Директор «Сассуоло» о Локателли: «Может, „Юве“ будет проще вернуть Пьянича»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали в эфире Sky Sport Italia прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли, на которого претендуют «Ювентус» и «Арсенал».
В пятницу у нас будут прямые переговоры с «Ювентусом» по Локателли. Он хочет присоединиться к ним.
Мы были бы рады продать Мануэля в «Юве»... Но они должны заплатить подходящую сумму. «Арсенал» сделал предложение по Локателли, а теперь к гонке присоединился ещё один английский клуб. Так что он должен будет принять решение... или может остаться здесь.
Мы не будем продавать наших звёзд после 8 августа.
Возможно, «Ювентусу» будет проще подписать Миралема Пьянича, чем Локателли (смеётся).
По слухам, «Сассуоло» уже отклонил предложение «Ювентуса» по Локателли. Требования «нероверди» может удовлетворить «Арсенал».