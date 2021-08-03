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Матч «Химки» — «Ростов» смогут посетить не более тысячи человек

вчера, 14:08
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов08.08.2021 в 17:30 Не начался

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что матч третьего тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» смогут посетить не более тысячи человек.

На ближайшем матче посещаемость будет от 500 до 1 000 человек, как и рекомендует Роспотребнадзор. Мы сейчас находимся в этой вилке — от 500 до 1 000, максимальный предел — 1 000 зрителей.

Увеличения числа зрителей пока ждать не стоит. Мы действуем в рамках рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, сколько людей смогут посетить матч «Уфа» — «Локомотив».

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Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:47
В Ростове-на-Дону 2 матча вообще без болельщиков прошли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:13
Ладно хоть столько...
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