Николич: «Мы ответили всем, кто думал, что „Локомотив“ умер»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1).

Не сказал бы, что было два разных тайма. Хочу поздравить с победой команду, ребята молодцы. Люблю мою команду, они хорошие и качественные футболисты. Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер. У нас есть команда и атмосфера, мы будем биться до конца, у нас есть характер.

До 70-й минуты мы полностью контролировали игру, были лучшей командой на поле. Но потом у ЦСКА вышли Влашич, Дзагоев, Эджуке — игра поменялась, ЦСКА был лучше. Но это не так важно. Ребята удержали три очка. Хочу поздравить наших болельщиков, рады были их видеть на трибунах. Надо восстановиться к следующей игре, которая будет на искусственном поле.

По всем слухам мы ответили на поле. У нас есть команда, мы вместе. Я переживал каждый момент, был более эмоционален, чем обычно. Очень хотелось выиграть, потому что мы это заслужили.