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Ярцев: «Поставил бы Булыкина в один ряд с Лукаку, Левандовски и Дзюбой»

вчера, 23:52

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Спартака» и сборной страны Георгий Ярцев высоко отозвался о бывшем нападающем национальной команды Дмитрии Булыкине.

Форварды типа Булыкина сейчас нужны. Если посмотреть прошедший Евро, то Лукаку, Левандовски, Дзюба — это те форварды, которые очень ценятся, они на виду, на слуху. В эту когорту я бы ставил и Булыкина, потому что форварды такого плана, умеющие задержать мяч, сыграть на партнёра, сыграть по заданию — всегда в цене. Несгибаемый боец, который ни при каких обстоятельствах не опускал руки. Вы же помните, что в тот момент сборная вообще в гробу лежала, и матч с Ирландией был ключевым, где нельзя было дрогнуть. Если бы мы проиграли, то не попали бы ни на какой чемпионат Европы.

В принципе, это был его, можно сказать, звёздный час, когда он помог сборной и всем нам.

Не так давно Булыкин выразил свое мнение касательно лимита на легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
сегодня в 17:16
Вот кто должен тренировать сборную 😂
112910415
112910415
сегодня в 13:34
неловко выразился ... сделаем вид, что не заметили
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 11:39
Какой Лукаку? Максимум - Рукаку.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:48
Чем протереть глаза, что я только шо увидел? Дзюбу с Левандовски сравнить, с Лукаку?!). Ну в конце-то концов всему должен быть предел).
Когда-то Маслаченко сравнил Булыгина, в одном из матчей сборной, с бриллиантом, или жемчужиной. Сверкнул и пропал. Но Дзю даже с Булыкиным рядом не поставлю.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 08:09
Ярцев-тренер был нулевой: ни рыба, ни мясо.
Булыкин сыграл один матч на отлично, остальные так себе.
Дзюба устарел, и ставить его в ряд с Левандовским нельзя-перебор.
Кое-как еще можно сравнить с Лукаку, если бы Артем больше бы стал двигаться, с большей скаростью.Правда, Артем тоньше и умнее как игрок,чем Лукаку.
Выше всех я , и это мое мнение, ставлю Кейна.
Он из агрессивного столба штрафной площадки превращается, не теряя старых навыков, в блестящего плеймейкера-распасовщика. Кае играл он в сб.Англии недавно на ЧЕ!
Но Ярцеву, как обычно, все одно:все в одну кучу.
mars6791
mars6791
сегодня в 07:40
Ярцев это предтеча Черчесова. А так Булыкин неплохой нападающий был,
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 07:39
Так, глядишь, и себя начнет с Моуринью, Гвардиолой и Аллегри сравнивать.
protest58us
protest58us ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 07:39
Очевидно что Лукаку, объяснять не надо?
Шучу конечно
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 07:38
Романцев Олег Иванович тоже бухает не слабо, но, за своими словами следит и такой дурки не гонит.
YVG
YVG
сегодня в 04:29
Странный ряд у Ярцева. Впрочем, какой был тренер, такой и ряд.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 03:21, ред.
С Дзюбой опасно рядом стоять, может и обрызгать
311
311
сегодня в 02:12
С Дзюбой конечно борщанул! Да и сказать, что Булыкин чем-то запомнился язык не поворачивается!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 02:00
Мог бы сказать с Месси,Рональду,Дзюбой.
Ярцев тоже постарел,забывает наверно,кто Левандовски и кто Дзюба или у них приказ властей продолжать популизировать бревно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:10
Хороший был футболист!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:34
Ну хоть Ибрагимовича и Криштиану с Дзюбой и Булыкиным не сравнил.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:33
Ярцев: «Поставил бы Булыкина в один ряд с Лукаку, Левандовски и Дзюбой»

Странно, почему с Лукаку, Левандовски и Дзюба...
А не: с Дзюбой и Лукаку, Левандовски...
дурман
дурман
сегодня в 00:30
Уберите 1 лишнее слова Левандовски Дзюба Лукаку
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:18
Жора хорош бухать))
d1metras
d1metras
сегодня в 00:15
как можно сравнивать дзюбу и левандовски!? Не оскорбляйте Роберта! он этого не заслужил.
протон1
протон1
сегодня в 00:01
никогда не нравился как тренер ярцев. что за сравнения дзюбы с левандовски?
667vt85ukzez
667vt85ukzez
вчера в 23:58
Сравнение конечно запредельное....
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