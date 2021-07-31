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А. Березуцкий: «Больше ничьей мы сегодня не заслужили»

вчера, 22:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о поражении своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:2).

Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. В концовке второго тайма ребята великолепно проявили себя, много атаковали, были моменты, но такое бывает, это футбол. Ключевой эпизод — их было два в этом матче, это два необязательных гола. Один — со стандарта, второй был совсем необязательный.

Самоотдача — самый ключевой момент в положительной игре команды. Контроль мяча как таковой нам не нужен, на своей половине поля в первую очередь.

Ранее стал известен лучший игрок матча ЦСКА — «Локомотив».

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Анохин (раскрыть)
сегодня в 11:27
Уважаемый, продавать игрока себе в убыток, это не только не оправдано но и несёт огромные имиджевве потери. А имидж в бизнесе это очень важная, штука. И серьёзные трансферы делаются, не по игре в последние полгода, а как минимум по интервалу года 2. С Хондой ситуация иная. Там контракт заканчивался, а здесь ещё почти три года. Никуда не денется. Он поймёт, что при таком подходе к делу и такой игре спрос на него сильно упадёт. Я думаю все будет хорошо для всех
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:27
Подписали Дзагоева на год или на два в данном случае не принципиально! Принципиально то, что с Уфой он выходит в начале второго тайма, а в игре с Локо только в середине,когда уже надо отыгрываться. Почему в игре с Уфой его хватило на весь второй тайм, а с Локо только на пол тайма? Что касается Влашича, так это всё уже было с Хондой! Тот же Милан и точно такое, со стороны Влашича, отношение к игре за ЦСКА как и у Хонды. Неужели в ЦСКА забыли эту историю? Влашича надо продавать! Играть за нас, как прежде, он уже не будет. Да он уже и не играл после зимней паузы. Влашич и физически, и психологически уже не считает себя игроком ЦСКА и это видно на протяжении ВСЕГО 2021 года.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:09
Лёшенька,Лёшенька,сделай одолжение-
выучи ,Алёшенька,таблицу умножения...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 10:05
Надеюсь к зиме у Алексея хватит духа, уйти в отставку по собственному желанию... Хотя не факт, что у него есть яйца, похоже из 2-х братьев, они есть только у одного...
112910415
112910415
сегодня в 08:28
Алексей скоро поедет помогать брату ...
Слайш
Слайш
сегодня в 02:59
руководство клуба поехало кукухой.. Назначить тренера без опыта (Олича), выгнать его и назначить другого тренера без опыта.. Л-логика
djo11
djo11
сегодня в 01:36
что бы сдох березуцкий, я это воспринимаю и очень на то похоже, что ты тупо сдал матч!!! где то до70 минуты игроки даже не пытались что то делать, а тупо смотрели как локо играет!!! вопрос сколько ты на ставках заработал через подставные лица урод
протон1
протон1
сегодня в 00:52
Зашибись! Леха открытым текстом сказал, что ЦСКА теперь официально будет играть матчи с позиции слабого. Дожили...Березуцкий в роли главного тренера напоминает боксера который рулит Киевом.
протон1
протон1
сегодня в 00:51
Нам нужен новый тренер. Алексей, просто признай, что пока ты не тренер.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:03
Немного припозднился сегодня с заменами, Алексей....
juvenale
juvenale
сегодня в 00:01
а кто этого физрука тренером поставил?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Анохин (раскрыть)
вчера в 23:49
Коль скоро ты себя позиционируешь, как сторонник ЦСКА, давая я тебе поясню все по порядку. Итак. Алана подписали не на гол. а на два. Далее. Он травматичен и после травмы его нужно постепенно подводить к игре. Пока он только на замены выходит. Как восстановится полностью , будет играть со старта. Что касается Влашича, то хотя он и на чемоданах , но выпуская его тренер рассчитывает на самолюбие, чтобы не ронять престиж он сыграет, но это не всегда срабатывает. Пока он не готов ни психологически, ни физически. Будут еще вопросы, задавай отвечу. Удачи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:41, ред.
Мандат на стол , заявление и домой тов. Березуцкий !
Бесполезные эксперименты должны быть закончены !
makkie
makkie
вчера в 23:27
цска заслуживает большего тренера, чем Березуцкий.
Интересно, кто принял идиотское решение его назначить? Если Гинер, то он свихнулся.
Одни провалы у коней в последнее время...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:23
Почему Леха не заменил бестолковых Облякова и Чалова - совсем непонятно. Но в любом случае за 25 минут матчи не выигрываются, тем более , когда уже проигрываешь.
Удивительные дела творит Березуцкий.
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 23:11
Что делал на поле Чалов? С таким количеством брака, ему даже во второй лиги места бы не нашлось.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 23:11
Не понимаю, зачем надо было подписывать Дзагоева ещё на год, если он ЗДОРОВЫЙ лавку полирует? А с выходом на поле Влашича мы вообще оказались в меньшинстве. Вторая игра в сезоне и А.Березуцкий второй раз удивляет стартовым составом. Кто бы ответил, в чём смысл увольнения Ганчаренко?
isamsn
isamsn
вчера в 23:01
С такими экспериментами с составом и ничью можно не заработать...
ласкер
ласкер
вчера в 22:46
обреченно играли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:40
Все эти слова были бы простительны исполняющему временно обязанности тренера. А постоянному тренеру говорить такую чушь не годится. Мы же все тоже игру видели. Там просветов не было. Оба гола Локо вполне игровые и закономерные. Почти все угловые были опасны и закономерно, что один кончился голом. А второй гол обнажил проблемы центральной зоны в защите. Ни Дивеев, ни Бийол пока не обладают ни классом, ни опытом. И резкости не хватает обоим. В том состоянии, что Влашич находится сейчас, его выпускать на поле нельзя. На фоне Дзагоева, он совершенно инертный и равнодушный. Пусть сидит на лавке и ждет у моря погоды. Толку от него не будет. А Дзага должен играть с самого начала. Это очевидный просчет тренера.
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