Стала известна зарплата, которую Шомуродов будет получать в «Роме»

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вчера, 16:40

Нападающий «Дженоа» близок к переходу в «Рому» на правах аренды.

Как сообщается, в римском клубе форвард будет получать зарплату в размере 2 млн евро за сезон. «Рома» согласовала аренду Шомуродова, которая обойдётся клубу в 2,5 млн евро. Сделка включает в себя пункт о выкупе прав на нападающего за 15 млн евро. Опция активируется автоматически, если «Рома» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нового сезона.

Ранее стало известно, кого «Рома» рассматривала в качестве альтернативы Шомуродову.