Лукаку.
Выше всех я , и это мое мнение, ставлю Кейна.
Он из агрессивного столба штрафной площадки превращается, не теряя старых навыков, в блестящего плеймейкера-распасовщика. Кае играл он в сб.Англии недавно на ЧЕ!
Но Ярцеву, как обычно, все одно:все в одну кучу.
Шучу конечно
Шучу конечно
Ярцев тоже постарел,забывает наверно,кто Левандовски и кто Дзюба или у них приказ властей продолжать популизировать бревно.
Ярцев тоже постарел,забывает наверно,кто Левандовски и кто Дзюба или у них приказ властей продолжать популизировать бревно.
Странно, почему с Лукаку, Левандовски и Дзюба...
А не: с Дзюбой и Лукаку, Левандовски...
Странно, почему с Лукаку, Левандовски и Дзюба...
А не: с Дзюбой и Лукаку, Левандовски...