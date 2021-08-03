Матч «Химки» — «Ростов» смогут посетить не более тысячи человек

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что матч третьего тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» смогут посетить не более тысячи человек.

На ближайшем матче посещаемость будет от 500 до 1 000 человек, как и рекомендует Роспотребнадзор. Мы сейчас находимся в этой вилке — от 500 до 1 000, максимальный предел — 1 000 зрителей.

Увеличения числа зрителей пока ждать не стоит. Мы действуем в рамках рекомендаций Роспотребнадзора.