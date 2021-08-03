Сотни фанатов встретили Балотелли в Турции

1627987237

вчера, 13:40

Нападающий сегодня прилетел в Турцию, чтобы присоединиться к своей новой команде — «Адана Демирспор».

30-летнего футболиста в аэропорту встретили сотни фанатов турецкого клуба, которые не давали Марио дойти до машины.

Возбужденные болельщики после окружили автомобиль Балотелли и не позволяли тому выехать, однако их через несколько минут разогнала полиция.

Ранее Балотелли рассказал о своих планах на ближайшее будущее.