Сотни фанатов встретили Балотелли в Турции

Нападающий Марио Балотелли сегодня прилетел в Турцию, чтобы присоединиться к своей новой команде — «Адана Демирспор».
30-летнего футболиста в аэропорту встретили сотни фанатов турецкого клуба, которые не давали Марио дойти до машины.
Возбужденные болельщики после окружили автомобиль Балотелли и не позволяли тому выехать, однако их через несколько минут разогнала полиция.
Ранее Балотелли рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
Жаль, но похоже - это закат карьеры некогда талантливого и очень перспективного парня.
Всем здоровья.
Жаль, но похоже - это закат карьеры некогда талантливого и очень перспективного парня.
Всем здоровья.