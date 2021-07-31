Первый тренер Миранчуков: «Антону надо идти в „Зенит“ или ЦСКА»

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, поделился мыслями о перспективах Антона, выступающего за «Локомотив».
Обстановка в «Локомотиве» тревожная, это не очень хорошо для развития Миранчука. Поэтому нужно принимать предложение и перезагружать карьеру. Антону надо переходить в «Зенит» или ЦСКА – это будет правильное решение. Дай бог, чтобы «Зенит» его забрал. В Европу Антону пока рановато, а вариант с переездом в Санкт-Петербург очень хороший.
Плюс Николич не особо доверяет Миранчуку. Из лидера «Локомотива» Антон превратился в запасного. Ему после травмы надо набирать форму, а Николич держит парня на скамейке запасных. Мне это не очень понятно.
Выбор за ним.
Выбор за ним.
В зенит идти ради денег - можно и в 35 лет!!!
В зенит идти ради денег - можно и в 35 лет!!!
Я видел мало игр Локомотива, но моё впечатление что года 2-3 назад Антон играл лучше чем сейчас. Возможно на его игру повлиял отъезд брата или психологическая неуверенность
Я видел мало игр Локомотива, но моё впечатление что года 2-3 назад Антон играл лучше чем сейчас. Возможно на его игру повлиял отъезд брата или психологическая неуверенность