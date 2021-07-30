Директор «Сассуоло» о Локателли: «Может, „Юве“ будет проще вернуть Пьянича»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали в эфире Sky Sport Italia прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника сборной Италии , на которого претендуют «Ювентус» и «Арсенал».

В пятницу у нас будут прямые переговоры с «Ювентусом» по Локателли. Он хочет присоединиться к ним.

Мы были бы рады продать Мануэля в «Юве»... Но они должны заплатить подходящую сумму. «Арсенал» сделал предложение по Локателли, а теперь к гонке присоединился ещё один английский клуб. Так что он должен будет принять решение... или может остаться здесь.

Мы не будем продавать наших звёзд после 8 августа.

Возможно, «Ювентусу» будет проще подписать Миралема Пьянича, чем Локателли (смеётся).