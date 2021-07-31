Зарема: «Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход Антона Фетисова с должности директора по развитию и коммуникациям московского клуба.

К сожалению, в один момент Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным. Изначально к его работе не было и не могло быть претензий, клубные медиа вышли на новый уровень, всё работало феерично. Было очень увлекательно. Каждый день — новый вызов. «Спартак» практически всегда выходил победителем.

Потом что-то поменялось непосредственно в самом Антоне. Видимо, непосредственная близость к Федуну так сказалась, начались интриги, в том числе против действующих сотрудников. Александр Атаманенко уволился «по собственному желанию», Антон Фетисов смог быстренько занять еще одну должность (это случилось после моего ухода из клуба), хотя даже не понимал принципов работы коммерческого департамента. А после совместного полета на сборы с Федуном в его самолете, Антон окончательно потерял чувство реальности.

Амбиции — это круто, но нельзя идти по головам, нельзя всех и вся подминать под себя, нельзя комментировать личную жизнь акционера и передавать его настроения журналистам и блогерам. Когда ты начинаешь заигрываться, то рискуешь проиграть.