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Директор «Сассуоло» о Локателли: «Может, „Юве“ будет проще вернуть Пьянича»

вчера, 07:18

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали в эфире Sky Sport Italia прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли, на которого претендуют «Ювентус» и «Арсенал».

В пятницу у нас будут прямые переговоры с «Ювентусом» по Локателли. Он хочет присоединиться к ним.

Мы были бы рады продать Мануэля в «Юве»... Но они должны заплатить подходящую сумму. «Арсенал» сделал предложение по Локателли, а теперь к гонке присоединился ещё один английский клуб. Так что он должен будет принять решение... или может остаться здесь.

Мы не будем продавать наших звёзд после 8 августа.

Возможно, «Ювентусу» будет проще подписать Миралема Пьянича, чем Локателли (смеётся).

По слухам, «Сассуоло» уже отклонил предложение «Ювентуса» по Локателли. Требования «нероверди» может удовлетворить «Арсенал».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:26
Пьянич - это уже слабое звено.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:08
Конкурс цены...
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:07
У кого больше денег тот и будет прав.
drug01
drug01
вчера в 07:26
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