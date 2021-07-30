«Реал» может приобрести бывшего защитника «Спартака»

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вчера, 15:59

«Реал» рассматривает вариант с подписанием защитника .

Goal со ссылкой на Defensa Central сообщает, что в трансфере 29-летнего серба заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, работавший с Николой в «Наполи».

Контракт Максимовича с «адзурри» истек 30 июня, мадридцы смогут подписать футболиста на правах свободного агента.

В России Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» (на правах аренды) в 2018 году.

Также ранее сообщалось о другом защитнике «Наполи», который интересен Анчелотти.