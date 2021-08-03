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Сотни фанатов встретили Балотелли в Турции

вчера, 13:40

Нападающий Марио Балотелли сегодня прилетел в Турцию, чтобы присоединиться к своей новой команде — «Адана Демирспор».

30-летнего футболиста в аэропорту встретили сотни фанатов турецкого клуба, которые не давали Марио дойти до машины.

Возбужденные болельщики после окружили автомобиль Балотелли и не позволяли тому выехать, однако их через несколько минут разогнала полиция.

Сотни фанатов встретили Балотелли в Турции

Ранее Балотелли рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P. ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 14:29
А я только хотел написать " Ему всего 30?" Очень и очень давно появился в Италии темнокожий , мега талантливый , но совершенно безголовый паренёк. Сейчас супер карьера была бы ещё в разгаре.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:06
Вот уже стало за 30. Самое время мечтать.(с)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:59
Карьера Марио стремительно катится по наклонной плоскости. Строптивый характер сделал свое черное дело. Из звездного игрока , игрока сборной Марио превратился в посредственного футболиста , который даже в серии "В" оказался не нужен. А ведь как хорошо начинал, восторги от его игры неслись со всех сторон, но звездная болезнь подкралась незаметно.
Жаль, но похоже - это закат карьеры некогда талантливого и очень перспективного парня.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:57
Сейчас любят, потом будут плевать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:51, ред.
С хлебом 🍞 солью !!! Песнями и танцами по старой ганской традиции. )))
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