Ярцев: «Поставил бы Булыкина в один ряд с Лукаку, Левандовски и Дзюбой»

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Спартака» и сборной страны высоко отозвался о бывшем нападающем национальной команды .

Форварды типа Булыкина сейчас нужны. Если посмотреть прошедший Евро, то Лукаку, Левандовски, Дзюба — это те форварды, которые очень ценятся, они на виду, на слуху. В эту когорту я бы ставил и Булыкина, потому что форварды такого плана, умеющие задержать мяч, сыграть на партнёра, сыграть по заданию — всегда в цене. Несгибаемый боец, который ни при каких обстоятельствах не опускал руки. Вы же помните, что в тот момент сборная вообще в гробу лежала, и матч с Ирландией был ключевым, где нельзя было дрогнуть. Если бы мы проиграли, то не попали бы ни на какой чемпионат Европы.

В принципе, это был его, можно сказать, звёздный час, когда он помог сборной и всем нам.