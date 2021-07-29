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Стала известна зарплата, которую Шомуродов будет получать в «Роме»

вчера, 16:40

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому» на правах аренды.

Как сообщается, в римском клубе форвард будет получать зарплату в размере 2 млн евро за сезон. «Рома» согласовала аренду Шомуродова, которая обойдётся клубу в 2,5 млн евро. Сделка включает в себя пункт о выкупе прав на нападающего за 15 млн евро. Опция активируется автоматически, если «Рома» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нового сезона.

Ранее стало известно, кого «Рома» рассматривала в качестве альтернативы Шомуродову.

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Мага Шульман
Мага Шульман ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 07:20
Вовремя покинул наш топ-чемпионат, потому и прогрессирует. Вот Влашич пересидел и все, стагнация. А там и регресс недалеко.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:46
Там Гарик, есть с кем пообщаться...
112910415
112910415
вчера в 20:03
даёшь яркую карьеру !
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:27
Элдор похоже надолго в Италии закрепился.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:19
Все отлично,играй,да играй.
протон1
протон1
вчера в 19:05
2 млн помимо удовольствия играть за большой клуб, под управлением великого Моура, что может быть лучше, для парня из СНГ?
h8you
h8you
вчера в 18:46
это можно пол узбекистана содержать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:19
Молодец Элдор, классно прогрессирует и должен сказать спасибо Карпину, фактически Георгиевич его расскрыл.
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:07
Я знаю, что он за Узбекистан играет.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Maksat Karanov (раскрыть)
вчера в 17:38
Какое гражданство России? Элдор Шомуродов играет за сборную Узбекистана уже лет 6-7
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:37
Удачи ему в Роме ! Азмуну осталось ждать следующих покупателей или уже остаться дома в Зените. )
Gahi
Gahi
вчера в 17:36, ред.
Эта очень хорошая новость и я очень рад что так удачно у Элдора складывается карьера в Италии. Не прошло ещё и года когда 1 октября 2020 года Шомуродов был продан «Ростовом» в «Дженоа» за 7.5 млн евро. Еще 1.5 млн евро могут достаться российскому клубу при определенных бомбардирских успехах Элдора. Шомуродов забил за «Дженоа» через несколько дней после интервью агента Марко Трабукки «РБ-Спорт». В нем Трабукки заявил об ошибке «грифонов», выбравших на трансферном рынке именно узбекского футболиста. «При всей моей личной симпатии к Шомуродову, я боюсь, что это – провальный трансфер. Скоро его за полцены можно будет вернуть в Россию», – говорил Трабукки. Кахор Муминов, представитель агентства ProSport Management, которое ведет дела Шомуродова, назвал слова Марко – «бредом». Это действительно стало настоящим бредом агентаТрабукки, вот вам за полцены уважаемый агент? если Рома готова выложить 15 млн евро при определённых обстоятельствах и ту зарплату которую они уже готовы платить Элдору. Хочется пожелать Шомуродову продолжать играть так чтобы каждый большой клуб желал бы его видеть в своей команде. Удачи
drug01
drug01
вчера в 17:11
Удачной игры и без травм...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:06
Успешная карьера Шомуродова наверняка послужит популяризации футбола на родине футболиста среди подростков.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 17:05
Ему бы гражданство РФ, в упрощённом порядке, и в сборную...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:00
Сделка включает в себя пункт о выкупе прав на нападающего за 15 млн евро. Опция активируется автоматически, если «Рома» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нового сезона.

Отличный стимул для Элдора играть не только, как он умеет, а ещё лучше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Вот пробился паренёк...
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:55
Парень действительно хочет ИГРАТЬ В ФУТБОЛ. В отличие от наших колченогих миллионеров. Удачи ему!
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 16:54
А какой то дзюба с зулусом по 6 получают)))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:53
Удачи ему в Роме
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:52
Азмун кусает локти!
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 16:51
Вот молодец. Так держать, удачи ему!!!
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