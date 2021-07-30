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«Реал» может приобрести бывшего защитника «Спартака»

вчера, 15:59

«Реал» рассматривает вариант с подписанием защитника Николы Максимовича.

Goal со ссылкой на Defensa Central сообщает, что в трансфере 29-летнего серба заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, работавший с Николой в «Наполи».

Контракт Максимовича с «адзурри» истек 30 июня, мадридцы смогут подписать футболиста на правах свободного агента.

В России Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» (на правах аренды) в 2018 году.

Также ранее сообщалось о другом защитнике «Наполи», который интересен Анчелотти.

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1bear
1bear
вчера в 20:07
видно совсем у Реала дела плохи - свободных агентов подписывают "побираются" с миру по нитке )))))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:55
Мега звязда...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:47
Да его выпускали -то всего пару раз в Спартаке .
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ tigrok (раскрыть)
вчера в 18:08
Црвене Звезде
tigrok
tigrok ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:33
А я вот удивляюсь, почему так мало вспоминают бывших игроков ЦСКА. Например, Кайрат, за который выступает Вагнер Лав уступил Партизану 0:5, и это как-то обошли стороной.
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 17:01
    Странно...При том, что в Спартаке Максимович не очень впечатлил...
    sv_1969
    sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 16:36
    Ну не онаниста же брать)))
    Зовите меня - Хозяин
    Зовите меня - Хозяин
    вчера в 16:31
    Маслов тоже хочет)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:31
    Воспитанник, удачи
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 16:26
    Маловероятно, кажется
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:10
    Мало кто помнит, что Никола играл в спартаке удобнее назвать его нынешний клуб а так получается лишний раз напоминают нам о спартаке.
    YVG
    YVG
    вчера в 16:10
    Неужели Реал себя сильно ослабить хочет.
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 16:04, ред.
    Вот и парадокс, Спартаку не подошёл. Зато в Торино и Наполи играл. Теперь если ещё и в Реал перейдёт хохма )) Походу не умеют всё таки наши супер пупер клубы работать с игроками )) Хотя правильно, играют то не игроки, а полуфабрикаты )) А кто хочет быть игроком сваливают из РПЛ,даже уже сами себя выкупают ))
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