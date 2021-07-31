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Николич: «Мы ответили всем, кто думал, что „Локомотив“ умер»

вчера, 22:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1).

Не сказал бы, что было два разных тайма. Хочу поздравить с победой команду, ребята молодцы. Люблю мою команду, они хорошие и качественные футболисты. Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер. У нас есть команда и атмосфера, мы будем биться до конца, у нас есть характер.

До 70-й минуты мы полностью контролировали игру, были лучшей командой на поле. Но потом у ЦСКА вышли Влашич, Дзагоев, Эджуке — игра поменялась, ЦСКА был лучше. Но это не так важно. Ребята удержали три очка. Хочу поздравить наших болельщиков, рады были их видеть на трибунах. Надо восстановиться к следующей игре, которая будет на искусственном поле.

По всем слухам мы ответили на поле. У нас есть команда, мы вместе. Я переживал каждый момент, был более эмоционален, чем обычно. Очень хотелось выиграть, потому что мы это заслужили.

Напомним, что перед дерби с ЦСКА появилась информация о том, что «Локомотив» может продать лидеров команды.

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Все комментарии
fubh
fubh
сегодня в 11:20
просто кони более мертвые
lotsman
lotsman
сегодня в 09:46
Судя по вчерашней игре, умер не Локомотив, умирает ЦСКА.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:36
Перемудрил тренер Березуцкий.
dok66
dok66
сегодня в 08:20
Не понятна стратегия Березуцкого . Выиграть у Локо малой кровью ? Вот и получили гранату .
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 06:08
Николич: "Локо и теперь живее всех живых,-наше знанье, сила и оружие"! :))))))))))))
mtoc57
mtoc57
сегодня в 04:24
В том сезоне тоже хорохорились....
чем кончилось все видели....
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Посмотрим продолжение, что дальше будет.
протон1
протон1 ответ Ислам0926 (раскрыть)
сегодня в 03:05
ответ прост. он не авторитет а физрук. возможно начались личные обиды. конфликты и прочее
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 02:45
Если честно я не понял Березуцкого как можно держать Влашича и Дзагоева в запасе
протон1
протон1
сегодня в 02:34
Я не думаю что Цска сильный соперник для Локо. или Спартака, или рубина, и Краснодара , уж тем более для Зенита.
swed27
swed27
сегодня в 02:17
Локомотив показывает отличный футбол на старте сезона
протон1
протон1
сегодня в 01:28
Молодец Николич! Чувствуется стержень и наличии яиц в этом тренере. Поэтому и у команды есть дух.
djo11
djo11
сегодня в 01:22
я бы на месте николича молчал, березуцкий им подарил игру, цска тупо стояли и ждали пока им забьют, а на 60-й минуте вдруг играть начали! локо просто подарили эту победу за что березуцкому надо бошку снести, если бы цска играли в полную силу с начала, от локомотива остались бы рожки да ножки!!! а вот почему цска поддавался 60 минут в этом надо разобраться и виновных на плаху
1bear
1bear
сегодня в 01:19
...ой,на долго ли хватит сил у Локо ?...
valt134
valt134
сегодня в 01:08
Хорохорится... Но это ненадолго.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:52, ред.
А никто и не думал....
Прибывшие "Революционеры" в лице Рангника и Цорна ещё и не приступали к задуманному....и почему на данный момент Локо должны считать "мёртвым"- непонятно....
Вот когда осуществят придуманное - тогда пусть Николич и отваечает "всем кто думал..."

Хотя ....как я понимаю....в немецком плане обарселовании Локомотива методом оптовой продажи игроков - нет места и Николичу....
протон1
протон1
сегодня в 00:31
Надо полагать теперь что кони не крепкий орешек. а крепкий середняк теперь. Поздравляю Локо. с победой!!
протон1
протон1
сегодня в 00:29
как то сказал что очень ошибочно назначили лешё физрука. олич по опытней был него. теперь цска еще все впереди сильные соперники очки потеряют сильно. я ваще в шоке от этого назначения. и карпина тоже..
протон1
протон1
сегодня в 00:28
Спс за победу Марко!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:58
В данном случае мне хотелось бы знать, с чем связана эта "перестройка". Можно было бы понять руководство клуба, если бы её затеяли в межсезонье, но в начале чемпионата !... Какие-то серьёзные причины, о которых нам, увы, не докладывают. По последнему абзацу: любой, в том числе и мы с вами, на месте "списанных" играли спустя рукава. Трудно, да и невозможно с этим не согласиться.
spartach n1
spartach n1
вчера в 23:53
Мы ответим всем !
И зарыдал .
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:52
Николич похоже еще не понял что распродажа только началась....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 23:45
Откуда такая сумма? Вы лично занимались переходом?
Я лично хорошо отношусь к Крыховяку, но если честно он не будет большой потерей для Локо.
Гжегош отлично сыграл первый сезон, а потом стал сбавлять. В прошлом сезоне была его тень, а на Евро, так вообще худший в сб. Польши. Зачем держать тусклого игрока с большой зарплатой, если есть молодые не хуже?!!!
Возможно в Краснодаре у него опять откроется второе дыхание, но вот вопрос надолго ли его хватит?
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:37
Не надо было новому руководству Локо затевать "перестройку" не вовремя!

А как бы вы (да и я тоже) играли, зная, что вас уже списали; и просто ищут покупателя подороже?
vadim---1988
vadim---1988
вчера в 23:29
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Даже если бы в "Локомотиве" остались все лидеры, в ЛЕ команде ничего не светило. Сегодняшний тусклый матч, несмотря на выигрыш, ещё раз убедил меня в этом.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 23:22
    Коуч, кроме ощущения обстановки, скорее всего, владеет ситуацией.
    Между строк чувствуется боль и обида
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:20
    Можно было бы согласиться с главным тренером "Локомотива", если бы мы видели, что команда доминировала на поле и выиграла за счёт превосходства в классе. Но... у ТАКИХ армейцев не грех было выиграть. Кроме вышедшего на замену Эджуке остальные футболисты представляли из себя серую, ни на что ни способную, массу. Следующие матчи покажут, на что способна команда, одержавшая сегодня победу.
    sbk
    sbk
    вчера в 23:17
    Заработанный пенальти не равнозначен пасу?
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    вчера в 23:14
    Да погоди ты, Николич, всем нос то утирать, чемп только начался
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