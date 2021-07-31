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Первый тренер Миранчуков: «Антону надо идти в „Зенит“ или ЦСКА»

вчера, 16:21

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, поделился мыслями о перспективах Антона, выступающего за «Локомотив».

Обстановка в «Локомотиве» тревожная, это не очень хорошо для развития Миранчука. Поэтому нужно принимать предложение и перезагружать карьеру. Антону надо переходить в «Зенит» или ЦСКА – это будет правильное решение. Дай бог, чтобы «Зенит» его забрал. В Европу Антону пока рановато, а вариант с переездом в Санкт-Петербург очень хороший.

Плюс Николич не особо доверяет Миранчуку. Из лидера «Локомотива» Антон превратился в запасного. Ему после травмы надо набирать форму, а Николич держит парня на скамейке запасных. Мне это не очень понятно.

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blitz
blitz
вчера в 19:15
Мухин первым прочувствовал момент и перешел в ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:11
Нас в любом случае не спросят. Ждем.
lotsman
lotsman
вчера в 18:57
Как это, идти? А кто его зовёт?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:40
А потом, куда? У нас сейчас в центре 6 чел на 2 места. Тесновато.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:37
Многие молодые перестали прогрессировать , можно кого то и в аренду отправить.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:37
Особенно в ЦСКА. Где уж ему с Обляковым да Ахметовым тягаться!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:35
Возможно, но с учётом реальной ситуации, надо как минимум двоих куда то пристраивать. А они все свои, кроме мухина
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:30
Армейцам бы Антоха пригодился бы. Вполне в ЦСКА мог бы реанимировать карьеру.
Выбор за ним.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:01
Сегодня....в 8 вечера...узнаем...хочет он переходить в ЦСКА или нет...
STVA 1
STVA 1 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Мне кажется что он этакий "кризисный" менеджер по распилу . Не случайно его появление было в стане КБ. Но там по ходу не срослось у него.
112910415
112910415
вчера в 17:16
беги, Антон !
протон1
протон1
вчера в 16:59
25 лет, "В Европу рановато
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:55
Только не в Зенит. Он там на лавку сядет.
Брулин
Брулин
вчера в 16:50
Из Зенита прямой путь в Сочи а там и конец карьеры. Они столько футболистов угробили. Хотя бабло может перевесить.
djo11
djo11
вчера в 16:48
можно подумать в зените он станет основным))) ха ха ))) отправят в аренду в сочи или так же в основном игрок иногда выходящий на замену))) в цска шансы есть наверно, но опять же при условии если влашич уйдет
BDA8181
BDA8181 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:45
я вообще был удивлён его появления в Локо )))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:41
Цорн своё дело знает туго)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:34
Дербанят Локо средь бела дня без стыда и совести.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 16:31
У коней денег нет!
В зенит идти ради денег - можно и в 35 лет!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:29
Если Миранчук не проходит в основу Локо, то он в Зените и в ЦСКА может не пройти
Я видел мало игр Локомотива, но моё впечатление что года 2-3 назад Антон играл лучше чем сейчас. Возможно на его игру повлиял отъезд брата или психологическая неуверенность
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:27
Пригодится в Зените...
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:24
Локо стремится на встречу с Анжи по ходу
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:24
Уж лучше пускай в Зенит. В ЦСКА таких хватает.
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