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«Барселона» сделает новое предложение «Ювентусу» по трансферу Ромеро

вчера, 09:14

«Барселона» намерена сделать вторую заявку по трансферу защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро, сообщает SportItalia.

По информации источника, каталонский клуб хочет арендовать аргентинца с обязательством выкупа, что поможет преодолеть их текущие проблемы с потоком зарплат.

Отмечается, что в подписании Ромеро также заинтересован «Тоттенхэм», который готов сделать более выгодное предложение после того, как клуб Серии А отклонил первоначальную заявку.

В настоящее время Ромеро находится на правах аренды в «Аталанте», которая имеет возможность подписать его на постоянной основе за 16 млн евро в 2022 году.

Ранее сообщалось об интересе к Ромеро со стороны другого английского топ-клуба.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 13:25
Останется без ответа и вторая и третья заявка Барселоны в Ювентус. Дело в том , что обращаться нужно к Аталанте , именно их игроком , сейчас , фактически , является Кристиан Ромеро.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 12:29
Всё идет по плану...Ведётся огромная работа по востановлению бюджета. Это радует.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:19
Месси скушал бюджет, уже по сусекам скребут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Лучше оставайся в Аталанте!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:16
Почему бы и нет
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