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Завтра Шомуродов пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Ромой»

вчера, 16:42

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов переходит в «Рому».

Corriere dello Sport сообщает, что завтра утром узбекский форвард прилетит в Рим для прохождения медосмотра и дальнейшего подписания контракта сроком на 5 лет.

Зарплата Шомуродова в «Роме» составит 2 миллиона евро + бонусы.

«Рома» арендует Элдора за 2,5 млн евро с правом выкупа за 17,5 млн евро. Выкуп будет возможен только при условии, что игрок проведет определенное количество матчей в составе «волков». У «Дженоа» будет 10% от будущей перепродажи.

Ранее стало известно, кто заменит Шомуродова в «Дженоа».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 23:30
Ооо какие люди.
Салам родной Azkan. Да действительно так. Он такой очень скромный. Дай бог ИншаАллах что б у него все было хорошо.Помню Ильяса Зетуллаева.Парни не повезло в ЮВЕ.Да ладно не будем вспоминать. У нас очень много перспективных молодых игроков. Нужно правильно воспытывать.
Будем болеть за наших.)))
azkan
azkan ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 23:10
Салам дорогой!
Остается подождать официальных сообщений и пожелать удачи нашему единственному, который выступает в Европе!
И придется поменять Дженоа на Рому)))
kts99
kts99
вчера в 21:55, ред.
Шома может
Пирамида
Пирамида
вчера в 20:43
Дженоа продала Шому, но уже покупает игрока Пахтакора. Иброхимхалил Юлдашев. В прошлом году Химки не смог заполучит его. Теперь узбеков двое в серии А
Землянин
Землянин ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Это вряд ли, зарплата поболе будет и в ЛЧ каждый год играет, не совсем успешно, но деньги стабильно капают на счёт 🎃
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:59
Элдор молодец, трудяга, римляне не пожалеют , что взяли его.
ТТ
ТТ
вчера в 19:21
Без лишнего шума и гама паренёк идёт к успеху! Удачи ему!!
dok66
dok66
вчера в 19:11
Элдор молодец . Показал всем нашим "миллионерам" как нужно работать и зарабатывать . Удачи ему в Роме .
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:04
Элдорчик попёр вверх.Рад за него.
Пример для наших мажоров.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:45
А если Рома еще и Азмуна возьмет и это пара Шома Азмун начнут рвать серию А не удивлюсь у обоих большой потенциал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:45
Как то радует этот узбечонок!
berda2003
berda2003
вчера в 18:42
вот так готовим мастеров для итальяшек - воспитанник гл. тренера сборной из россии.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 18:36
А дзюба сидит в раздевалке и бабосики все считает,ему не до Ромы не до ТТХ!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 18:36
Ай да красавица.Ты Супер.👍.
Дай бог что б у Шом всё было Very Gut 👍.)
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:32
Вот парень работает, с Ростова до Ромы дорос! Не то что наши лимитчики....
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
вчера в 18:32
Полностью заслуженно!
Ikarus74
Ikarus74 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 18:24
Ничего опасного, сколько не заигравших с Мауром игроков впоследствии стали суперзвездами?
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 18:20, ред.
Рома нормальный трамплин
протон1
протон1
вчера в 18:12
Дзюба, как дела, как там Тоттенхем?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:10
С Моуринью опасно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:47
Пройдёт медосмотр-подпишет,а не пройдёт-не подпишет.Опять блондинка на Тверской...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:42, ред.
Видимо, Азмун теперь отправится в Бундеслигу. А Элдор просто красавец! Остаётся только удивляться, как быстро узбекский нападающий адаптировался к более классному и насыщенному футболу Серии А и после первого же своего сезона пошёл на повышение в Рому к Моуриньо! Искренне рад за Шомуродова! Наших тепличных и избалованных деньгами лодырей даже трудно представить в таком статусе, в который себя возвёл своей игрой сам Элдор. Надеюсь, всё же у Алексея Миранчука получится там хотя бы закрепиться в основе Аталанты. О Кокорине пока речи не идёт - слишком запущенный случай! Так что порадуемся пока за нашего хорошего знакомого, бывшего игрока РПЛ, говорящего к тому же на нашем русском языке! Удачи и продолжения прогресса в Риме, Элдор!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:41
У Элдора сбывается, у Сердара мечтается...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:22
Могу только пожелать удачи Элдору!
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 17:18
А Дзюба иранца пропишет в раздевалке))
Cat01
Cat01
вчера в 17:13
Желаем здоровья и удачи
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:11
Умеют же итальянцы подсуетится!!!

С Азмуном обломались - быстро переобулись и взяли Напа в рассрочку...

И волки сыты, и овцы (бабки) целы!

Учитесь, клубы РПЛ!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:08
Ооо Шома.Удачи и без травмы.
Ну погоди🐆)🤣.
ИншаАллах 🙏.
1bear
1bear
вчера в 17:03
поздравления Элдору и удачи в Роме
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 17:03
Где то там на окраине нашей родины печалится иранец!
Элдору удачи!
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