А. Березуцкий: «Больше ничьей мы сегодня не заслужили»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о поражении своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:2).

Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. В концовке второго тайма ребята великолепно проявили себя, много атаковали, были моменты, но такое бывает, это футбол. Ключевой эпизод — их было два в этом матче, это два необязательных гола. Один — со стандарта, второй был совсем необязательный.

Самоотдача — самый ключевой момент в положительной игре команды. Контроль мяча как таковой нам не нужен, на своей половине поля в первую очередь.