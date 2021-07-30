Завтра Шомуродов пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Ромой»

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вчера, 16:42

Нападающий «Дженоа» переходит в «Рому».

Corriere dello Sport сообщает, что завтра утром узбекский форвард прилетит в Рим для прохождения медосмотра и дальнейшего подписания контракта сроком на 5 лет.

Зарплата Шомуродова в «Роме» составит 2 миллиона евро + бонусы.

«Рома» арендует Элдора за 2,5 млн евро с правом выкупа за 17,5 млн евро. Выкуп будет возможен только при условии, что игрок проведет определенное количество матчей в составе «волков». У «Дженоа» будет 10% от будущей перепродажи.

Ранее стало известно, кто заменит Шомуродова в «Дженоа».