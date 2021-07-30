«Барселона» сделает новое предложение «Ювентусу» по трансферу Ромеро

«Барселона» намерена сделать вторую заявку по трансферу защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро, сообщает SportItalia.
По информации источника, каталонский клуб хочет арендовать аргентинца с обязательством выкупа, что поможет преодолеть их текущие проблемы с потоком зарплат.
Отмечается, что в подписании Ромеро также заинтересован «Тоттенхэм», который готов сделать более выгодное предложение после того, как клуб Серии А отклонил первоначальную заявку.
В настоящее время Ромеро находится на правах аренды в «Аталанте», которая имеет возможность подписать его на постоянной основе за 16 млн евро в 2022 году.
Ранее сообщалось об интересе к Ромеро со стороны другого английского топ-клуба.