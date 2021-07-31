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Зарема: «Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным»

вчера, 17:09

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход Антона Фетисова с должности директора по развитию и коммуникациям московского клуба.

К сожалению, в один момент Антон Фетисов почувствовал себя бессмертным. Изначально к его работе не было и не могло быть претензий, клубные медиа вышли на новый уровень, всё работало феерично. Было очень увлекательно. Каждый день — новый вызов. «Спартак» практически всегда выходил победителем.

Потом что-то поменялось непосредственно в самом Антоне. Видимо, непосредственная близость к Федуну так сказалась, начались интриги, в том числе против действующих сотрудников. Александр Атаманенко уволился «по собственному желанию», Антон Фетисов смог быстренько занять еще одну должность (это случилось после моего ухода из клуба), хотя даже не понимал принципов работы коммерческого департамента. А после совместного полета на сборы с Федуном в его самолете, Антон окончательно потерял чувство реальности.

Амбиции — это круто, но нельзя идти по головам, нельзя всех и вся подминать под себя, нельзя комментировать личную жизнь акционера и передавать его настроения журналистам и блогерам. Когда ты начинаешь заигрываться, то рискуешь проиграть.

Ранее стало известно, почему Фетисов решил покинуть свою должность.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:38
Зарема ревнует Федуна к Антону, переживает за свое место)))
makkie
makkie
вчера в 21:27, ред.
Ну и как в таких условиях добиваться футбольных успехов?

Пришёл Попов - попал под шквал критики Заремы. Затем Фетисов угодил в опалу. Даже держащийся в стороне Мележиков получает порцию критики. Ну и Руй на закуску, хотя Зарема вроде не винит его в происходящем (пока).

Что там, говорите, 100-летие Спартака на носу?)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:33
Мамзель приревновала Фетисова к Арнольдычу.после их совместного полёта!
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:56
А если бы мужики с интеллектом Заремы рулили бы в Зените на таком бабле-каждый год бы Зенит в четвертьфинале бодался. И зря все над ней потешаются. По умней многих мужиков в клубах.
berda2003
berda2003
вчера в 18:43
кто следующий?.. федун?
Сп62
Сп62
вчера в 18:42
Всё правильно. Нельзя доводить до культа личности.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 18:37
    Мага Шульман
    Мага Шульман
    вчера в 18:32
    Так что, Федун не одну Зарему " танцует", Фетисова тоже ? Ай-ай, вот так финт! Шалун, однако.
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 18:16
    Еще один год и Зарема не только уволит главного тренера но и лицензию про получит и будет рулить со скамейки
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:49
    Кабинетных интриг в клубе в разы больше чем футбольных подвижек....

    Зарема Салихова на сегодня и есть фактический директор по связям с общественностью и коммуникационный директор...

    Фортануло Спартаку...что такой умный человек на его стороне...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:43
    Интересно куда теперь притулится.
    протон1
    протон1
    вчера в 17:40
    владелица федуна как джен псаки в белом доме у байдена! как же она достала всех мужчин ...
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 17:37
    Ох, а я говорил,что Зарема ещё себя покажет ))) То что она ушла из совета дерикторов,не значит что она не рулит Спамом )))
    particular
    particular
    вчера в 17:35
    Для Заремы нет бессмертных... Любому найдётся своё место в шкафу или на свалке...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:32
    Фетисов рядом с Федуном только в самолёте иногда а Зарема круглые сутки. И самое главное - ночью...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 17:28
    Зарема покинула совет директоров, но по прежнему остаётся серым кардиналом в Спартаке. У неё очень большое влияние на Федуна
    112910415
    112910415
    вчера в 17:25
    Зарема шутить не любит
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 17:21
    Ох уж этот Фетисов, Дунканом Маклаудом себя возомнил...
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 17:20
    Похоже на ревность к Федуну. А вообще,с себя бы начала.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 17:17
    Зарема отломила конец иглы у Кащея, пардон, Антона Бессмертного))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 17:16
    Просто интересно, как "Спартак" это делает?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:13
    Ну как же без ЗАРЕМХАНА ?!!)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:10
    Не любит она его!
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