«Реал» может приобрести бывшего защитника «Спартака»

«Реал» рассматривает вариант с подписанием защитника Николы Максимовича.
Goal со ссылкой на Defensa Central сообщает, что в трансфере 29-летнего серба заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, работавший с Николой в «Наполи».
Контракт Максимовича с «адзурри» истек 30 июня, мадридцы смогут подписать футболиста на правах свободного агента.
В России Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» (на правах аренды) в 2018 году.
Также ранее сообщалось о другом защитнике «Наполи», который интересен Анчелотти.